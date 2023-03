Czy pieniądze w polskich bankach są bezpieczne? Tak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Niepokojące informacje o kłopotach kolejnych banków na świecie rodzą obawy o bezpieczeństwo polskich instytucji i pieniędzy w nich ulokowanych. Za system gwarantowania depozytów w Polsce jest odpowiedzialny Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Warto wiedzieć, jak działa.

Zacznijmy od tego, że działalność polskich banków jest ściśle regulowana przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939). Nadzór nad nimi sprawuje zaś Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), której zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności i bezpieczeństwa.

Kolejną ważną instytucją w polskim systemie finansowym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), który powstał w 1994 roku. Jego funkcjonowanie reguluje ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

To właśnie BFG ma za zadanie zagwarantować bezpieczeństwo depozytów ulokowanych w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-i).

Rolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oprócz zapewnienia funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, jest także ochrona stabilności krajowego systemu finansowego. BFG wypełnia ją poprzez kontrolowanie banków i SKOK-ów, gromadzenie i analizowanie informacji o nich, a także w razie konieczności przeprowadzanie ich przymusowej restrukturyzacji.

Gwarancjami BFG nie są objęte depozyty umieszone we wszystkich instytucjach finansowych (spod ochrony wyłączone są m.in. tzw. parabanki).

Systemem gwarantowania depozytów objęte są środki zgromadzone:

- we wszystkich bankach krajowych, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (banku państwowego) i banków hipotecznych (które co do zasady nie prowadzą działalności depozytowej),

- we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

- w oddziałach banków zagranicznych (tj. oddziałach banków z siedzibą na terytorium państwa niebędącego członkiem UE) w zakresie, w jakim system gwarantowania depozytów w tym państwie nie zapewnia wypłaty środków co najmniej w zakresie i w wysokości określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Gwarancjami udzielanymi przez BFG są co do zasady objęte wszystkie depozyty złożone przez klientów indywidualnych oraz niektórych klientów instytucjonalnych.

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego ochroną gwarancyjną są objęte środki zdeponowane przez:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,- jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lecz posiadające zdolność prawną,- szkolne kasy oszczędnościowe,- kasy zapomogowo-pożyczkowe,- rady rodziców.

W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez:

- osoby fizyczne,

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi,

Do jakiej kwoty BFG gwarantuje wypłatę środków?

spółdzielnie,- związki zawodowe,- wspólnoty mieszkaniowe.

Wiemy już, komu Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci pieniądze w przypadku upadku banku czy SKOK-u. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to cała zdeponowana kwota, a do równowartości 100 tys. euro. Gwarancja BFG obejmuje środki zgromadzone zarówno w złotych, jak i w walucie obcej. BFG wypłaca należne środki jednak zawsze w walucie polskiej, a do przeliczenia tego limitu stosuje kurs średni Narodowego Banku Polski z dnia spełnienia warunku gwarancji (pojęcie to wyjaśniamy poniżej).

Co ważne wspomniany limit dotyczy osobno każdego z banków czy SKOK-ów objętych systemem gwarantowania depozytów. Jeśli zatem jedna osoba posiadałaby depozyty w dwóch takich instytucjach i obydwie one upadłyby, to limit równowartości 100 tys. euro przysługiwałby dla każdego z takich depozytów osobno. Dlatego, jeśli dysponujemy kwotą większą niż równowartość 100 tys. euro, warto ulokować ją w dwóch lub kilku bankach czy SKOK-ach (w jednej instytucji nie więcej niż wspomniana równowartość 100 tys. euro).

Warto także wiedzieć, że limit ten dotyczy zawsze jednego deponenta, nawet w przypadku rachunków wspólnych, należących np. do małżonków.

Należy też pamiętać, że po upadku danego banku czy SKOK-u można odzyskać całość swoich środków, nawet powyżej równowartości 100 tys. euro, ale już nie od BFG, a w ramach postępowania upadłościowego.

W szczególnych przypadkach BFG może wypłacić uprawnionym do tego klientom upadłego banku czy SKOK-u równowartość nie 100 tys. euro, a 200 tys. euro.

Taką szczególną ochroną BFG objęte są środki pochodzące z:

- wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku,

- spadku,

- wypłaty ubezpieczenia NNW,

- wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

- wypłaty odprawy pieniężnej,

- sprzedaży domu, lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej,

- otrzymania odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub przyznane jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie art. 552 Kodeksu postępowania karnego.

Taki podwyższony limit do równowartości 200 tys. euro obowiązuje jednak tylko przez 3 miesiące od dnia wpływu tych środków.

Jak przebiega wypłata pieniędzy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny całą procedurę wypłaty środków gwarantowanych rozpoczyna „automatycznie”, nie na wniosek klienta upadłego banku lub SKOK-u. Jeśli więc instytucja objęta systemu gwarantowania depozytów upadnie, jej klient nie musi nic robić, poza cierpliwym czekaniem na ogłoszenie przez BFG, gdzie zgłosić się po obiór pieniędzy.

Wypłata należnych środków następuje w terminie 7 dni roboczych od tzw. dnia spełnienia warunku gwarancji. Jest to dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku lub kasy i ustanowienia odpowiednio zarządu lub zarządcy komisarycznego (o ile nie został on ustanowiony wcześniej) oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Może to być też dzień wystąpienia przez BFG do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, w związku z prowadzoną przymusową restrukturyzacją banku lub kasy.

Warto wiedzieć, że termin 7 dni nie obowiązuje dla wypłat środków z IKE lub IKZE; jeśli środki te są przedmiotem sporu sądowego czy w przypadku, gdy oddział banku deponenta ulokowany jest poza Polską.

Informację o tym, gdzie i od kiedy klienci upadłego banku czy SKOK-u mogą odebrać należne im pieniądze, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zamieszcza na stronie internetowej. Informacje takie są również dostępne w placówkach danego banku lub SKOK-u. W celu odzyskania środków do wskazanego miejsca należy zgłosić się z dowodem osobistym. Pieniądze zostaną wypłacone w gotówce lub przelane na wskazane konto.

Jeśli klient upadłego banku lub SKOK-u nie zdąży odebrać pieniędzy we wskazanym miejscu i terminie, ma na to potem jeszcze sporo czasu. Może bowiem do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji, złożyć wniosek o ich wypłatę bezpośrednio w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym lub korespondencyjnie, poświadczając taki wniosek np. notarialnie.