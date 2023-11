Członek zarządu NBP uderza w Andrzeja Glapińskiego. Pisze o bezprawnych działaniach

Po publikacji przez NBP stanowiska stwierdzającego , że członek zarządu Paweł Mucha zachowuje się w sposób "nieakceptowalny". Oświadczenie w tej sprawie opublikował sam Mucha, który m.in. stwierdza, że nie wie, czy prezes NBP wypełnia obowiązki wynikających z przepisów prawa.

Paweł Mucha został powołany do zarządu Narodowego Banku Polskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę 1 września 2022 roku. Wcześniej był m.in. zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta.

Narodowy Bank Polski zarzuca członkowi zarządu, że zachowuje się w sposób "nieakceptowalny"

W ostatnim czasie na stronie serwisu Salon24.pl pojawił się anonimowy artykuł zarzucający mu m.in. że nic w zarządzie nie robi, a równocześnie ma wygórowane oczekiwania finansowe i ambicje.

Sprawą zainteresowała się między innymi TVP Info, a NBP zdecydował się upublicznić odpowiedź na pytania stacji. Następnie w środę (8 listopada) biuro prasowe NBP opublikowało "Stanowiska zarządu NBP", gdzie można przeczytać, że "w związku z zachowaniami członka zarządu NBP Pawła Muchy na przestrzeni 2023 roku" zarząd Narodowego Banku Polskiego uznaje jego postępowanie "za nieakceptowalne".

W szczególności nieakceptowalne ma być zachowanie "polegające na wytwarzaniu atmosfery zagrożenia, rozliczeń, konfliktu, bezpodstawnych próbach narzucania wyłącznie własnego punktu widzenia, bezzasadnej krytyce współpracowników i prezesa NBP, a także wszystkie inne działania sprzeczne z Zasadami Etyki Pracowników Narodowego Banku Polskiego".

Paweł Mucha wydał oświadczenie, w którym padają z kolei zarzuty wobec prezesa NBP

Na obszerną publiczną odpowiedź w tej sprawie zdecydował się sam Mucha.

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) Mucha stwierdza, że chociaż wcześniej nadzorował cztery różne departamenty, to obecnie nie nadzoruje żadnego, jednak jest to efekt osobistej decyzji prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Z kolei jeśli chodzi o kwestie nagród i premii, o których biuro prasowe NBP stwierdziło, że nie mógł wnioskować o ich wypłatę, bo "nie ma czegoś takiego jak zaległe premie", Mucha twierdzi, że przeciwnie do oświadczeń biura prasowego w NBP premie dla zarządu nie są uznaniowe, tylko okresowe.

Mucha w tym kontekście twierdzi też, że opublikowane "Stanowisko zarządu NBP" jest bezprawne, a do tego narusza jego dobra osobiste. Dodatkowo nie odnosi się w żaden merytoryczny sposób do jego wystąpienia do Rady Polityki Pieniężnej, a także zostało podjęte bezpośrednio po upływie ostatecznego terminu przedsądowego wezwania do zapłaty niewypłaconego wynagrodzenia.

Paweł Mucha uważa, że organy NBP nie funkcjonują obecnie zgodnie z prawem

Jak zwraca uwagę Mucha, jego wystąpienie do członków RPP było z kolei związane z tym, że – jak twierdzi Mucha – poszczególne organy NBP nie działają obecnie zgodnie z prawem.

Jak stwierdza Mucha w ujawnionym przez niego samego piśmie do członków Rady Polityki Pieniężnej, Rada określa w swoim regulaminie prawny obowiązek udostępniania protokołów ze swoich posiedzeń członkom zarządu NBP. Tymczasem te protokoły "nie były udostępniane co najmniej części członków zarządu", które to okoliczności były przez niego, "ale nie tylko, podnoszone wielokrotnie".

Mucha informuje też m.in., że mimo oficjalnych zapytań z jego strony i próśb o spotkanie z prezesem NBP Adamem Glapińskim, nie był w żaden oficjalny sposób w stanie ustalić, czy prezes NBP w ogóle w danym dniu pracuje i przebywa w siedzibie NBP.

Członkowie RPP skarżyli się wcześniej na utrudnianie im pracy

Wcześniej pod koniec 2022 roku część członków Rady Polityki Pieniężnej zarzucała bankowi centralnemu pod przewodnictwem Adama Glapińskiego, że ogranicza im możliwość wykonywania pracy, m.in. poprzez utrudnianie kontaktu z analitykami.

Pięciu innych członków Rady, włączają w to Adama Glapińskiego, oświadczyło, że te zarzuty są nieprawdziwe i rozważa skierowanie w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.