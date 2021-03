Cztery organizacje uznane za stronę w postępowaniu dot. nowej DK 16

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie uznała cztery organizacje za stronę w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej potrzebnej do budowy drogi krajowej nr 16 od Mrągowa do Ełku. W ostatnich dniach do RDOŚ wpłynęło 250 pism od mieszkańców regionu w sprawie tej inwestycji.

Budowa nowej drogi krajowej nr 16 przez Mazury to najbardziej kontrowersyjna inwestycja ostatnich lat w regionie. Chodzi o przebieg trasy na odcinku od Mrągowa do Ełku. Inwestycja ma swoich zwolenników, którzy upatrują w nowej trasie szansy na rozwój regionu i przeciwników, którzy uważają, że droga o tak wielkim natężeniu ruchu tranzytowego zniszczy bezpowrotnie unikalną przyrodę Mazur.

Do 25 marca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, która ma w tej sprawie wydać opinię środowiskową prowadzi konsultacje społeczne. Zarówno zwolennicy budowy drogi (m.in. szef PiS w regionie Jerzy Szmit i prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz) oraz przeciwnicy inwestycji (organizacje ekologiczne i niektóre samorządy) mobilizują mieszkańców regionu do wysyłania swoich opinii w tej sprawie. W internecie gotowe są wzory pism, które zaangażowani za lub przeciw inwestycji mogą tylko podpisać i wysłać.

"W ostatnich dniach otrzymaliśmy 250 e-maili i listów zarówno od zwolenników, jak i przeciwników inwestycji. Spodziewamy się, że im bliżej końca konsultacji tym tych pism może być więcej" - przyznała w rozmowie z PAP rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz.

Januszewicz poinformowała PAP, że RDOŚ dopuściła do udziału w postępowaniu środowiskowym na prawach strony cztery organizacje ekologiczne. Są to: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba", Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu, Fundację "Dzika Polska" oraz Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

"Organizacje te będą mogły zapoznawać się z naszymi działaniami, a co chyba najistotniejsze, po wydaniu opinii środowiskowej będą miały prawo do wniesienia odwołania, jeśli nie będą się z tą decyzją zgadzały. Takie same prawo ma inwestor czyli GDDKiA oraz ludzie mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji" - podała Januszewicz.

Zaznaczyła, że 10 marca RDOŚ w Olsztynie wezwała inwestora, tj. GDDKiA w Olsztynie, o uzupełnienie raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. "Chodzi m.in. o uzupełnienie informacji dotyczącej proponowanych wariantów przebiegu drogi, analizy akustycznej oraz oddziaływania skumulowanego" - powiedziała Januszewicz i dodała, że na uzupełnienie raportu GDDKiA w Olsztynie ma termin 30 dni.

Droga nr 16, którą chce przez Mazury budować GDDKiA ma mieć w sumie 77,5 km długości i przebiegać przez: Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do trasy będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w Baranowie, Mikołajkach, Woźnicach, Drozdowie, Orzyszu (DK63), Strzelnikach, Klusach oraz Chrzanowie.

Droga nr 16 łączy zachodnią część regionu Warmii i Mazur ze wschodnią. Jest nazywana kręgosłupem województwa. W ostatnich latach zmodernizowany został odcinek od Olsztyna do Borek Wielkich koło Mrągowa. Na pozostałym odcinku trasa jest wąska, kręta, wyboista. Pokonanie trasy z Olsztyna do Ełku wymaga ponad dwóch godzin jazdy autem.

