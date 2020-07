Czwartkowa sesja bez większych zmian indeksów

W czwartek indeksy GPW nie odnotowały istotnych zmian, a obroty na rynku były niższe niż w poprzednich dniach. Zdaniem analityka DM BOŚ, Konrada Ryczko, impulsem do wyjścia WIG20 z konsolidacji będzie ustanowienie nowych szczytów przez S&P 500 i DAX.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,2 proc., osiągając poziom 1.799 pkt.

WIG również zyskał 0,2 proc. do 51.151 pkt.,

mWIG40 zwyżkował o 0,3 proc. do 3.616 pkt.,

sWIG80 stracił 0,2 proc. i wyniósł 14.104 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 786 mln zł, z czego 571 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

- Dzisiejsze obroty, które wyniosły niecałe 790 mln zł i niska zmienność WIG20 powodują, że można powiedzieć, iż była to sesja na przeczekanie. W końcówce notowań indeks dużych spółek wyszedł co prawda na plus, i ostatecznie zanotował siódmy najwyższy wzrost w Europie" - powiedział Ryczko.



- Z punktu widzenia analizy technicznej indeks pozostaje w konsolidacji pomiędzy 1.760-1.820 pkt. To, co mogłoby spowodować wyjście górą, to na pewno przebicie czerwcowych szczytów przez amerykański S&P 500 i niemiecki DAX - widać, że jest lekka próba wyjścia wyżej, natomiast na rynku zdają się dominować czynniki ryzyka - dodał.

Wśród dużych spółek na GPW analityk zwrócił uwagę na ostatnie słabe zachowanie kursu mBanku.

- Ciężarem dla wyceny są kwestie związane z ekspozycją na walutowe kredyty hipoteczne oraz niedojście do skutku transakcji sprzedaży akcji przez Commerzbank - ocenił.

Z mniejszych firm Ryczko zwrócił uwagę na wysokie obroty m.in. CI Games, które w ostatnim czasie zdaniem analityka korzysta głównie na dobrym sentymencie do branży producentów gier. Rozmówca PAP, wskazał również na wysokie obroty oraz dużą zmienność kursu Biomedu-Lublin, gdzie widoczny jest, w ocenie analityka, głównie "gorący" kapitał spekulacyjny.

W czasie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,2 proc., brytyjski FTSE 250 zniżkował 0,6 proc., a amerykański S&P 500 spadał o 0,7 proc.

Wzrostami zakończyło dzień dziewięć z piętnastu indeksów sektorowych na warszawskiej giełdzie. Liderem był WIG-Telekomunikacja (wzrost o 3,2 proc., głównie dzięki mocnej zwyżce kursu Orange Polska), a najmocniej spadł WIG-Energia (1,3 proc.)

W WIG20 najmocniej rosły w czwartek notowania Orange Polska - kurs akcji telekomu zyskał 9,7 proc. po doniesieniach agencji Bloomberg. Według źródeł Bloomberga, Orange Polska analizuje sprzedaż do 50 proc. udziałów w swojej spółce zależnej, w której znajdują się aktywa światłowodowe. Wartość tego pakietu, zdaniem rozmówców agencji, to ok. 1 mld euro.

Najmocniej wśród dużych spółek zniżkowały natomiast notowania mBanku, o 3,1 proc. W środę bank podał, że wycofa apelację w sprawie dotyczącej odszkodowań dla 1247 klientów za zawyżone oprocentowanie rat kredytu we franku szwajcarskim. Wycena banku spada w czwartek do najniższego poziomu od końcówki maja.

Drugi dzień z rzędu traciły akcje Lotosu - kurs spadł o 2,9 proc. Giełdowa wycena Lotosu wróciła tym samym do poziomu z poniedziałku, niwelując mocny wtorkowy wzrost wywołany informacją o warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen.

Wycena Orlenu wzrosła w czwartek o 3,2 proc., ale nadal znajduje się blisko ponad trzymiesięcznego minimum. Wicepremier Jacek Sasin ocenił w środę w rozmowie z TVP Info, że po przejęciu Lotosu przez Orlen oszczędności z tytułu wspólnych zakupów ropy naftowej sięgną 1-2 mld zł rocznie.

Poza Orange Polska i Orlenem, w WIG20 rosły jedynie notowania Cyfrowego Polsatu i CD Projektu.

W mWIG40 najmocniej w górę, o 13 proc., przy prawie 36 mln zł obrotów, poszedł kurs Biomedu-Lublin.

Wycena LiveChat Software wzrosła w czwartek o 11,4 proc., ustalając nowy rekord. Spółka podała w czwartek, że szacunkowe przychody w I kwartale roku finansowego 2020/2021 (kwiecień-czerwiec) wyniosły 10,36 mln USD wobec 7,89 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 31,3 proc. Kwartał wcześniej, w okresie styczeń-marzec 2020 roku, przychody grupy wyniosły 9,1 mln USD.

Wzrosty o ponad 2 proc. zanotowały Mercator Medical, ING Bank Śląski i Neuca.

Najsilniej w mWIG40 spadł, o 3 proc., kurs Banku Handlowego.

O 0,3 proc. zniżkowała wycena Globe Trade Centre, po tym jak spółka poinformowała, że spodziewa się pogorszenia wyników finansowych i straty netto na poziomie skonsolidowanym w pierwszym półroczu 2020 roku ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości oraz wprowadzenie programów i podjęcie środków w zakresie wsparcia najemców. GTC podał również, że negocjuje z Bankiem Pekao uchylenie kowenantów dla kredytu w wysokości 188,7 mln euro.

Najwyższy wzrost kursu na całym rynku - o ponad 47 proc. - zanotował w czwartek Eko Export. Spółka podpisała umowę na dostawy mikrosfery w roku 2021 o wartości 2,3 mln euro, czyli około 10,3 mln zł.