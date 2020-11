Czwarty dzień wzrostów na warszawskiej giełdzie

Choć wynik wyborów prezydenckich w USA nadal jest niepewny, główne indeksy warszawskiej giełdy kontynuowały serię wzrostową, zyskując czwarty dzień z rzędu. Analitycy zwracają uwagę na znacznie lepsze przygotowanie do ponownego lockdownu spółek odzieżowych - liderów czwartkowych wzrostów.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 zyskał 1,8 proc. osiągając poziom 1.670,43 pkt., WIG zwyżkował o 2,12 proc. do 48.295,31 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 3,39 proc. do 3.489,98 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,15 proc. do 13.672,35 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.291 mln zł, z czego 1.011 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (294 mln zł) oraz Allegro (114 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał blisko 2 proc., podobnie jak amerykański S&P 500.

"Za nami kolejna bardzo dobra sesja. Od piątku, kiedy WIG20 testował poziom 1.500 pkt. nastąpiło dynamiczne odbicie i to pomimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej na świecie i tego, że nie znamy jeszcze ostatecznego wyniku wyborów prezydenckich w USA. Przy czym wygląda na to, że wygra Joe Biden ale Demokraci nie będą mieli większości w Senacie. Być może inwestorzy spodziewają się, że utrudni to prowadzenie polityki, co pozwoli utrzymać amerykańskie akcje na wyższych poziomach" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"Z kwestii lokalnych widzimy, że nawet mając przed sobą perspektywę pełnego lockdownu, zachowanie inwestorów będzie inne niż na wiosnę. Z jednej strony znamy już wirusa, a z drugiej spółki znacznie lepiej się przygotowały. Widać to choćby po Benefit Systems, który zbudował zaplecze kapitałowe, czy po LPP i CCC które jeszcze bardziej rozbudowały sprzedaż online" - dodał Nowak.

Na krajowym rynku w ujęciu sektorowym najmocniej zyskał indeks spółek odzieżowych, który wzrósł o 8,6 proc. Za nim, ze wzrostem o 4 proc. była chemia, a po około 3 proc. zyskały banki i górnictwo. Nieznacznie pod kreską znalazł się jedynie WIG-games.

Kurs LPP wzrósł w czwartek o blisko 10 proc., najmocniej w WIG20, a CCC poszedł w górę o 5,5 proc.

Wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz powiedział PAP Biznes, że spółka w ostatnich miesiącach przygotowywała się na ewentualność powtórnego lockdownu, usprawniając m.in. logistykę. Spółce pomoże też dywersyfikacja geograficzna działalności, w tym obecność na rynkach wschodnich.

Alior Bank kontynuuje odbicie od historycznego minimum, wzrósł w czwartek o 8 proc. do 14,45 zł. Była to czwarta sesja wzrostów, w ramach których zyskał już 27 proc.

Wśród najmocniej rosnących spółek w WIG20 było także Dino. Kurs zyskał 7 proc. i wyznaczył nowe maksimum, na poziome 246 zł.

Po szacunkach wyników mocno zyskał Tauron - w górę o 6,6 proc. PGE, które także podało szacunkami i rosło w ciągu dnia nawet o 6 proc. zakończyło dzień 1,7 proc. na plusie.

Tauron szacuje, że w trzecim kwartale 2020 r. EBITDA grupy wyniosła 1.006 mln zł, przychody 5,101 mld zł, EBIT 524 mln zł, zysk brutto 484 mln zł, a zysk netto 377 mln zł. Szacunkowa EBITDA okazała o 12 proc. lepsza od konsensusu na poziomie 900,5 mln zł, a zysk netto lepszy o 47 proc. wobec 257,3 mln zł konsensusu.

Z kolei szacunkowa EBITDA grupy PGE po trzech kwartałach '20 wyniosła ok. 4,351 mld zł. Wyniki po trzech kwartałach były lepsze od konsensusu PAP Biznes na poziomie 4,151 mld zł.

Nowak zwrócił uwagę na sektor bankowy oraz publikowane przed czwartkową sesją wyniki Pekao i Banku ING. Ocenił, że w III kw. wynik odsetkowy sektora powinien osiągnąć minimum, po którym powinna nastąpić odbudowa.

Kurs Pekao wzrósł o 1,3 proc., a notowany w mWIG40 ING zyskał ponad 8 proc.

"Choć na sektorze ciążą jeszcze ewentualne składki na rzecz BFG oraz koszty kredytów frankowych, które mogą wzrosnąć, wydaje się jednak, że te kwestie są już w cenach. Być może banki nie będą jeszcze pozytywnie wpływać na WIG, jednak raczej nie będą mu już tak mocno ciążyć" - powiedział.

Zysk netto grupy Pekao w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 370,9 mln zł z 656,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy ING w tym okresie wzrósł do 440,2 mln zł z 414,8 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się 39 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 316 mln zł.

Choć przez większą część dnia CD Projekt zyskiwał około 3 proc., na koniec dnia kurs spadł o 2,7 proc., najmocniej w WIG20, kończąc trzydniową serię wzrostów.

Kurs Benefit Systems wzrósł o ponad 8 proc. Spółka wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku 84,8 mln zł EBITDA, o 19,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik był o 14,8 proc. powyżej konsensusu. Przedstawiciele spółki poinformowali, że najważniejsze dla Benefit Systems jest obecnie utrzymanie jak największej liczby aktywnych kart sportowych. Grupa obniżyła tymczasowo miesięczną cenę większości kart w Polsce o ok. 50 proc. ze względu na ograniczenia w dostępności obiektów, podobnie jak podczas pierwszego lockdownu.

Wśród małych i średnich firm najmocniej wzrósł Mercator Medical - o 14 proc. przy obrotach przekraczających 80 mln zł. Amrest i PHN zyskały po około 10 proc., a między 7 a 8 proc. zyskały: PKP Cargo, Kruk i Astarta.