Czy opłaca się sponsorować polskich piłkarzy?

Dziś reprezentacja Polski rozpoczyna przygodę z mistrzostwami świata w piłce nożnej w Katarze. Kibice wyczekują wygranej w pierwszym meczu z Meksykiem, a sponsorzy… liczą na zwrot z wielomilionowych umów z PZPN. Czy ta gra im się opłaca?

Ani pandemia ani wojna w Ukrainie nie wyhamowały rynku sponsoringowego.

Coraz więcej naszych partnerów patrzy na sponsoring jak na narzędzie, które pozwala realizować cele wizerunkowe, biznesowe i społeczne - mówi WNP.PL Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Historia występów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata pokazuje, że może to być krótka przygoda. I co prawda wyniki sponsorowanej drużyny wpływają na potencjał komercjalizacji danego produktu sportowego i jego atrakcyjność medialną, to w przypadku piłki nożnej serca kibiców, ale także sponsorów wybaczają porażki.

Polscy piłkarze zmierzą się w pierwszym meczu mistrzostw świata w piłce nożnej z drużyną Meksyku. To czas emocji dla kibiców tej chyba najpopularniejszej dyscypliny sportu w Polsce, ale także czas żniw dla sponsorów, którzy związali się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Długa lista sponsorów reprezentacji Polski. W grze milionowe kontrakty

Grono partnerów PZPN, którzy zdecydowali się wesprzeć finansowo piłkarski związek i polską kadrę, jest spore. Głównym sponsorem jest PKN Orlen, który przejmując w wakacje Grupę Lotos przejął również jej zobowiązania marketingowe. Umowa z PZPN obowiązuje do końca roku. Pytany niedawno przez WNP.PL prezes Orlenu o dalsze losy tej współpracy, odpowiedział, że negocjacje wciąż trwają.

- Sponsorowanie polskiej reprezentacji w piłce nożnej niejako przejęliśmy po Lotosie. Co więcej: praktycznie przejmując Lotos, przejęliśmy wszystkie umowy nie tylko dotyczące piłki nożnej, ale także sportów zimowych. Oczywiście wiemy, że czas biegnie, umowy mają pewien okres ważności... Powiem tak - prowadzimy cały czas negocjacje i rozmowy. Jeżeli je oczywiście zakończymy, poinformujemy o tym, ale - tak jak mówię - rozmowy jeszcze trwają - powiedział Daniel Obajtek w rozmowie z WNP.PL.

To samo potwierdził nam PZPN.

- Jesteśmy na etapie negocjacji dotyczących przedłużenia współpracy z PKN Orlen, który jest największym i najbardziej aktywnym sponsorem sportu w Polsce. O efektach tych rozmów będziemy mówić po mundialu w Katarze - zdradził nam Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Negocjacje się toczą i jedno co jest pewne, to to, że mowa o naprawdę ogromnych pieniądzach. Lotos był głównym sponsorem reprezentacji od 2014 r. Umowę z PZPN gdański koncern przedłużył w 2018 r. na warunkach, które okrzyknięto rekordowymi. Jak ujawnił wówczas portal weszlo.com, czteroletni kontrakt mógł opiewać nawet na 100 mln złotych, choć wypłaty premii były warunkowe i zależały m.in. od wyników kadry.

Historyczny jest także podpisany niedawno przez PZPN kontrakt sponsorski z InPostem, który został sponsorem strategicznym kadry. - To największa umowa sponsorska prywatnej polskiej firmy w historii PZPN - mówił wówczas Rafał Brzoska, szef InPostu.

Jaka jest dokładnie jej wartość? Tego żadna ze stron nie chce ujawniać, ale mowa o kwotach idących w miliony i dotyczy to także umów z innymi sponsorami. A grono niższych rangą oficjalnych sponsorów i partnerów PZPN w tym roku jest dość liczne.

Obok Orlenu i InPostu partnerem PZPN są w tym roku także Nike, Biedronka, Leroy Merlin, Tarczyński, STS, Oshee, T-Mobile, Fakro i Ustronianka. Jako ostatni partner dołączyła niemalże w przede dniu mistrzostw Katarze firma z branży ubezpieczeniowej – Polskie Media Ubezpieczeniowe Sp. z o.o., wydawca serwisu Inszury.pl. Z informacji portalu weszlo.com wynika, że i w tym przypadku kontrakt opiewa na ośmiocyfrową kwotę, bo właściciel porównywarki ubezpieczeń ma rocznie przelewać na konto PZPN ok. 3 mln zł, co oznacza, że łączna wartość czteroletniej umowy może sięgnąć 12 mln zł.

Kryzys nie kryzys, firmy wciąż chętnie sponsorują kadrę

Długa lista sponsorów nie powinna dziwić. Piłka nożna od lat jest maszynką do robienia pieniędzy. Jednak gra na pewnym poziomie wymaga także odpowiednich nakładów – baza treningowa, wynagrodzenia gwiazd reprezentacji… By grać, trzeba mieć za co, a kryzysowe czasy sprawiają, że firmy przed każdą decyzją marketingową dwa razy oglądają każdą złotówkę.

- Rzeczywiście, dzisiejsza niepewność ekonomiczna wpływa na realizację długofalowych projektów inwestycyjnych, bo na współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej należy patrzeć właśnie jak na inwestycję. Mimo to na rynku nabywców praw sponsoringowych obserwujemy w ostatnich latach coraz większą świadomość i wiedzę na temat efektywnego wdrażania projektów sponsoringowych. Ani pandemia, ani wojna w Ukrainie nie wyhamowały rynku sponsoringowego. Coraz więcej naszych partnerów patrzy na sponsoring jak na narzędzie, które pozwala realizować cele wizerunkowe, biznesowe i społeczne - mówi WNP.PL Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Co z tego mają sponsorzy?

