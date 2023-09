Zdaniem członka RPP Ludwika Koteckiego rynki oceniły ostatnią, gwałtowną obniżkę stóp procentowych w Polsce jako błąd. W ten sposób – w jego ocenie – należy interpretować załamanie się kursu złotego, który stracił kilkanaście groszy do dolara w zaledwie dwa dni.

Po nieoczekiwanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) kurs dolara poszedł skokowo w górę z 4,19 zł na 4,31 zł. Inne główne waluty zyskiwały podobnie.

Członek RPP Ludwik Kotecki podkreśla, że obniżka stóp procentowych musi oddalać w czasie osiągnięcie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc. z 1-proc. odchyleniem).

Kotecki podkreśla, że głównym celem RPP jest walka z inflacją, a troska o wzrost gospodarczy należy do rządu.

To nie był dobry tydzień dla krajowej waluty. Jeszcze w środę po południu, 6 września, tuż przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej za dolara płaciliśmy 4,19 zł. Gdy poinformowano o zaskakującym ruchu Rady (zdecydowano się na obniżkę stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych, rynek oczekiwał obniżki co najwyżej o 25 punktów bazowych), kurs złotego momentalnie zaczął spadać.

W piątek, 8 września, po godz. 13:00 dolar kosztował już 4,31 zł. Podobnie złoty stracił w tym tygodniu po kilkanaście groszy do euro i franka.

Ludwik Kotecki: rynki oceniły decyzję RPP jako błąd

W piątkowej rozmowie z "Business Insider Polska" należący do jastrzębi (zwolenników ostrzejszej polityki monetarnej) w RPP Ludwik Kotecki zauważył, że takie spadki złotego oznaczają, że rynki oceniły decyzję RPP za błąd.

Obniżona została wiarygodność polityki pieniężnej – ocenił Kotecki.

– Logika ekonomiczna wskazuje, że jeśli ktoś obniża stopy w takim wymiarze, to doprowadza do tego, że inflacja spada wolniej, a osiągnięcie celu wydłuża się – zauważył członek RPP. W jego ocenie maleją więc szanse, że do końca 2025 roku osiągniemy cel inflacyjny, który zakłada sobie NBP (2,5 proc. z 1-proc. odchyleniem).

Najnowsza lipcowa prognoza NBP zakładała, że taki scenariusz jest realistyczny. Została jednak opracowana przy założeniu, że stopy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie. Na kolejną poczekamy do listopada.

Zajmowanie się wzrostem gospodarczym to rola rządu

Na czwartkowej konferencji prasowej, 7 września, prezes NBP Adam Glapiński wytłumaczył decyzję Rady słowami, że "nie chcemy mrozić gospodarki nadmiernie".

Kotecki w wywiadzie dla "BI" podkreślił z kolei, jaki jest ustawowy cel NBP. – Dopóki inflacja jest tak daleko od celu NBP, nie jest mandatem RPP zajmowanie się wzrostem gospodarczym, bo to rola rządu – zauważył.

Jako Rada musimy się martwić przede wszystkim inflacją, która jest przecież jedną z przyczyn braku wzrostu PKB i recesji konsumenckiej, czyli spadających wydatków gospodarstw domowych w efekcie wzrostu cen i spadku siły nabywczej ludności — zwrócił uwagę Kotecki.

W jego opinii "bez względu na to, jaki jest stan faktyczny, obniżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych jest niestety interpretowana jako wpisująca się w kampanię wyborczą".

Wrześniowa obniżka stóp NBP znalazła się w ogniu krytyki

Środowa decyzja RPP jest szeroko krytykowana przez krajowych ekonomistów. Jak pisaliśmy w czwartek, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński stwierdził, że w obecnej sytuacji perspektywy na dalsze osłabienie złotego znacznie wzrosły. – Banki centralne, walcząc z inflacją, dbają o silną walutę, bo to ogranicza koszty importu i zmniejsza inflację. Rada Polityki Pieniężnej poszła inną drogą – zauważył Kuczyński.

Z kolei w opinii ekonomistów ING Banku Śląskiego skala cięcia nie przystaje do warunków makroekonomicznych. "Teoretycznie Polska dołącza do grona krajów rozwijających się, które rozpoczynają luzowanie, ale istotnie się od nich różni: inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności – przyp. red.) spada wolniej niż w regionie" – stwierdzili w swoim komentarzu.

