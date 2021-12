Cztery trendy odmienią branżę produkcyjną w 2022 roku

Kończący się rok 2021, podobnie jak ubiegły, upływa pod widmem głębokich zmian, które dotykają światową oraz polską branżę produkcyjną. Do problemów czysto logistycznych związanych z obostrzeniami, dochodzą także te związane z brakami kadrowymi i rekrutacją nowych pracowników, presją cenową czy niedoborem materiałów. Choć listopadowy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu zasygnalizował przyspieszenie tempa wzrostu, przyszłość jest nadal niepewna, a rynek czeka wiele zmian w 2022 roku.

3. Działy HR zaczną korzystać z danych zbieranych z sensorów

4. Skrócenie łańcucha dostaw

O ile więc rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0, w czasach sprzed pandemii były w Polsce raczej w fazie testów, pandemia pokazała, że firmy, które potrafiły szybciej reagować na zmiany - wygrywały. Ekspert podkreśla jednocześnie, że rozwiązania lokalizacyjne oparte na systemie Bluetooth powoli zaczną odchodzić do lamusa i zastąpią je bardziej dokładne pomiary, jakie zapewnia technologia Ultra Wideband (UWB), która zresztą będzie zyskiwała na popularności w aplikacjach konsumenckich.Zapewnienie odpowiedniego poziomu wydajności wymaga bardzo dobrego zarządzania oraz organizacji pracy. Działy HR coraz częściej korzystają więc z dedykowanego oprogramowania jak np. systemy Rejestracji Czasu Pracy (RCP), standardowo łączonych z modułami HR systemów ERP. Od niedawna mogą ich też wspomagać czujniki oparte na technologiach Internetu Rzeczy, takie jak rozwiązania typu Real-time Location Systems.- Korzyść z systemów RCP zamyka się w ich nazwie. Rejestrują czas pracy, natomiast nie oferują wsparcia przy zarządzaniu pracownikami, ich rozwoju ani poprawie organizacji wykonywanych zadań - wskazuje Komarnicki.Takie możliwości dają za to systemy RTLS, które w czasie rzeczywistym monitorują lokalizację i analizują ruch pracowników na terenie fabryki. Każdemu pracownikowi można przypisać w systemie jego kompetencje (np. spawacz, kierownik, operator wózka widłowego), co pozwala na analizę, czy pracodawca wykorzystuje w odpowiednim stopniu potencjał swoich pracowników - np. nie obciąża nadmiernie operatora kluczowej maszyny, co przekłada się na częste przerwy w produkcji.Tego rodzaju wiedza jest szczególnie przydatna w fabrykach czy magazynach, ponieważ na dużych przestrzeniach i przy wysokim skomplikowaniu procesów, nie jest możliwe uzyskanie pełnego obrazu sytuacji tylko na podstawie obserwacji.- Z kolei w centrach dystrybucyjnych, taki system może stale monitorować ruch pracowników, skanerów i wózków - dzięki czemu wszystkie główne procesy (odbiór towarów od dostawców, kompletacja, sortowanie, załadunek na ciężarówki) mogą być dokładnie zmapowane - zaznacza Komarnicki.- Kierownicy mogą wówczas ustalić realistyczne standardy, które zapewniają odpowiednią długoterminową wydajność procesu w odniesieniu do optymalnego składu zespołu, czyli kombinację liczby pracowników oraz ich kompetencji. Na tej podstawie można wyselekcjonować zespół, który potrzebuje dodatkowych szkoleń, zbudować lepszy system motywacyjny, czy też lepiej planować zasoby - dodaje Komarnicki.Branża produkcyjna ostatnio mocno ucierpiała w wyniku zakłóceń łańcuchów dostaw, skutkując co najmniej bólem głowy, a często wręcz traumatycznymi przeżyciami dyrektorów logistyki, którzy nie byli w stanie zapewnić dostaw surowców do swoich zakładów, często notujących w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy rekordowe zamówienia.- Ta sytuacja obnażyła poważną słabość istniejących łańcuchów dostaw, opartych na założeniu, że transport dalekomorski będzie zawsze działać sprawnie, a odległości geograficzne mają niewielkie znaczenie - tłumaczy Adam Komarnicki.Pandemia te założenia brutalnie zweryfikowała, wpływając na sytuację i zachowania wszystkich uczestników - zbyt długich jak się okazało łańcuchów dostaw.Najważniejszym teraz wyzwaniem stojącym przed branżą jest skrócenie oraz dywersyfikacja łańcuchów, aby móc korzystać z dostawców będących bliżej. Tym samym, światowy kryzys logistyczny i transportowy po raz kolejny udowadnia starą prawdę, że… ​​czas to pieniądz.- Dlatego też, wielu producentów, zarówno europejskich jak i chińskich podwykonawców, przeniesie produkcję na Stary Kontynent, czyli bliżej swoich klientów. Mocno powinny na tym skorzystać takie kraje jak m.in. Polska i Rumunia - podsumowuje Komarnicki.Indoorway jest spółką działającą w obszarze przemysłu 4.0. Jej rozwiązania pozwalają na dokładne pomiary lokalizacji oraz analizę ruchu zasobów zaangażowanych w procesy produkcji oraz logistyki wewnętrznej, takich jak wózki widłowe, wózki autonomiczne AGV, pracownicy, półprodukty, wyroby gotowe, czy też narzędzia.Urządzenia pomiarowe Indoorway zostały zainstalowane do tej pory na ponad 200 tys. m2 powierzchni produkcyjnej i magazynowej, analizując wydajność pracy pracowników, wózków widłowych, wózków autonomicznych AGV, pociągów logistycznych, suwnic, kontenerów, koszy, matryc, kart kanbanowych czy wyrobów gotowych.Zobacz także: Roman Kluska o drożyźnie, biurokracji i zielonym szaleństwie