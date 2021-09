Częstochowa zamówiła projekt przebudowy części Promenady Niemena

Umowę na projekt przebudowy części popularnej w Częstochowie arterii spacerowej – Promenady Niemena – zamówił lokalny samorząd. Projekt ma łączyć najlepsze elementy pokazanych dwa lata temu - i następnie konsultowanych - dwóch koncepcji przebudowy.

Jak wynika z piątkowej informacji częstochowskiego magistratu, kiedy wart ok. 70 tys. zł projekt będzie gotowy, pierwsze prace powinny objąć ok. 400-metrowy odcinek promenady między ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnicką.

Promenada Czesława Niemena to aleja spacerowa o długości ponad 1,5 km, mieszcząca się w częstochowskiej dzielnicy Północ, częściowo przecinająca tamtejszy Park Tysiąclecia. Funkcjonuje tam m.in. amfiteatr, gdzie są organizowane koncerty i inne wydarzenia plenerowe. Ostatnio w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego powstały tam mała tężnia solankowa czy grill-park.

"Promenada to miejsce kultowe, które służy nam już od połowy lat 70. Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej przebudowy. Dzięki niemu będziemy mogli pozytywnie zmieniać to miejsce, mam nadzieję - z udziałem środków unijnych" - zapowiedział cytowany w piątkowej informacji miasta jego prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Przygotowywanie projektu ma potrwać do końca tego roku. Kiedy projekt i finansowanie będą gotowe, mają ruszyć roboty, które obejmą najpierw odcinek pomiędzy ul. Kiedrzyńską (od strony linii tramwajowej) i ul. Brzeźnicką.

"Chodzi o przywrócenie blasku temu odcinkowi, bo promenada trochę się nam wysłużyła i trzeba ją odświeżyć. W ramach pierwszego etapu chcielibyśmy zaprojektować i zrealizować m.in. nową strefę wejściową na właściwy deptak, czyli strefę rekreacyjno-wypoczynkową, która obecnie zaczyna się za Centrum Handlowym Promenada" - uściślił projektant inwestycji, Paweł Niedzielski.

Niedzielski był współautorem dwóch wariantów koncepcji przebudowy promenady, zaprezentowanych z końcem sierpnia 2019 r. Powstała wówczas strona promenada.czestochowa.pl, poprzez którą można było wziąć udział w konsultacjach ws. przyszłego kształtu promenady.

Pierwszy z zaproponowanych wariantów zakładał m.in. likwidację istniejącego amfiteatru na rzecz poszerzonej strefy rekreacyjno-sportowej, stworzenie nowej fontanny z pergolą (w miejscu po byłej fontannie) i dodatkowego pasa zieleni rozdzielającego deptak. Drugi przewidywał np. przebudowę i modernizację amfiteatru, stworzenie ciągu wodnego wzdłuż deptaka, aranżację "sali lekcyjnej" dla dzieci pod gołym niebem czy wodnego placu zabaw - zamiast fontanny.

Zdaniem miasta oba zaproponowane warianty łączyła dbałość o atrakcyjne, nowoczesne wykorzystanie istniejącej zieleni, bezkolizyjne pogodzenie ruchu pieszego i rowerowego czy odpowiednia liczby toalet.

Lokalni samorządowcy zastrzegali, że oba warianty nie miały zamkniętego charakteru. Rezultatem konsultacji stała się więc trzecia koncepcji przebudowy, mająca łączyć "najbardziej udane elementy dwóch bazowych propozycji". "Ta wypracowana, trzecia koncepcja jest teraz punktem wyjścia dla prac projektowych, mających potrwać do końca 2021 r." - wyjaśniło w piątek miasto.

