Częstochowa: Promenada Śródmiejska - gotowa

Gotową tzw. Promenadę Śródmiejską udostępnił mieszkańcom po dwóch latach budowy samorząd Częstochowy. Promenada powstała poprzez uprzątnięcie i nadanie funkcji rekreacyjnej zaniedbanemu wcześniej terenowi w pobliżu centrum miasta.

Postulowana od kilku lat przez część miejskich środowisk Promenada Śródmiejska powstała w tzw. dzielnicy Trzech Wieszczów (nazwa wywodzi się od znajdujących się w tam ulic: Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego). Wykorzystano teren między ul. Bohaterów Monte Cassino i aleją Wolności; przed wojną przebiegała tamtędy kolejowa łącznica.

Przetarg na uporządkowanie tego terenu i jego zagospodarowanie - pod kątem nowych funkcji - miasto prowadziło od lipca 2018 r. Umowę na niezbędne prace rozbiórkowe, wykonanie nowego ukształtowania terenu, a także budowę nowych elementów jego zagospodarowania zawarto w październiku 2018 r.

W piątek miasto podało, że zbudowana kosztem ponad 3,6 mln zł promenada jest gotowa. Tworzy ją aleja, biegnąca w osi wschód-zachód przez cały objęty zagospodarowaniem teren od placu wejściowego do owalnego, otoczonego zieloną skarpą placu centralnego. Ma on charakter rekreacyjno-sportowy, zainstalowano na nim m.in. urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout.

Powstała brama wejściowa w formie pergoli z betonowych konstrukcji, plac wejściowy i centralny okalają murki oporowe. W południowej części centralnego placu znalazła się przestrzeń z miejscami do siedzenia w formie niskiego amfiteatru. Cały plac otacza skarpa, po rozwinięciu się roślin mająca tworzyć rodzaj "zielonego pierścienia" - aby ograniczać hałas z pobliskich ulic.

Plac wejściowy pokryły betonowe płyty, a aleję spacerową - płyty uzupełnione kostką kamienną. Na placu centralnym z bezpieczną nawierzchnią żwirową znalazły się urządzenia do ćwiczeń, elementy małej architektury i monitoring. W obrębie promenady wydzielono służącą odpoczynkowi trawiastą "plażę miejską" z zainstalowanymi tam 14 leżakami. Uzupełnia je ok. 50 różnych ławek.

Tworząc nowe miejsce starano się o wykorzystanie istniejącej zieleni. Trawą obsiano powierzchnie naruszone podczas prac, usuwaniem nasypów czy niwelacją terenu. Posadzono w sumie 44 nowe drzewa - klony i brzozy. Część nowych drzewek posadzili niedawno piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego klubu piłkarskiego Raków Częstochowa.

Promenada powstała na dawnych terenach składowych, nieużytkowanych. Część obszaru funkcjonowała wcześniej jako dziki parking; inna jako zwałowisko gruzu i odpadów budowlanych. Ukształtowanie terenu zmieniono, nawiązując do poziomów otoczenia i rozwiązań alei Bohaterów Monte Cassino. Powstały instalacje, oświetlenie i odwodnienie. Nie przewidziano miejsc parkingowych, są stojaki dla rowerów.

W Częstochowie istniała już promenada, nosząca nazwisko Czesława Niemena. To aleja spacerowa o długości ponad 1,5 km, mieszcząca się w dzielnicy Północ, częściowo przecinająca Park Tysiąclecia. Funkcjonują tam amfiteatr, gdzie są organizowane koncerty i inne wydarzenia, w ostatnich latach powstał niewielki skatepark, zaplanowano tam też wodny plac zabaw.

Budowa Promenady Śródmiejskiej to jedna z większych ostatnio inwestycji poszerzających obszary zieleni w Częstochowie. Władze miasta przekonują, że wpisuje się w ona założenia miejskiego programu "Kierunek Przyjazna Częstochowa".