Czterech kandydatów na stanowisko wiceprezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Czterech kandydatów ubiega się o stanowisko wiceprezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ds. restrukturyzacji i zagospodarowania majątku - poinformowała w środę firma, zajmująca się likwidacją zakładów górniczych oraz rekultywacją i zagospodarowaniem ich majątku.

W środę minął termin zgłaszania kandydatów w ogłoszonym ponad tydzień temu postępowaniu kwalifikacyjnym, mającym wyłonić nowego wiceprezesa firmy.

Wpłynęło sześć zgłoszeń, z których cztery spełniły wymogi formalne.

Dziś nastąpiło otwarcie i wstępna ocena zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji i zagospodarowania majątku. Łącznie złożono sześć zgłoszeń, z których Rada Nadzorcza zaakceptowała cztery, jako spełniające kryteria formalne. Rozmowy z kandydatami prowadzone będą w piątek 23 lipca - poinformował rzecznik SRK Wojciech Jaros.

Na czele zarządu spółki od października 2018 roku stoi Janusz Gałkowski, który w lipcu ub. roku rozpoczął kolejną kadencję na stanowisku prezesa. Wiceprezesem ds. likwidacji kopalń został wówczas Janusz Smoliło, a wiceprezesem ds. ekonomiki i finansów - Radosław Wojtas.

Ubiegłoroczny konkurs na stanowiska dwóch innych członków zarządu SRK: wiceprezesa ds. gospodarki mieszkaniowej oraz wiceprezesa ds. zagospodarowania majątku rada zakończyła bez wyłaniania kandydatów. Firma szuka wiceprezesa ds. restrukturyzacji i zagospodarowania majątku.



Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, wydłużający do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników.



Jak poinformował we wtorek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, w oparciu o nowelizowaną ustawę górniczą, która - po przyjęciu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta - ma obowiązywać od początku września, będą likwidowane ruchy górnicze Pokój oraz Jastrzębie III, a z przewidzianych w ustawie osłon socjalnych skorzysta łącznie ok. 3,7 tys. pracowników. Podczas urlopów górniczych mają oni utrzymywać 80 proc. wcześniejszego wynagrodzenia, a wielkość jednorazowych odpraw pieniężnych będzie podniesiona do 120 tys. zł.