Częstochowa wymieni ponad 500 starych lamp ulicznych

Ponad 500 starych lamp ulicznych wymieni samorząd Częstochowy. Miasto przewidziało na ten cel 800 tys. zł, przy unijnym wsparciu na poziomie 650 tys. zł. Obecnie prowadzi przetarg na wykonanie prac, chce przeprowadzić je do listopada br.

Jak poinformował we wtorek częstochowski magistrat, tamtejszy Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na modernizację części sieci oświetleniowej. Wymiany będą dotyczyły przede wszystkim oświetlenia głównych arterii w północnych dzielnicach miasta: Tysiąclecie i Parkitka, we wschodniej dzielnicy Zawodzie oraz południowej - Stradom.

"Zamówienie obejmuje wymianę 549 nieefektywnych opraw z sodowym źródłem światła na nowoczesne energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie ma pojawić się na 10 ulicach, w tym przy alei Jana Pawła II, ulicach Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, Fieldorfa-Nila, Legionów i Jagiellońskiej" - podano.

Częstochowski MZDiT chce zrealizować inwestycję do 16 listopada br. Na oferty przetargowe czeka do 24 sierpnia. Kryteria oceny ofert to cena oraz co najmniej 7-letni okres gwarancji i rękojmi.

Miasto zamierza sfinansować zamówienie dzięki dotacji otrzymanej w jednym z konkursów tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. RIT to instrument, w którym samorządy lokalne w znacznej mierze decydują o podziale dostępnych środków.

Nabór wniosków do tego konkursu RIT subregionu północnego trwał od końca października ub. roku do końca stycznia br. Budżet naboru wynosił blisko 2 mln zł - przy maksymalnym poziomie dofinansowania 95 proc. Zarejestrowano 7 wniosków, tyle samo zarząd woj. śląskiego wybrał do dofinansowania.

Projekt częstochowski nie był największym z dofinansowanych w tym naborze. Blisko 750 tys. zł otrzymał w nim samorząd Myszkowa - do drugiego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie, oszacowanego na 880 tys. zł.

W równolegle przeprowadzonym naborze dla centralnej części woj. śląskiego tamtejsze samorządy przygotowały też większe projekty. Najwyżej oceniony został projekt Gliwic zakładający modernizację blisko 2 tys. punktów oświetlenia przy dotacji ponad 3,9 mln zł. Największe jednostkowe dofinansowanie - 6,5 mln zł - otrzymały Tychy. Łącznie 18 inwestycji z centralnego otrzymało ponad 27 mln zł dotacji.

Samorząd Częstochowy w obecnej perspektywie finansowej korzystał już z tego źródła dotacji do wymiany oświetlenia - w ramach RIT otrzymał ponad 1 mln zł dotacji do szacowanego na 1,2 mln zł projektu, realizowanego od jesieni 2014 r. do końca 2016 r.

Konkursy w zakresie m.in. oświetlenia ulicznego prowadzone są w ramach działań śląskiego RPO dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej w tzw. poddziałaniu 4.5.1 ZIT.

Narzędzie ZIT zakłada znaczny udział w wyborze projektów samorządów lokalnych. W woj. śląskim wykorzystywane jest we wszystkich subregionach (w największym subregionie centralnym pod nazwą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT; w pozostałych jako Regionalne Inwestycje Terytorialne - RIT).

W woj. śląskim poprzez lokalne samorządy wdrażające ZIT i RIT rozdzielanych jest ok. 32 proc. środków tamtejszego RPO na lata 2014-2020 (RPO). Dostały one do podziału łącznie 1,1 mld euro.