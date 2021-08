Częstochowa: Przez weekend utrudnienia przy rozbiórce starej estakady "gierkówki"

Przez weekend kierowcy przejeżdżający przez Częstochowę mogą spodziewać się utrudnień w rejonie rozbieranej estakady na miejskim odcinku dotychczasowej drogi krajowej nr 1, tzw. "gierkówki". Zamknięty zostanie tam przejazd w ciągu głównych ul. Jagiellońskiej i al. Pokoju.

Wartą blisko 179 mln zł umowę na zaprojektowanie i realizację przebudowy odcinka dawnej "gierkówki" (nosi tam ona nazwę al. Wojska Polskiego) miasto podpisało w październiku 2018 r. Długotrwałemu projektowaniu towarzyszyły przedłużające się procedury administracyjne. Częstochowski Miejski Zarząd Dróg otrzymał od służb wojewody śląskiego zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) na przełomie czerwca i lipca br.

Nową organizację ruchu, umożliwiającą rozpoczęcie prac na całym przebudowywanym blisko 6-kilometrowym odcinku dotychczasowej DK1 na terenie miasta (po zmianie: DK91) - od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej - wdrożono w poniedziałek 2 sierpnia. W weekend 7-8 sierpnia zamknięto czasowo przejazd pod demontowaną estakadą w dzielnicy Raków, pomiędzy ul. Jagiellońską a al. Pokoju.

Jak przekazał rzecznik MZD Maciej Hasik, w związku z kolejnym etapem rozbiórki estakady w Rakowie, od piątku, od godz. 21. do poniedziałku do godz. 4. rano przejazd pod wiaduktem pomiędzy al. Pokoju, a ul. Jagiellońską (w obu kierunkach) będzie zamknięty.

"Zamknięcie będzie można ominąć na nawrotach ulokowanych przy krańcach estakady, po obu jej stronach (w al. Wojska Polskiego). Analogiczne rozwiązanie na czas kluczowych prac rozbiórkowych było zastosowane przed dwoma tygodniami. Ruch na osi północ-południe będzie odbywał się bez zmian dołem. Zmianie nie ulegają trasy autobusów MPK" - wskazał przedstawiciel MZD.

Prace związane z organizacją ruchu w pierwszym etapie przebudowy al. WP wiążą się z wyłączeniem jej dotychczasowych pojedynczych jezdni. Od skrzyżowania z ul. Rakowską do al. Pokoju i ul. Jagiellońskiej (gdzie zamknięto dla ruchu górą całą estakadę) wyłączono jezdnię w stronę Katowic. Do skrzyżowania z al. Pokoju i ul. Jagiellońską zamknięto jezdnię w stronę Warszawy, a dalej do węzła z al. Jana Pawła II - jezdnię w stronę Katowic.

Tymczasowa organizacja ruchu w takim kształcie ma obowiązywać przez kilka miesięcy, możliwe są jednak pojedyncze modyfikacje. Miasto akcentuje, że zmniejszyć niedogodności kierowców może jedynie wykorzystywanie autostradowej obwodnicy Częstochowy z jej czterema węzłami, umożliwiającymi komunikację z poszczególnymi rejonami miasta.

Sytuacja ma poprawić się jesienią br. po powrocie komunikacji tramwajowej na trasy w całym mieście i udrożnieniu przejazdu na osi północ-południe wzdłuż linii tramwajowej. W zachodniej części miasta nowe utrudnienia będą jednak czekały od września, w związku z początkiem przebudowy odcinka DK46 - ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowej drogi: obejścia kościoła św. Barbary.

Przygotowana przez lokalny samorząd przebudowa "starej jedynki" w obrębie Częstochowy ma m.in. służyć komunikacji z północnym węzłem autostrady A1 i pozwolić na bezkolizyjny przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe. Przewidziano m.in. budowę dwóch nowych dwupoziomowych skrzyżowań, nowej estakady w dzielnicy Raków czy kładek dla ruchu pieszo-rowerowego ponad trasą.

Do czasu częściowego otwarcia w grudniu ub. roku autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1, przecinającym miasto odcinkiem "starej jedynki" odbywał się główny ruch tranzytowy. Nadal, mimo otwarcia A1, przy kolizyjnych skrzyżowaniach al. Wojska Polskiego tworzyły się korki. Obecna modernizacja ma potrwać do drugiej połowy 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl