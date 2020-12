Cztery nowe ambulanse w śląskim pogotowiu

Cztery ambulanse trafiły w środę do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. To kolejne pojazdy spośród dziesięciu ambulansów typu C, które trafiły do woj. śląskiego. Ich łączny koszt zakupu to 4,4 mln zł.

"Dzisiaj realizujemy to, co udało się zrobić na poziomie współpracy z Komisją Europejską i ze stroną rządową. Byliśmy jednym z trzech regionów w Unii Europejskiej, który uzyskał zgodę na szybką zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, by skutecznie walczyć z COVID-19" - powiedział marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

"Te ambulanse to nowoczesny sprzęt. Pogotowie ratunkowe jest na pierwszej linii w walce z epidemią i nasi medycy i ratownicy muszą być dobrze zabezpieczeni. Kilka dni temu przekazaliśmy podobne ambulanse w Cieszynie, wczoraj jeden w Żorach, to jest realne wsparcie dla służby zdrowia" - dodał.

Do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach trafił najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu - ruchoma jednostka intensywnej opieki. Został skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Nowe karetki trafią również do: Katowic, Gliwic, Bytomia, Tychów, Świętochłowic.

"Wszystkie działania związane ze wsparciem szpitali, nie tylko tych wojewódzkich, ale też zakaźnych i powiatowych, to ponad 280 mln zł. W tym roku te placówki zostały doposażone w sprzęt, przeprowadzono stosowne inwestycje. Urząd Marszałkowski w podległych mu szpitalach stworzył 1,3 tys. miejsc covidowych i jesteśmy gotowi na to, by otworzyć te oddziały w razie potrzeby. Jesteśmy po to, by pomagać i wspierać szpitale i służbę zdrowia w tym trudnym czasie" - powiedziała członkini zarządu woj. śląskiego Izabela Domogała.

85 proc. środków na zakup nowych karetek pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 10 proc. kosztów pokrył samorząd wojewódzki z budżetu województwa śląskiego, a wkład własny Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach to 5 proc.

Zakup kolejnych 10 nowoczesnych ambulansów planowany jest w drugim kwartale przyszłego roku.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach posiada obecnie 130 ambulansów, w tym 78 systemowych. Ambulanse wymienia się średnio co 5 - 6 lat, albo po przejechaniu 200 tys. kilometrów.