Czy Deutsche Bank okaże się drugim Credit Suisse? Panika na rynku

W piątek (24 marca) akcje Deutsche Banku tracą ponad 10 proc. wartości, a tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca kapitalizacja banku spadła o prawie 1/3. Inwestorzy obawiają się potencjalnej upadłości banku.

Akcje Deutsche Banku przeceniły się w skali miesiąca o prawie 30 procent, a w piątek (24 marca) tracą momentami ponad 13 procent, po silnych wzrostach wartości instrumentów pochodnych zabezpieczających przed niewypłacalnością banku (CDS).

Banki w całej Europie tracą, a inwestorzy obawiają się efektu domina po tym jak Credit Suisse został przymusowo wykupiony przez UBS, z pomocą szwajcarskiego banku centralnego.

Tonować katastroficzne nastroje może fakt, że CDS-y są notowane na mało płynnym rynku międzybankowym i nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą kondycję danego banku.

Nie ulega jednak wątpliwości, że rynki czekają kolejne nerwowe dni.

Deutsche Bank wyceniany jest obecnie na 16,5 mld euro, podczas gdy miesiąc temu kapitalizacja wynosiła prawie 23 miliardy euro. Piątkowe notowania niemieckiego giganta przynoszą przecenę o ponad 13 procent, a inwestorów niepokoją silne wzrosty wartości instrumentów pochodnych zabezpieczających przed niewypłacalnością banku, tzw. credit default swaps (CDS). Ich wartość uległa podwojeniu w ciągu zaledwie dwóch ostatnich tygodni.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl) wskazuje, że to wzrost niepewności mógł doprowadzić do spadku notowań, jednak problemy banku nie są niczym nowym, a CDS-y największego niemieckiego banku wielokrotnie były notowane tak wysoko.

- Trzeba jednak zauważyć, że wartości CDS-ów dla Deutsche Banku były już kilkukrotnie notowane na podobnym lub nawet wyższym poziomie, ponieważ bank ten boryka się z powracającymi od dłuższego czasu problemami. Mimo to Europejski Bank Centralny i rząd niemiecki praktycznie za każdym razem wychodzili z pomocną dłonią. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku problemów szwajcarskiego Credit Suisse, który najprawdopodobniej zostanie przejęty przez swojego największego krajowego konkurenta UBS - wskazuje analityk.

Credit Suisse borykał się z problemami przez wiele kwartałów, a finalnie został przejęty, aby zapobiec jego upadkowi. Czy z Deutsche Bank będzie podobnie?

- Dziś trudno to jednoznacznie określić. Należy również pamiętać, że notowania CDS-ów są notowane na mało płynnym rynku międzybankowym. Oznacza to, że dostęp do tego typu instrumentów ubezpieczeniowych mają tylko instytucje finansowe, co może wpływać na ewentualne manipulacje ich ceną, bądź niekoniecznie odzwierciedlać realną sytuację przedsiębiorstwa - uspokaja analityk.

Inwestorzy są jednak pełni obaw, niemiecki indeks giełdowy DAX, podobnie jak polski WIG20 przeceniają się w piątek o ponad 2 procent, a prym w wyprzedaży ponownie wiedzie sektor bankowy.

