Częstochowa: Zakończyła się procedura sprzedaży Huty Częstochowa

Zakończyła się procedura sprzedaży Huty Częstochowa - poinformował w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. W lutym br. przetarg za 190 mln zł wygrała spółka Corween Investments z grupy Liberty, będąca od grudnia ub. roku dzierżawcą huty.

Jak przekazał w poniedziałek rzecznik częstochowskiego sądu sędzia Dominik Bogacz, notarialną umowę sprzedaży zawarto w piątek 28 maja br.; wcześniej na rachunek masy upadłości wpłacono 171 mln zł, które uwzględniając wpłacone wcześniej wadium w wysokości 19 mln zł, dały całą zaoferowaną kwotę 190 mln zł.

"Umowa ma definitywny i ostateczny charakter. Przepisy prawa upadłościowego nie dopuszczają możliwości odstąpienia od tej umowy albo wycofania się inwestora w inny sposób" - podkreślił sędzia Bogacz.

Zastrzegł, że podpisanie umowy sprzedaży nie kończy postępowania upadłościowego. Syndyk dokona jeszcze obliczeń i przygotuje projekty planów podziału sum, które w toku postępowania wpłynęły na rachunek masy upadłości.

Równolegle syndyk ma oczekiwać na rozstrzygnięcie kilku innych postępowań, w tym rozstrzygnięcie sprawy, w której Sunningwell Steel Polska S.A. (oferent, który nie przystąpił do umowy w drugim przetargu) dochodzi od niego roszczeń związanych z zatrzymanym wadium w wysokości 22 mln zł.

"Wynik tego procesu będzie miał bezpośredni wpływ na stopień zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym" - zaznaczył sędzia Bogacz.

Częstochowski sąd zatwierdził wybór oferenta w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Huta Częstochowa 12 lutego br. Nabywcą została spółka Corween Investments z grupy Liberty, która będąc od grudnia ub. roku dzierżawcą huty, wznowiła w niej produkcję 10 stycznia br.

Posiedzenie przetargowe odbyło się 22 stycznia br. W terminie wpłynęła jedyna oferta - Corween Investments sp. z o.o. w Warszawie z minimalną ceną sprzedaży 190 mln zł, która została wybrana.

Było to rozstrzygnięcie trzeciego już przetargu na sprzedaż Huty Częstochowa. Jego warunki częstochowski sąd zatwierdził pod koniec listopada ub. roku. Na początku grudnia syndyk rozwiązał umowę z dotychczasowym dzierżawcą, spółką Sunningwell International Polska, po tym jak m.in. produkcja w zakładzie stanęła, a część załogi trafiła na postojowe.

Następnie syndyk podjął negocjacje ze spółką Corween Investments (w trakcie zmiany nazwy na Liberty Częstochowa), z którą podpisał umowę dzierżawy 23 grudnia 2020 r. Dzierżawca przejął przedsiębiorstwo i wszystkich pracowników (na 1 stycznia br. 1148 osób) i wraz z kierownictwem huty przygotował plan jej rozruchu.

Liberty Steel Group to część GFG Alliance, należącego do Sanjeeva Gupty i jego rodziny (należą do niego też Alvance Aluminium Group i SIMEC Energy Group). GFG Alliance w 30 krajach zatrudnia ponad 35 tys. osób i osiąga przychody w wysokości 20 mld dolarów. W ostatnich latach grupa Liberty Steel nabyła od koncernu ArcelorMittal pakiet kilku europejskich hut, m.in. hutę w Ostrawie.

Wcześniej dzierżawcą upadłej Huty Częstochowa, prowadzącym produkcję w zakładzie, była firma Sunningwell International Polska. 19 września 2019 r. syndyk zawarł z nią umowę dzierżawy, z prawem pierwokupu. Następnie odbyły się dwa przetargi na sprzedaż majątku huty; do pierwszego nikt się nie zgłosił.

Ponieważ w drugim przetargu, mimo złożonej przez ówczesnego dzierżawcę jedynej ważnej oferty, nie doszło do podpisania umowy sprzedaży, a sąd uznał, że stało się tak z winy oferenta, w następstwie zdecydował, że powinien odbyć się trzeci przetarg. Zgodnie z prawem upadłościowym Sunningwell Steel Polska nie mógł brać w nim już udziału.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca 2019 r. 4 września 2019 r. częstochowski sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki ISD Huty Częstochowa; stało się ono prawomocne w połowie listopada 2019 r.

