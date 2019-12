Cztery gminy z Warmii i Mazur chcą odtworzyć lokalne połączenia autobusowe w 2020 r.

W gminach Dywity, Jonkowo, Jedwabno oraz Stawiguda (Warmińsko-mazurskie) w 2020 roku zostaną odtworzone lokalne połączenia autobusowe. Dofinansowanie rządu do tych przewozów wyniesie 600 tys. zł - podały w piątek PAP służby wojewody.

W piątek wójtowie gmin Dywity, Jonkowo, Stawiguda i Jedwabno podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim umowy na realizację programu przywracania lokalnych połączeń autobusowych. Gminy chcą odtworzyć w sumie 13 połączeń. Długość linii autobusowych wynosi blisko 500 km.

"Program odtwarzania lokalnych połączeń autobusowych jest odpowiedzią na realną potrzebę społeczeństwa. Po zmianach ustrojowych to uwarunkowania rynkowe odgrywały kluczową rolę w życiu gospodarczym. Efektem ubocznym była likwidacja nierentownych połączeń autobusowych" - mówił wojewoda. Dodał, że samorządy nie miały pieniędzy, by zorganizować komunikację, dlatego rząd wspiera je i dokłada pieniądze na odtworzenie linii.

Przyznał, że Warmia i Mazury to region szczególny z uwagi na słabą gęstość zaludnienia i rozproszenie miejscowości. Dlatego - jak wskazał - mieszkańcy muszą mieć możliwość skorzystania z lokalnej komunikacji.

Wójt Dywit Daniel Zadworny powiedział, że w małych miejscowościach na terenie gminy, liczących od 200 do 300 mieszkańców, już kursują małe autobusy. Godziny przyjazdów i odjazdów są dopasowane do potrzeb mieszkańców. "Zdajemy sobie sprawę, że te linie nie są i nie będą rentowne, ale taka była idea programu odtwarzania połączeń autobusowych" - powiedział. Dodał, że na lokalne linie gminne w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono ok. 1,2 mln zł, a wsparcie rządowe wyniesie 190 tys. zł.

W gminie Jonkowo utrzymanie linii lokalnych w przyszłym roku będzie kosztować od 700 tys. zł do 850 tys. zł, a dofinansowanie rządowe ma wynieść ok. 170 tys, zł. Wójt gminy Wojciech Giecko wskazał, że połączeń autobusowych do Jonkowa chcą mieszkańcy Gamerek Wielkich, Starego i Nowego Kawkowa oraz Pupek. Autobusy mogą także jeździć między Szałstrami a Wołownem z przesiadką we Wrześni.

Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim działa 20 linii uruchomionych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W powiecie elbląskim mieszkańcy mogą korzystać z dziewięciu linii, w powiecie kętrzyńskim - z dwóch, w gminie Dywity - z trzech linii, Jedwabno - z jednej, a w Stawigudzie - z czterech linii.