Częstochowa: Powstała nowa hala dla małego i średniego biznesu

Kosztem blisko 6,9 mln zł miejska Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie wybudowała nową halę produkcyjno-magazynową, umożliwiając kolejnym małym i średnim firmom ulokowanie się na terenie objętym statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

Oddana w środę do użytku hala o łącznej powierzchni ponad 2,2 tys. m kw. składa się z dwóch niezależnych segmentów o powierzchni przemysłowej 980 i 986 m kw., wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Powstała też m.in. rampa do wyładunku i załadunku towarów o dużych gabarytach.

Najemcy nowego obiektu mogą ubiegać się o wsparcie ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uzyskując zwolnienie z podatku dochodowego poprzez odliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych, w tym kosztów najmu.

"Zwolnienia mogą więc obejmować okres nawet do 15 lat" - poinformował prezes częstochowskiej Agencji Marcin Kozak, przypominając, iż - staraniem władz miasta - działka, na której stanęła nowa hala, została kilka lat temu włączona do strefy jako jedna z pierwszych w Częstochowie.

Jeden z segmentów hali został już wynajęty - najemcą, który właśnie wprowadza się do budynku, jest spółka FKR Sales, powiązana z bardziej znaną na lokalnym rynku firmą Zielona Energia - sponsorem tytularnym miejskiego stadionu żużlowego. Inwestor uzyskał już decyzję KSSE o publicznym wsparciu inwestycji. Drugi segment hali wciąż czeka na najemcę.

Nowa hala jest częścią miejskiej oferty inwestycyjnej, adresowanej głównie do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jesienią 2017 r. na tej samej działce oddano do użytkowania podobną, większą halę, złożoną z czterech segmentów, która jest już w całości wynajęta. Pierwsza hala ma powierzchnię 3,2 tys. m kw., kosztowała ok. 9 mln zł.

"Kilka lat temu, oprócz zbrojenia terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, zaczęliśmy myśleć o ofercie dla przedsiębiorców zainteresowanych przyjściem na powierzchnie gotowe do rozpoczęcia działalności. Dlatego powstała najpierw pierwsza hala, a kontynuacją tych starań jest obecna inwestycja ARR" - wyjaśniał w środę prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Od 2014 roku, kiedy tereny w Częstochowie objęto statusem specjalnej strefy ekonomicznej, na strefowych działkach zainwestowało 25 firm, które zadeklarowały nakłady w wysokości 1 mld 355 mln zł. Powstało 1,1 tys. nowych miejsc pracy, a 5,7 tys. istniejących zostało utrzymanych.

