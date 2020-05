Częstochowa: Wszystkie tramwaje z nowego zamówienia – do września br.

Wszystkie tramwaje z obejmującego 10 wozów zamówienia w bydgoskiej Pesie dotrą do Częstochowy do września br. – zapowiedziało tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W kursy z pasażerami wyjechał w środę pierwszy z nowych pojazdów.

Wartą 89,9 mln zł brutto umowę(ponad 73 mln zł netto) miasto podpisało z Pesą w styczniu 2018 r. Termin realizacji przypadał pod koniec ub. roku. Nowe klimatyzowane pojazdy, o parametrach zbliżonych do jeżdżących po mieście od 2012 r. siedmiu wozów typu Twist tej samej firmy, mają nieco zmodyfikowane nadwozie oraz m.in. internet, ekrany informacyjne i biletomaty.

W środę przy nowej hali tramwajowej częstochowskiej zajezdni odbyła się inauguracja regularnych kursów pierwszego Twista z nowego zamówienia. Tramwaj ten został dostarczony do miasta w połowie marca br., potem m.in. testowo przejechał blisko 800 km bez pasażerów.

"Według zapewnień producenta produkcja drugiego tramwaju jest na finiszu, egzemplarz dotrze do Częstochowy jeszcze w maju. Potem, w kolejnych miesiącach zakładają dostawy po 2 składy miesięcznie więc we wrześniu powinien być już komplet na zajezdni. Każdy z nich będzie sukcesywnie przygotowywany do obsługi pasażerskiej, analogicznie do pierwszego" - powiedział cytowany w informacji MPK prezes tej spółki Mariusz Sikora.

Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że wszystkie nowe Twisty 2.0 wyjadą na tory po zakończeniu przebudowy starej linii tramwajowej - za kilka miesięcy. Przypomnieli, że zakup nowych tramwajów dla Częstochowy współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Dotowany kwotą 143,8 mln zł oszacowany na 208,1 mln zł projekt, prócz zakupu tramwajów, obejmuje remonty ponad 13 km torów.

W trwającym od maja 2017 r. przetargu na zakup 10 tramwajów (z prawem opcji zakupu do pięciu kolejnych) Pesa złożyła jedyną ofertę. MPK informowało o jej wyborze pod koniec sierpnia 2017 r. Drugi przetarg, ogłoszony w lipcu 2017 r., objął całość przewidzianych w projekcie prac infrastrukturalnych - w systemie "projektuj i buduj". W maju 2018 r. podpisano umowę za 114,5 mln zł brutto z konsorcjum NDI-Balzola.

Będące w toku roboty obejmują m.in. większą część częstochowskich torowisk istniejących przed 2012 r., kiedy ukończono nową linię w kierunku dzielnic Błeszno, Wrzosowiak i Raków. Łącznie powstało wówczas ok. 4,5 km dwutorowej linii, czyli 9 km tzw. toru pojedynczego. Obecnie cały częstochowski system tramwajowy to 14,7 km, czyli ponad 29 km toru pojedynczego.

W dofinansowanym z RPO projekcie MPK remontuje ok. 13,5 km toru pojedynczego wraz z siecią trakcyjną, budową dwóch nowych tzw. podstacji trakcyjnych i przebudową jednej istniejącej (wraz z częścią infrastruktury zasilającej), a także przebudową dwóch pętli tramwajowych.

Prace obejmują odcinki od pętli w dzielnicy Północ do pętli przy dworcu w Rakowie z wyłączeniem wyremontowanego odcinka w al. Niepodległości. Na śródmiejskim odcinku tej głównej linii miasta ma zostać urządzone tzw. zielone torowisko.

W woj. śląskim, poza Częstochową, funkcjonuje jeszcze jedna sieć tramwajowa, obejmująca 12 miast konurbacji katowickiej. Obsługująca ją spółka Tramwaje Śląskie prowadzi składający się z trzech etapów projekt, szacowany na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł dofinansowania z programu Infrastruktura Środowisko).