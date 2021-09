Członek Zarządu Woj. Lubuskiego o propozycji wsparcia budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował w czwartek, że rząd planuje dofinansowanie większej części budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry uzależniając to od zaangażowania się w ten projekt Zarządu Województwa Lubuskiego. Jego cżłonek Marcin Jabłoński wydał komentarz w tej sprawie.

"Planujemy sfinansować z unijnego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) większą część budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry pod warunkiem, że Marszałek Województwa Lubuskiego sfinansuje mniejszy odcinek tej obwodnicy w ramach programu regionalnego" - mówił na konferencji prasowej w Zielonej Górze Buda.

Zaznaczył, że rząd bierze większą część kwoty na realizacje tego zadania na siebie - ok. 57 proc. Do tego wkład miasta Zielona Góra to 15 proc., a reszta ok. 30 proc. (ok. 30 mln zł) - zdaniem Budy - powinna leżeć po stornie samorządu województwa, gdyż docelowo może to być droga wojewódzka.

Wiceminister przypomniał, że tę inwestycję zawarł w projekcie kontraktu programowego - dokumencie, który pozwala uruchomić środki z regionalnego programu operacyjnego.

"Nie podpiszę tego dokumentu z zarządem województwa, jeżeli ta inwestycja nie zostanie tam ujęta. Więc stawiam sprawę jasno - to jest mój warunek, który warunkuje uruchomienie tych środków również w całej reszcie. Więc to jest dla nas absolutny priorytet. Będę przekonywał i będę tłumaczył, że nie jesteśmy w stanie od tego odstąpić - to jest dla nas bardzo ważna inwestycja. Wiemy, jak to będzie służyło mieszkańcom Zielonej Góry. Dla nich będziemy tutaj z uporem o tę inwestycje walczyć. Mamy tu mechanizmy pewnego rodzaju nacisku i zamierzamy z nich skorzystać" - oznajmił Buda.

W czwartek po południu do propozycji wiceministra Budy odniósł się członek Zarządu Woj. Lubskiego Marcin Jabłoński. W komentarzu napisał, że pierwotnie oczekiwano, że ten projekt zostanie w stu procentach sfinansowany ze środków województwa - regionalnego programu operacyjnego - nowego budżetu Unii Europejskiej.

"Teraz pan minister pokazał, że jest gotów i ma takie możliwości, żeby z pierwotnie planowanych 100 mln zł sfinansować z pieniędzy rządowych 63 mln zł. To jednocześnie pokazuje, jak wielkie możliwości pozostają w gestii wiceministra Budy, zwłaszcza w kontekście pewnego sporu, w którym wciąż trwamy, dotyczącego wysokości środków dla Lubuskiego na przyszłą perspektywę budżetową" - napisał Jabłoński.

"Uważamy, że straciliśmy ponad 100 mln euro na podziale, który ostatecznie przedstawił województwu wiceminister Buda. Jesteśmy w tej sprawie gotowi sięgnąć po możliwości prawne. Prawdopodobnie skierowany zostanie pozew związany z decyzją ministerstwa do Komisji Europejskiej..." - napisał Jabłoński.

Według niego, z zarządem regionu nikt nie próbował przedyskutować kwestii budowy tej obwodnicy, jak i wielu innych propozycji rządowych, które są proponowane do zapisania w regionalnym programie operacyjnym.

"Wartym podkreślenia jest też pewnego rodzaju szantaż, jakiego użył dziś pan wiceminister Buda, który stwierdził, że jeżeli nie zgodzimy się na jego warunki, to nie podpisze umowy związanej z kolejnym okresem programowania dla Województwa Lubuskiego. To są dość niespotykane metody traktowania samorządu województwa. Wierzę, że to były emocje związane z ogłaszaniem pomysłu, który wydawał się na ten moment atrakcyjny" - napisał Jabłoński.

W komentarzu poinformował, że stanowisko zarządu w sprawie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry będzie wiązało się z decyzją o ostatecznej wysokości środków dla woj. lubuskiego na jego regionalny program operacyjny.

"Z całą pewnością zawsze szukamy możliwości, by wykorzystać wszystkie szanse rozwoju regionu także - a może przede wszystkim, z budżetu państwa. Na pewno więc poważnie potraktujemy tę propozycję i w stosownym czasie zakomunikujemy decyzję zarządu w tej sprawie"- oświadczył Jabłoński.

Szacowany koszt zachodniej obwodnicy Zielonej Góry to 110 mln zł; ma mieć ona ok. 8 km długości. Budowa tej drogi składa się z dwóch odcinków oraz łączącego je ronda.

Projektowana obwodnica ma łączyć się z budowanym mostem na Odrze w Pomorsku, który został dofinansowany m.in. środkami z Rządowego Programu "Mosty dla Regionów". Koszt tej inwestycji to ok. 90 mln zł.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki na czwartkowej konferencji z udziałem wiceministra Budy mówił, że zachodnia obwodnica jest niezbędna dla miasta, m.in. by po wybudowaniu mostu na Odrze w Pomorsku nie doszło do wpuszczenia ruchu ciężarowego na rozbudowujące się osiedle Czarnkowo.

"Wierzę w to, że nie będę musiał prosić pani marszałek na kolanach o to, żeby nie sabotowała tej inwestycji, bo to nie jest inwestycja ani PiS-u, ani Platformy - to jest inwestycja dla mieszkańców. Musimy robić wszystko to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Więc panie ministrze, bardzo dziękuję za partnerskie potraktowanie miasta Zielonej Góry i wierzę, że w ten sam sposób potraktuje nas zarząd województwa" - powiedział Kubicki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl