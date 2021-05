Czy Polska naprawdę potrzebuje nowego ładu?

Pandemia wzmocniła globalne megatrendy - z jednej strony większy nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu, z drugiej - rozwój nowych technologii i cyfryzację. Jak w te trendy wpisuje się nowa strategia rządu - Polski Ład? Jeśli posłuchać debat na EEC Online - całkiem nieźle.

Polski Ład wyrówna

Podatkowe niepokoje

Prorozwojowy impuls

Szanse na przyszłość

- Pandemia jest symbolicznym zamknięcie starego ładu gospodarczego i związanego z nim sposobu myślenia - o kapitalizmie, demokracji, skuteczności państwa. Przedsiębiorcy w Polsce zbyt długo powtarzali mantrę, że wystarczy, by rząd im nie przeszkadzał. W najbardziej rozwiniętych krajach współpraca przedsiębiorców, rządu i związków zawodowych jest kluczem do konkurencyjności w skali światowej - przyznawał Krzysztof Domarecki, założyciel Seleny.- Paradygmat gospodarczo-społeczny bardzo mocno się zmienił. Cieszę się, że zrównoważony rozwój wchodzi do mainstreamu. Dobry kapitalizm to taki, który potrafi wyrównywać szanse - wtórował jej Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który podkreślał, że - jego zdaniem - nowy program gospodarczy rządu - Polski Ład odpowiada na te wyzwania.- Także po pandemii wyraźne są cały czas nierówności dochodowe w społeczeństwie - mówił prezes PFR, wskazując, że jednym z celów Polskiego Ładu jest niwelowanie tych nierówności.- W Polsce wiele dzieci z rodzin o niskich dochodach nie ma równych szans. Być może takie programy jak 500 plus w mniejszym stopniu wpływają na demografię, ale za to wpływają na lepszą jakość życia. Chodzi o to, by młode pokolenie miało lepszy dostęp do edukacji, mogło wyjeżdżać na studia - przekonywał Borys.Zdaniem niektórych przedstawicieli biznesu Polski Ład oprócz niewątpliwych zalet, ma również swoje cienie - przynajmniej w sferze podatkowej.- Wprowadzanie dzisiaj, przy okazji realizacji słusznych postulatów podniesienia kwoty wolnej od podatku, obowiązkowej składki zdrowotnej stawia pod znakiem zapytania istnienie systemu, który całkiem nieźle funkcjonował - mówił Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu.- Gdy w 2003 roku wprowadzano podatek liniowy dla działalności gospodarczych, uzasadnieniem było to, że polska w przededniu wejście do UE powinna zmobilizować swoje zasoby przedsiębiorczości, wyciągnąć ludzi z szarej strefy. W efekcie w ostatnich 16 latach byliśmy świadkami małego cudu gospodarczego - przypomniał Wojciech Kostrzewa, który apelował, by rozpocząć szeroką debatę na temat proponowanych rozwiązań po to, by system podatkowy „mobilizował tych, którzy są najbardziej przedsiębiorczy”.Wskazywał również, że rozwiązania Polskiego Ładu mogą uderzyć w grupy zawodowe, od których będzie zależał szybszy rozwój gospodarczy. - Motorem Polskiego Ładu, motorem wyjścia z kryzysu pandemicznego muszą być nowe technologie, cyfryzacja. Diagnoza jest prawidłowa. Tymczasem to zdolni polscy informatycy będą grupą najsilniej dotkniętą poprzez rozwiązania zawarte w tej strategii - podkreślił.- Wszyscy się w nowym Ładzie koncentrują na kwestiach podatkowych, ale chciałem zwrócić uwagę, że duży nacisk położony jest też na to, by przyspieszyć cyfryzację polskiej gospodarki, jest mowa o wdrożeniu 5G. System szczepień pokazał, że możliwa jest też cyfryzacja służby zdrowia. No i też duży nacisk położony jest na transformację energetyczną i w szerszym wymiarze - ochronę klimatu - odpowiadał Paweł Borys.Krzysztof Domarecki, założyciel Seleny, określił Polski Ład jako program prorozwojowy, który może dać Polsce 10 lat bardzo dobrej koniunktury.- Ten program stymuluje i stronę konsumpcyjną, i stronę inwestycyjną - ocenił, dodając, że przewidziane w programie inwestycje w niskoemisyjny transport, czy likwidacja zezwoleń budowlanych przy budowie mniejszych domów będą nakręcały koniunkturę.