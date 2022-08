Czy Morawiecki, jak Tusk, będzie miał zieloną wyspę?

Widać dotkliwy wzrost cen. Szacunek GUS wskazuje, że w sierpniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,1 proc. Czy to oznacza, że Polska lada chwila zbankrutuje, a inflacja zabierze nam ostatni grosz? Nie, naszemu krajowi nie grozi bankructwo, może nawet unikniemy recesji, ale musimy się nauczyć żyć z wysoką inflacją - wynika ze wskazań znanych ekonomistów, z którymi porozmawialiśmy.

Wszyscy pamiętamy ten obrazek: minister finansów Jacek Rostowski i premier Donald Tusk na tle recesyjnej mapy Europy. Zielona wyspa na tle kryzysu to Polska.

W czasie recesji w latach 2008-2009 Polska nie doświadczyła spadku produktu krajowego brutto. Z tego powodu została okrzyknięta „zieloną wyspą” na gospodarczej mapie Europy.

Czy dziś sytuacja może się powtórzyć, a Mateusz Morawiecki i rząd PiS będzie miał własną zieloną wyspę?

W ramach kolejnej odsłony "Moc opinii" pozwala lepiej zrozumieć wyzwania gospodarcze przed którymi stajemy każdego dnia.

Na pytania dotyczące sytuacji polskiego budżetu, oczekiwań dotyczących poziom inflacji, nadciagającej recesji czy wreszcie zagrożeń dla rynku pracy odpowiadali dla nas: Piotr Kuczyński - ekonomista, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, Piotr Popławski - starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego oraz Marcin Klucznik - analityk z zespołu makroekonomicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Nie jest już tak różowo, ale tragicznie też nie

Polska w stosunku do pozostałych państw Unii Europejskiej jest w dobrej sytuacji, gdyż - pomimo wzrostu zadłużenia budżetu państwa - mamy do czynienia z wysoką inflacją, która automatycznie zwiększa nominalne przychody z tytułu podatków i innych danin. Jeśli zaś mówimy o bieżącym roku, a także następnych dwóch latach, to jeszcze daleko do prognoz o nadciągającej klęsce i załamaniu gospodarczym.

O ile możemy spać spokojnie, że państwo będzie nadal wypłacać świadczenia emerytalne i rentowe, wszystkie dodatki socjalne i te wynikające na przykład z pomocy dla osób ogrzewających domy czy mieszkania, o tyle musimy pogodzić się jednak z myślą, że wysokie ceny i wysoka inflacja pozostaną z nami na dłużej.

Pozostaje jednak duży margines niepewności

Pomimo zauważalnego spowolnienia gospodarczego, a nawet możliwej recesji, która może wystąpić w naszej gospodarce na przełomie roku, rynek pracy będzie stabilny i Polacy nie będą masowo tracić pracy. Przemawia za tym dobra kondycja polskiego eksportu oraz utrzymująca się, mimo wysokich cen, konsumpcja wewnętrzna.

Pozostaje jednakże duży margines niepewności dotyczący sytuacji, która nas czeka w kolejnych miesiącach. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą światowe ceny gazu, ropy naftowej, energii elektrycznej oraz podstawowych artykułów spożywczych.

