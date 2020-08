Czy ceny złota wystrzeliły w górę. Polski bank zaciera ręce

Ceny złota pobiły w ubiegłym tygodniu rekordy z 2011 roku zbliżając się mocno do poziomu 2000 dolarów za uncję. W poniedziałek 3 sierpnia nastąpiło lekkie odreagowanie, ale analitycy zwracają uwagę, że jest sporo czynników, które przemawiają za dalszym wzrostem cen tego kruszcu.

Banki centralne zepsuły pieniądz

- Nie chcę się podejmować wyznaczania prognoz cenowych. W warunkach tak dużej zmienności nie jesteśmy w stanie stworzyć racjonalnych scenariuszy cenowych - twierdzi Przemysła Kwiecień, główny ekonomista XTB. Przyznaje jednak, że w najbliższych tygodniach wzrost ceny złota może nieco wyhamować. - Po tak dużych wzrostach korekta byłaby czymś naturalnym - uważa ekonomista.Ponadto część inwestorów po kilkudziesięcioprocentowym wzroście może pokusić się o realizację zysków. Zdaniem Marka Rogalskiego może to jednak dotyczyć raczej rynku amerykańskiego, bo w odniesieniu do innych walut wzrost wartości złotego kruszcu nie był tak dynamiczny.Obaj analitycy twierdzą, że jest sporo czynników, które mogą w najbliższych miesiącach napędzać wzrost ceny kruszcu, chociaż niekoniecznie tak dynamiczny jak w ostatnich tygodniach. Pierwszym z nich jest niepewność związana z pandemią i poszukiwanie przez część inwestorów tzw. bezpiecznej przystani. Przemysław Kwiecień zwraca jednak uwagę, że złoto nie jest wcale taką bezpieczną inwestycją za jaką uchodzi.W ostatnich latach widzieliśmy dużą zmienność na tym rynku, a jeżeli dodamy do tego jeszcze ryzyko walutowe, to okaże się, że złoto nie jest wcale taką pewną inwestycją - twierdzi Przemysław Kwiecień.Znacznie ważniejszym czynnikiem - jego zdaniem - jest prowadzona w wielu krajach polityka masowego druku pieniądza. Wiele państw usiłuje pobudzić pokiereszowane przez koronawirusa gospodarki potężnymi, bezprecedensowymi pakietami pomocowymi. W efekcie na rynki płyną setki miliardów, a efektem jest ucieczka inwestorów od papierowego pieniądza, właśnie w stronę złota. Nic nie wskazuje, żeby sytuacja w tym względzie miała ulec zmianie. - Nie widać perspektywy jakiegokolwiek rozsądku fiskalnego. Nikt już nie mówi o zrównoważeniu budżetu, czy chociażby ograniczeniu deficytu - mówi Przemysław Kwiecień.- Mamy do czynienia z psuciem pieniądza przez banki centralne - zgadza się Marek Rogalski i zwraca uwagę, że złoto ruszyło mocniej w górę od połowy marca, kiedy Fed ogłosił nielimitowany program luzowania ilościowego. Ponieważ wiele wskazuje na to, że pieniądze nadal będą płynąć szerokim strumieniem na rynek, ten czynnik napędzający wzrosty cen złota wciąż pozostanie aktualny.Na razie wygranymi na rynku złota jest na pewno kilka banków centralnych - w tym Narodowy Bank Polski. Rekordowe ceny złota poprawiają papierowy zysk NBP. W latach 2018-2019 bank wydał na kupno prawie 126 ton kruszcu 5,4 mld dol. Teraz jest on wart 8,6 mld dol.Polska nie była jednak jedynym krajem, który zwiększał swoje rezerwy złota. Od lat w przyśpieszonym tempie robi to przede wszystkim Rosja. W latach 2018-2020 kierowany przez prezydenta Władimira Putina kraj wydał na złoto około 21,5 mld dol., zwiększając swoje rezerwy aż o 460 ton. Papierowy zarobek wynosi około 10 mld dol. Turcja kupiła 359 ton za około 19 mld dol. i zarobiła około 5,5 mld dol. My jesteśmy na trzecim miejscu w powiększaniu zasobów, przed Chinami, Indiami i Kazachstanem.