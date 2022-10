Czternasta emerytura będzie stałym świadczeniem

Czternasta emerytura będzie już stałym świadczeniem. Będziemy się starali, żeby to było na taką miarę, żeby emeryci, którzy są dzisiaj największa ofiarą inflacji, tę inflację odczuwali jak najmniej - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w ramach objazdu po kraju odwiedził w niedzielę woj. lubelskie. W Kraśniku pytany był, czy w dobie kryzysu, który zaczyna do Polski docierać, budżet państwa wytrzyma trzynastą, czternastą emeryturę inne zdobycze socjalne.

"Jeśli my pozostaniemy przy władzy i nie zacznie się potem wielki rabunek, to wytrzyma. Wytrzyma, bo my nie mamy w tej chwili podstaw, żeby się spodziewać w Polsce +depresji+, czyli takiej wielkiej recesji, więc będziemy w stanie zapewnić to, co jest tutaj niezbędne" - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Zapewnił, że polityka socjalna będzie pod szczególną ochroną.

"Dwie proklityki socjalna i obronna, to są te dwie najbardziej chronione. Będzie trzynastka, będzie czternastka. Czternastka będzie już stałym świadczeniem. Będziemy się starali, żeby to było na taką miarę, żeby emeryci, którzy są dzisiaj największa ofiarą inflacji, żeby tę inflację odczuwali jak najmniej" - stwierdził Jarosław Kaczyński.

