Częstochowa: Rozpoczynają się testy pierwszej gazowej hybrydy - po poprawkach

Dwutygodniowe testy pierwszego zmodyfikowanego autobusu o napędzie hybrydowym gazowo-elektrycznym - rozpoczyna Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. Zmiany mają wyeliminować dotychczasowe problemy z eksploatacją nietypowych pojazdów.

Częstochowski przewoźnik ma trudne doświadczenia z eksploatacją łącznie 40 takich wozów. Z końcem 2014 r. miasto zamówiło nowatorskie hybrydy - po otrzymaniu blisko 66 mln zł z koordynowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Gazela". Program ten zapewniał 100 proc. dotacji do zakupu wyłącznie takich konstrukcji.

W toku rozpoczętej na przełomie 2015 i 2016 r. eksploatacji autobusów z niestosowanymi dotąd, prototypowymi rozwiązaniami ujawniło się wiele problemów, przede wszystkim konstrukcyjnych. Po serii awarii gazowe hybrydy zostały wycofane z ruchu, a samorządowa spółka z Częstochowy weszła w spory - m.in. z NFOŚiGW ws. rozliczenia dofinansowania.

Jak wynika z poniedziałkowej informacji częstochowskiego samorządu, obecne modyfikacje pierwszego z pojazdów to efekt współpracy miejscowego MPK z firmą Autosan z Sanoka. Zmiany w układzie technicznym i ustawieniach gazowych hybryd mają pozwolić na bardziej komfortowe i bezpieczne ich eksploatowanie.

"Pierwotny producent nie do końca sprostał wyzwaniu, ale było to zadanie bardzo trudne, bo technologicznie jest to autobus ultranowoczesny. Dzięki naszemu doświadczeniu i dobrej współpracy z Częstochową udało się zaingerować w jego mechanikę w taki sposób, że ten pojazd będzie na miarę oczekiwań" - uznał cytowany w informacji MPK prezes Autosana Eugeniusz Szymonik.

Jak wyjaśnił Szymonik, podstawową modyfikacją jest zamiana dotychczasowych superkondensatorów na specjalne akumulatory. Szef częstochowskiego MPK Mariusz Sikora dodał, że przewoźnik zaproponował szereg innych rozwiązań, które również zostały przyjęte przez inżynierów Autosana i wprowadzone w życie.

"Na razie zmiany opracowaliśmy wspólnie w zakresie krótkich autobusów. Pracujemy też nad koncepcją zmian przegubowców. Autobusy będą ciche, ekologiczne i bezpieczne - takie, jakich oczekiwali i oczekują pasażerowie" - zadeklarował Sikora.

Jeżeli testy pierwszego autobusu po zmianach wypadną pomyślnie, będzie on mógł wyjechać na trasy z pasażerami latem br. Po testach określone zostaną też ostateczne jednostkowe koszty modyfikacji. Potem przerabiane mają być kolejne wozy, jakich MPK ma łącznie 39 (jeden spłonął). Ważne pozostają ich dotychczasowe homologacje i dopuszczenia do ruchu.

Według poniedziałkowej informacji miasta modyfikacja gazowych hybryd wraz z planowanym uzupełnieniem taboru MOK o kilkanaście autobusów elektrycznych (w ramach osobnego zamówienia), to jedne z założeń, o które opierać ma się ugoda między przewoźnikiem i NFOŚGiW w zakresie rozliczenia programu Gazela. Strony pracują nad ostatecznym jej kształtem.

Zgodnie z informacjami na platformie zamówień publicznych częstochowskiego MPK wciąż nierozstrzygnięty pozostaje przetarg na 7-letni najem 15 nowych autobusów elektrycznych. Jako jedyny przystąpił do niego Autosan, proponując cenę 48,8 mln zł brutto, przy budżecie zamówienia 36 mln zł brutto.

W przetargu częstochowskie MPK zamawia 7-letni najem 15 fabrycznie nowych 12-metrowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania (8 ładowarek). Dostawa ma nastąpić do 15 września br. Autosan informował o wyprodukowaniu pierwszego takiego swojego pojazdu w październiku ub. roku.

Autosan jest jedną z najstarszych polskich fabryk, działającą od blisko 190 lat. W 2016 r. zakład przejęło konsorcjum spółek PIT-RADWAR i Huta Stalowa Wola, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma zatrudnia ponad 370 osób.