Miliony dla piłkarzy, dla biznesu rozpoznawalność i dotarcie

Jak przekonuje Kacper Sygit, menedżer i doradca w zakresie ryzyka w Deloitte, reprezentacja Polski w piłce nożnej przyciąga stałe zainteresowanie kibiców, a to przekłada się na korzyści marketingowe.

- Zainteresowanie jest widoczne zarówno w wynikach oglądalności meczów, jak i obecności kibiców na stadionach, na których rozgrywane są mecze kadry. Jak podaje Nielsen Media, ostatni mecz towarzyski przed Mundialem z reprezentacją Chile na TVP i TVP Sport oglądało ok. 3,5 miliona widzów - wylicza ekspert i zwraca uwagę, że mecze na wielkich turniejach, takich jak mistrzostwa świata i Europy przyciągają dużo większą widownię. Ostatni turniej piłkarski z naszym udziałem, czyli Euro 2020 oglądało powyżej 7,5 miliona Polek i Polaków.

Kibiców nie odstraszyła nawet istotna podwyżka cen biletów, która miała miejsce w 2022 roku. Mecze z Belgią i Holandią oglądał komplet publiczności, a spotkanie z Walią w czerwcu br. oglądało ponad 35 tysięcy kibiców na 42,7 tysięcy dostępnych miejsc - zwraca uwagę Kacper Sygit.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że mecze piłki nożnej, poza krótką zimową przerwą, odbywają się przez cały rok - w odróżnieniu m.in. do skoków narciarskich.

- Warto również wspomnieć o samych emocjach, które swoją grą wywołuje polska reprezentacja. Lewandowski, Szczęsny czy Milik to gracze światowego formatu - dodaje Kacper Sygit.

Podkreśla to również przedstawiciel PZPN. - Oferujemy dobry i atrakcyjny medialnie produkt – pierwszą reprezentację na czele z najlepszym piłkarzem świata, kanały komunikacji digitalowej o szerokim zasięgu, unikatową ofertę hospitality i szybko rozwijające się produkty w fazie wzrostu takie jak piłka kobieca, regionalna czy obszar grassroots – piłkę amatorską i dziecięcą - dodaje Wachowski.

Jak podkreśla, współpraca z PZPN daje rozpoznawalność i wspiera biznes partnerów związku. - Tylko w ciągu 8 miesięcy tego roku ekwiwalent reklamowy dla sponsorów Polskiego Związku Piłki Nożnej przekroczył 612 mln zł - wylicza.

A co jeśli Polska jednak nie wygra meczu na mistrzostwach świata?

Historia występów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata rodzi jednak obawy, że mundial w Katarze może być krótką przygodą. Przez trzy ostatnie dekady polskim piłkarzom udało zakwalifikować się do mistrzostw świata tylko trzy razy. Ani razu nie wyszli z fazy grupowej. Wówczas piłkarze wracali do domów i dla sponsorów też kończyła się przygoda z mistrzostwami.

Czy taki scenariusz, który przy każdych kolejnych imprezach może się spełnić, wpływa na decyzje sponsorów?

Łukasz Wachowski potwierdza, że wyniki sportowe wpływają na potencjał komercjalizacji danego produktu sportowego i jego atrakcyjność medialną. Zwraca jednak uwagę, że piłka nożna od lat jest najbardziej popularnym sportem w Polsce, co nie pozostaje bez wpływu na decyzje sponsorów.

- Aktywnie śledzi ją ponad 70 proc. Polaków. Kibicujemy reprezentacji na dobre i na złe. Piłka generuje emocje, zaangażowanie, a dzięki rozwojowi naszych kanałów komunikacji i zabezpieczeniu praw telewizyjnych jest też gwarantem szerokiego zasięgu - tłumaczy sekretarz generalny PZPN.

To, że serca kibiców, ale także sponsorów wybaczają porażki polskim kadrowiczom, potwierdza także Kacper Sygit z Deloitte.

- Sponsorowanie reprezentacji Polski przyciąga spółki chcące pozycjonować się na liderów w swojej branży, co wyrażane jest w komunikatach o współpracy. Jestem jednak zdania, że jednorazowy wynik kadry na Mistrzostwach Świata w Katarze nie będzie miał wpływu na zainteresowanie sponsorów współpracą z PZPN - ocenia ekspert.

Mecze to nie tylko okazja do kibicowania, ale także do budowania relacji i robienia biznesu

Nie można też zapominać, że dla wielu firm, decydujących się na sponsoring sportu, korzyści płynące z umów to nie tylko ekwiwalent reklamowy, mierzony odpowiednią ekspozycją loga podczas rozgrywek. To także unikalna szansa na budowanie relacji, bo mecz to nie tylko spotkanie kibicowskie, na co zwraca uwagę jeden z najwierniejszych sponsorów reprezentacji, firma Fakro.

Polski producent okien już od 18 lat związany jest z PZPN jako oficjalny partner reprezentacji Polski i jak wskazuje, mecze to także okazje do spotkań z partnerami biznesowymi, co buduje partnerskie i tak ważne w biznesie relacje.

- Jeżeli nasza reprezentacja wygrywa, to wszyscy mamy satysfakcję, natomiast jeżeli wygrywają polskie firmy na globalnym rynku, konkurując z firmami zagranicznymi, to oprócz satysfakcji rośnie również nasza zamożność - mówi Janusz Komurkiewicz, członek zarządu Fakro ds. marketingu.

