Cztery wnioski od chętnych na budowę i eksploatację Portu Zewnętrznego w Gdyni

Od dwóch konsorcjów i dwóch firm wpłynęły wnioski ws. budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Inwestycja ma prawie podwoić obecny obszar portu i umożliwić obsługę największych statków, jakie wpływają na Bałtyk - poinformował w poniedziałek Marcin Wojciechowski z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Wśród zainteresowanych budową Portu Zewnętrznego w Gdyni, a następnie jego eksploatacją, są: Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS, Hutchison Ports Poland S.a r.l.c oraz Port of Felixstowe Limited, International Container Terminal Services Inc. oraz Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Meridiam Eastern Europe Investments SAS należy do funduszy zarządzanych przez francuską grupę Meridiam SAS, która specjalizuje się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej. Grupa złożyła ofertę w konsorcjum ze spółką celową Gdynia Terminal Holding SAS, za którą stoi CMA CGM. Ta ostatnia to francuska firma zajmująca się obrotem kontenerów. Jest wiodącą światową grupą transportową, wykorzystującą 200 tras żeglugowych między 420 portami w 150 różnych krajach, zajmując czwarte miejsce za Maersk Line, MSC i COSCO Shipping Lines.

Hutchison Port Holdings Limited (HPH), działająca jako Hutchison Ports, jest prywatną spółką holdingową zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Grupa operatorów portów jest spółką zależną CK Hutchison Holdings (dawniej Hutchison Whampoa). Niektóre operacje firmy były notowane jako Hutchison Port Holdings Trust na Singapore Exchange. W 2016 r. sieć obejmowała 48 terminali portowych na całym świecie. Począwszy od 2005 r. Hutchison Ports realizuje w Porcie Gdynia szereg inwestycji, które zaowocowały przekształceniem stoczniowej spółki w nowoczesny terminal kontenerowy.

International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) został założony w 1987 r. na Filipinach i od ponad 20 lat jest jednym z wiodących operatorów wśród międzynarodowych terminali kontenerowych. Dziś Grupa ICTSI działa w 11 krajach na czterech kontynentach. W porcie w Gdyni jest obecny od maja 2003 r. uzyskując koncesję przyznaną przez władze portu w Gdyni na rozwój, działanie i zarządzanie terminalem kontenerowym. Koncesja obejmuje okres 20 lat. ICTSI zakupił 100 procent Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (BCT). W 2019 r. BCT Gdynia przeładował rekordowe 500 000 TEU kontenerów. W 2020 r. udało się ten wynik powtórzyć.

Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o. to spółka zarejestrowana w Krakowie, będąca częścią międzynarodowej grupy budowlanej Mota-Engil, realizującej w Polsce duże projekty infrastrukturalne i kubaturowe. Ma w swoim dorobku projekty PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) zarówno w Polsce, jak i w skali globalnej. Za spółką stoi również dwóch chińskich partnerów China Harbour Engineering Company Ltd., która jest spółką zależną China Communications Construction Company, zajmującą się budową infrastruktury, takiej jak inżynieria morska, pogłębianie i rekultywacja, budowa dróg i mostów, kolei, lotnisk i fabryk oraz Qingdao Port International Co., jeden z największych portów świata.

"Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres obejmuje również prace czerpalne w obszarze torów podejściowych do Portu Gdynia. Urobek pobrany z obszaru prac czerpalnych zostanie przeniesiony w miejsce planowanego pirsu Portu Zewnętrznego. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową, przy czym za jej budowę od strony lądu do bram terminalu odpowiedzialny będzie podmiot publiczny" - podał kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej ZMPG Marcin Wojciechowski.

Wojciechowski wyjaśnił PAP, że teraz ZMPG będzie prowadzić rozmowy z oferentami w formie dialogu konkurencyjnego. Władze gdyńskiego portu liczą, że negocjacje zakończą się w tym roku. Ze zwycięską firmą zostanie podpisana umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże ZMPG na ponad 30 lat. Po jej zakończeniu Port Zewnętrzny stanie się własnością Skarbu Państwa.

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Prace nad Portem Zewnętrznym w Gdyni rozpoczęły się w 2018 r.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 r. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, tj. blisko podwoi dzisiejszy teren gdyńskiego portu.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.