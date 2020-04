Częstochowa wydłużyła konsultacje planu sieci stacji ładowania

Konsultacje planu budowy miejskiej sieci 51 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów wydłużył z końca marca do 30 kwietnia br. - ze względu na epidemię koronawirusa - samorząd Częstochowy.

Jak poinformowało w piątek miasto, pierwotny termin konsultacji wydłużono zgodnie z obowiązującą specustawą dot. zwalczania koronawirusa. Projekt można obejrzeć w formie elektronicznej na stronie konsultacje.czestochowa.pl. Opinie, uwagi bądź propozycje zmian można przedstawić, wypełniając formularz i przesyłając go pocztą elektroniczną.

Przepisy ustawy o elektromobilności zobowiązują miasto, aby na koniec grudnia br. znajdowało się w nim co najmniej 100 ogólnodostępnych punktów ładowania; obecnie jest ich 11.

Częstochowski projekt budowy sieci stacji ładowania opiera się na danych z grudnia ub. roku, zgodnie z którymi działało tam wówczas 11 sprawnych punktów ładowania. Ponieważ nie było informacji, aby do końca roku miało tam działać 100 takich miejsc, stąd ustawowy obowiązek sporządzenia przez miasto planu budowy tej infrastruktury.

W Częstochowie odpowiedzialny za przygotowanie planu jest wydział inwestycji i zamówień publicznych magistratu. W grudniu i styczniu jego pracownicy przeprowadzili szereg spotkań i uzgodnień, m.in. z operatorem systemu dystrybucyjnego, spółką Tauron Dystrybucja, który zgodnie z przepisami będzie realizatorem planu.

W efekcie uzgodnień przewidziano budowę ogółem 106 punktów ładowania w 51 stacjach - 30 stacji z 62 punktami do 30 września br. i 21 stacji z 44 punktami do końca br. Założono budowę dwóch stacji ładowania dużej mocy; w pozostałych zainstalowane będą punkty ładowania o mocy normalnej - do 22 kW. Wszystkie stacje będą podłączone do sieci Tauronu Dystrybucji.

Do końca września powstać mają stacje ładowania o mocy normalnej, m.in. przy Hali Sportowej Częstochowa (cztery punkty ładowania), przy Miejskim Zarządzie Dróg czy przy urzędzie miasta (po dwa punkty). Stacje dużej mocy (jeden punkt 43 kW i dwa punkty 50 kW) przewidziano do końca roku przy Rynku Wieluńskim oraz przy ul. Kiedrzyńskiej (centrum handlowe Promenada).

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, w miastach o liczbie mieszkańców wyższej, niż 150 tys., w których zarejestrowanych jest co najmniej 95 tys. samochodów, a na 1 tys. mieszkańców przypada ich co najmniej 400 - na 31 grudnia 2020 r. powinno być zainstalowanych co najmniej 100 punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach.

Częstochowa spełnia ten warunek: na koniec 2018 r. liczyła ona 222 tys. mieszkańców, a na jej terenie zarejestrowanych było nieco ponad 125 tys. samochodów - co daje ponad 560 pojazdów na 1 tys. mieszkańców.