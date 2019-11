Cztery lata rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Nowe powyborcze polityczne rozdanie zaowocowało kilkoma zaskoczeniami i jedną sporą niespodzianką – odejściem z rządu Jerzego Kwiecińskiego, który pełnił w tym rządzie funkcję ministra inwestycji i rozwoju, a w ostatnich dniach przed wyborami, także ministra finansów. Przez cztery lata był na pierwszej linii gospodarczego frontu. Jak wyglądały bitwy które stoczył.

Negocjacje z UE były jednak jednym z najbardziej absorbujących dla nowego resortu zadań. Pochłaniały mnóstwo wysiłku, ale także przynosiły efekty. Pod koniec 2018 roku udało się wynegocjować warunki porozumienia w sprawie instrumentu Łącząc Europę. Polsce udało się wówczas m.in. wynegocjować wyższe poziomy dofinansowania, włączenie odcinków Via Carpatia oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego do sieci TEN-T.Jednocześnie już w tym roku trwały gorące negocjacje w sprawie przyszłej unijnej perspektywy budżetowej. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału środków na koperty narodowe, a nawet na poszczególne fundusze (wciąż nie wiadomo, czy środki na Politykę Spójności zostaną uszczuplone jak proponowała Komisja Europejska), udało się jednak wynegocjować utrzymanie pewnych obszarów, gdzie środki europejskie będą mogły być zaangażowane – np. istotne z polskiego punktu widzenia takie dziedziny jak zakup pociągów czy inwestycje w gazowniczą sieć przesyłową.Wprawdzie ministerstwo nie nosiło już nazwy z poprzedniej kadencji – rozwoju regionalnego, ale to właśnie ta dziedzina znajdowała się – oprócz unijnych funduszy w centrum zainteresowania resortu. W 2017 roku powstał tam program dla miast średnich, to z tego resortu wypłynęło pół miliarda złotych na drogi lokalne, to ten resort realizował również Program dla Śląska. Ostatnia inicjatywa to Mosty dla Regionów – program w ramach którego przeznaczono 2,3 mld zł na najpotrzebniejsze przeprawy na drogach lokalnych.Na kierowany przez Kwiecińskiego resort spadła też koordynacja jednego ze sztandarowych programów obecnej ekipy – Mieszkanie Plus i chociaż stan jest bardzo daleki o zapowiedzi na starcie programu, to trzeba przyznać, że pod rządami resortu rozwoju program zaczął nabierać impetu.Oprócz wielkich inwestycji, gdzie można przeciąć wstęgę i pochwalić się uroczystością kierowany przez Kwiecińskiego resort rozpoczął znacznie mniej spektakularne, ale nie mniej ważne działania na rzecz niepełnosprawnych, opracowując i wdrażając w życie program Dostępność Plus. Jej zwieńczeniem było przyjęcie przez sejm ustawy o dostępności latem tego roku.Sam Kwieciński podsumowując ostatnie cztery lata nie chce mówić o osobistych dokonaniach, podkreśla za to rolę pracy zespołowej i osiągnięte efekty. – Najważniejszym osiągnięciem było to, że jak mi się wydaję ludzie są w Polsce szczęśliwsi i oceniają swoją sytuację lepiej niż cztery lata temu – powiedział ustępujący minister w rozmowie z WNP.PL.Jego zdaniem to właśnie zasługa pracy zespołowej. Udało nam się w rządzie zapewnić bardzo sprawne zarządzanie procesami gospodarczymi. To kwestie przyjęcia właściwych celów i przełożenia ich na strategie, programy, projekty i wreszcie koordynacja tych wszystkich działań. To nam się udało, wbrew wszystkim negatywnym opiniom i prognozom, które były formułowane cztery lata temu – stwierdził Jerzy Kwieciński.Jak podkreśla, ma też osobistą satysfakcje. - Udało się w resorcie stworzyć bardzo sprawną administrację, działającą jak szwajcarski zegarek. To wcale nie było oczywiste cztery lata temu. Przekazuję ministerstwo w dobrym stanie, sprawną rozpędzoną machinę – powiedział Jerzy Kwieciński.O porażkach nie chce mówić. Przyznaje się jednak do pewnego uczucia niedosytu. - Gdy przychodziłem do ministerstwa obiecywałem sobie, ze zwiedzę wszystkie pokoje, gabinety i przywitam się z każdym pracownikiem. Ale jest ich tu ponad 1400 i tego mi się nie udało zrobić… - przyznaje.