- Każda firma, jeśli chce skorzystać z koniunktury wywołanej Polskim Ładem, powinna przeanalizować, w jakich obszarach ten program uruchamia strumienie finansowe. Dla nich Polski Ład może być zaproszeniem do wzrostu sprzedaży - uważa Domarecki.Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, wykładowczyni na wydziale nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Ład ma jednak bardziej charakter prokonsumpcyjny. - Ten program jest programem centralizowania decyzji, także w obszarze inwestycji - podkreślała.Odnosiła się również do poprzedniej rządowej strategii gospodarczej - Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.- Miała całkiem dobrą diagnozę i było tam bardzo wiele dobrych pomysłów i projektów do realizacji - przyznała ekonomistka, zaznaczyła jednak, że problemem są efekty tej strategii z punktu widzenia makroekonomicznego.- SOR zakładała - i słusznie - że powinniśmy zwiększyć nakłady inwestycyjne. Miały wzrosnąć do 25 proc. PKB, natomiast w 2019 roku było to niewiele ponad 18 proc. - przypomniała. - Kolejna rzecz to innowacyjność. Założenia były bardzo optymistyczne, by nakłady na badania i rozwój stanowiły 2 proc, tymczasem w 2019 było to zaledwie 1,32 proc. Nastąpił wprawdzie wzrost liczby firm, które ponoszą nakłady na innowacje, ale był on bardzo niewielki - dodała.Z taką oceną nie zgadzał się prezes PFR. - Można zapytać, że skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze - ripostował zwracając uwagę na parametry makroekonomiczne opisujące stan polskiej gospodarki na tle innych gospodarek europejskich.Prognozy na przyszłość są raczej optymistyczne.- Główne trendy będą Polsce sprzyjały. Skracanie łańcuchów wartości, zapowiadany podatek od śladu węglowego będą promowały produkcję w Europie. Polska będzie mogła na tym skorzystać - zauważył Krzysztof Domarecki, który jednak nie ukrywał też słabości obecnego rozwoju gospodarczego.Przypomniał, że rząd chwali się - skądinąd słusznie - wzrostem eksportu, tyle, że 65 proc. tego eksportu to, jak wskazał przedsiębiorca, produkty polskich montowni zagranicznych koncernów.- Nic się nie zmieniło przez ostatnie dziesięć lat, jeśli chodzi o równouprawnienie polskich i zagranicznych inwestycji. Nie rozumiem, dlaczego chmura krajowa jest robiona z Microsoftem i Google, a nie z Comarchem i Asseco - pytał założyciel Seleny. - Nie będziemy mieli konkurencyjnej gospodarki, jeśli BGK i PFR będą wspierały przede wszystkim duże firmy państwowe - dodał Domarecki.- Polska na tle wielu krajów UE jest w bardzo dobrej pozycji do silnego odbicia gospodarczego po pandemii i wejścia na ścieżkę wzrostu. Mamy dość stabilny sektor przedsiębiorstw. Podobnie jest w sektorze gospodarstw domowych - mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Bardzo dobre są też wyniki bilansu płatniczego, co wskazuje na konkurencyjność polskiej gospodarki. Mimo że płace rosną dość szybko, firmy szybko zwiększają wydajność - argumentował Paweł Borys. - W najbliższych latach czeka nas kolejna duża fala, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne - zapowiedział.Poniedziałkowa debata na EEC Online była wstępem do szerokiej publicznej dyskusji o Polskim Ładzie. Przypomnijmy bowiem, że program ten znajdzie swoje odzwierciedlenie w ponad 100 ustawach, które będą zawierały szczegółowe rozwiązania.Przebieg poniedziałkowej dyskusji wskazuje jednak, jakie będą główne tematy tej nadchodzącej wielkiej społecznej debaty - system podatkowy, cyfryzacja, instrumenty pobudzanie inwestycji prywatnych, ale także europejskie i globalne megatrendy i zmiany geopolityczne, do których - chcąc się rozwijać - będzie się musiał dostosować, traktując je jako szansę, także polska gospodarka.Zapewne jednym z forów kontynuacji tej dyskusji będzie Europejski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się we wrześniu w Katowicach.