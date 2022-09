Czy naprawdę stać nas na podatek od sukcesu?

Podatek od zysków nadzwyczajnych, zwany też podatkiem Sasina, jeśli wejdzie w życie, uderzy biznes. Będzie to swoisty podatek od sukcesu, który może skłonić firmy do zaniechania rozwoju, żeby w żadnym wypadku więcej nie zarabiać, przestrzegają eksperci.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm powyżej 250 osób, nazywany podatkiem Sasina, można uznać za podatek od sukcesu, który jawnie godzi w biznes.

Mam nadzieję, że w przypadku Polski, nie będziemy mieli do czynienia z żadnymi ruchami spółek, które sprowadzałyby się do tego, żeby nie rosnąć, nie zarabiać więcej - mówi Mariusz Grendowicz, ekonomista i bankowiec, były członek zarządów kilku polskich banków. Obecnie założyciel i zarządzający funduszem dłużnym ACP-Credit.

W obecnych realiach gospodarczych - przy wysokiej inflacji, bardzo wysokich cenach prądu, dużej niepewności regulacyjnej ten podatek to najgorsze co można zrobić prywatnym firmom, które i tak nie mają w Polsce ostatnio lekko - wskazuje Michał Zwyrtek, doradca podatkowy.

Jacek Sasin wyjaśnia, że opodatkowane mają zostać nadwymiarowe marże

- Chodzi o to, aby opodatkować nie małych i średnich przedsiębiorców polskich, tylko wielkie korporacje i firmy, w tym również spółki Skarbu Państwa - oświadczył 28 września w Sejmie wicepremier Jacek Sasin. Jak wcześniej deklarował, założenia odpowiedniego projektu przesłał premierowi.

- Chodzi o to, by opodatkować rosnące w sposób nadwymiarowy marże, nie zyski. Firmy się rozwijają, mają większe zyski, ale marże nie powinny być większe. Te zarobki, które nie są uzasadnione, nie powinny być większe - dodał.

Jak zaznaczył wicepremier, czasami powody wzrostu marż są obiektywne. "Jak w przypadku energetycznych spółek Skarbu Państwa pewne unijne mechanizmy naliczania cen prądu na giełdzie powodują, że marże istotnie wzrosły" - wskazał. Sasin dodał, że w założeniach projektu, które przedłożył jest napisane, że cały przychód zostanie skierowany "na wsparcie Polaków i polskich rodzin, które dziś borykają się z rosnącymi cenami energii".

Według wcześniejszych doniesień podatek od nadmiarowych zysków miałyby zapłacić wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób. Oznacza to, że 50-proc. podatek miałby objąć nie tylko spółki Skarbu Państwa, nie tylko spółki energetyczne i banki, ale po prostu wszystkie firmy - włącznie z prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób. Rząd ma zamiar ściągnąć z biznesu 13,5 mld złotych i dzięki tym środkom sfinansować wypłatę rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych.

Ostateczne rozwiązania dotyczące nowego podatku nie są jednak jeszcze przesądzone. W biznesie i wśród specjalistów budzi on już ogromne emocje.

Rząd, który "premiuje bierność i mierność" chce opodatkować sukces ekonomiczny

Mariusz Grendowicz wskazuje, że nowy podatek byłby de facto podatkiem od sukcesu.

- Przyjmując, że taki podatek się pojawi, zakładając, że nie będzie on ukierunkowany wyłącznie na spółki związane z energią, czyli zarówno z energetyką, jak i paliwami - a jak wiemy tego typu podatki zamierza wprowadzić Unia Europejska - to generalnie można uznać, że będzie to podatek od sukcesu - mówi WNP.PL Grendowicz.

Jaki będzie miało to wpływ na spółki?

- Mam nadzieję że nie uznają one, iż lepiej być mierną i nie osiągać sukcesu. Jeżeli ma to być, jak się zapewnia, podatek jednorazowy - a osobiście mało w to wierzę, bo wszystkie podatki, które miały być jednorazowe zostały z nami na długo, jak tzw. podatek Belki czy solidarnościowy, wszystko pozostawało nami na dłużej - to mam nadzieję, że nie spowoduje on myślenia w spółkach, iż nie warto się starać - wskazuje Grendowicz.

Ekspert dodaje, że podatek od sukcesu w krajach o niskim kapitale społecznym, takim jak Polska, nie jest dobrym pomysłem.

- Podatki na poziomie 50-60 proc. mogą funkcjonować w takich krajach, jak Szwecja czy Norwegia, gdzie kapitał społeczny jest wysoki i gdzie jest zaufanie do państwa, że pieniądze z podatków od osobistych zarobków czy od ponadnormatywnych zysków firm, zostaną właściwie wydane. W tego typu krajach ma to nawet uzasadnienie. Natomiast w krajach o niskim kapitale społecznym wszelkie narzędzia, które opodatkowują sukces, nie są dobrym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że w przypadku Polski, nie będziemy mieli do czynienia z żadnymi ruchami spółek, które sprowadzałyby się do tego, żeby nie rosnąć, nie zarabiać więcej - komentuje Grendowicz.

To najgorsze, co można obecnie zrobić prywatnemu biznesowi - przedsiębiorcy czują się oszukani

Michał Zwyrtek, doradca podatkowy z kancelarii Zwyrtek&Wspólnicy podkreśla, że prywatni przedsiębiorcy - którzy nie mają łatwego życia w Polsce - czują się oszukani.

- Praktycznie wszyscy przedsiębiorcy narażeni na podatek od zysków nadzwyczajnych czują się oszukani, że rząd w tak ostentacyjny sposób chce finansować wyborcze i społeczne programy z uczciwie zarobionych przez nich pieniędzy. W obecnych realiach gospodarczych - przy wysokiej inflacji, bardzo wysokich cenach prądu, dużej niepewności regulacyjnej ten podatek to najgorsze co można zrobić prywatnym firmom, które i tak nie mają w Polsce ostatnio lekko - mówi WNP.PL ekspert.

Dodaje, że efektywna stopa podatkowa, choć trudna do precyzyjnego oszacowania, może okazać się gigantycznym obciążeniem, jeżeli ta 50-proc. stawka faktycznie wejdzie w życie.

- Mam też wątpliwości, czy jest on konstytucyjny, z racji wprowadzenia de facto podwójnego opodatkowania (firmy płacą tez CIT) i tego, że ma działać wstecz, czyli objąć zyski z całego 2022 roku - zastrzega Michał Zwyrtek.

Najnowszy pomysł rządu może spowodować erozję bezrobocia i drastyczny wzrost upadłości.

- Dociera do mnie dużo niepokojących informacji, że liczba upadłości jaka będzie miała miejsce po nowym roku może być zatrważająca. Ten podatek z pewnością dodatkowo może zwiększyć ryzyko bankructw. Osobiście uważam, że jest to całkowicie chybiony pomysł, który zdusi potencjał inwestycyjny firm, ale prawdopodobieństwo jego wprowadzenia jest niestety spore - komentuje Zwyrtek.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl