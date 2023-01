Czy rozwój Polski da się jeszcze sfinansować bez KPO?

Które podmioty mają udźwignąć finansowanie polskiej gospodarki? Czy banki i pozostali uczestnicy rynku kapitałowego poradzą sobie bez KPO? Czy wymagające otoczenie makroekonomiczne nie zaburzy wzrostu gospodarczego Polski? O tym będziemy rozmawiać już 6 lutego podczas EEC Trends.

Jak będzie wyglądać zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki w środowisku wysokich stóp procentowych, niepewności regulacyjnej i sądowych batalii z kredytobiorcami w tle?

Jak efektywnie pobudzać rozwój gospodarczy poprzez rynek kapitałowy w kraju, który dla zagranicznego kapitału ma status wysoce ryzykownego? Czy Polska poradziłaby sobie bez środków z Krajowego Planu Odbudowy?

Czy musimy obawiać się strukturalnych turbulencji w sytuacji, gdyby dialog na linii Warszawa - Bruksela okazał się nieskuteczny?

To tylko niektóre zagadnienia dotyczące finansowania polskiej gospodarki, inwestycji, znaczenia środków unijnych, wyzwań oraz barier, jakie poruszymy na konferencji EEC Trends w Warszawie podczas sesji „Finansowanie gospodarki. Fundusze unijne” 6 lutego 2023 r. Zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu. EEC Trends będzie wstępem do XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Finansowanie gospodarki to jedno z najbardziej obszernych zagadnień w dziedzinie szeroko pojętej ekonomii. Niezwykle istotne jest nadanie mu precyzyjnych ram, dostosowanych do modelu gospodarki danego kraju. W przypadku Polski, kraju wciąż rozwijającego się, ale coraz poważniej aspirującego do miana lidera już nie tylko regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jest to nie lada wyzwanie. Aby mu sprostać, trzeba zasięgnąć wiedzy z wielu źródeł i skonfrontować ze sobą często odmienne - ale zawsze merytoryczne - opinie ekspertów. Po to właśnie odbywa się EEC Trends i panel dyskusyjny "Finansowanie gospodarki. Fundusze Unijne".

Banki czy rynek kapitałowy? Kto przejmie ster w stymulacji rozwoju gospodarczego Polski?

Jak w najbliższych kwartałach wyglądać będzie zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki, w kontekście lawinowo rosnącej liczby spraw sądowych wytaczanych przez kredytobiorców frankowych, niepewności dotyczącej wakacji kredytowych, środowiska bardzo wysokich stóp procentowych, które - z jednej strony - poprawiają wyniki, ale - z drugiej - tłumią aktywność kredytową, zarówno w sektorze MŚP, jak i konsumenckim? Czy niekorzystny z punktu widzenia sektora bankowego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może okazać się gwoździem do trumny dla banków?

W 2022 roku warszawskie indeksy giełdowe przeszły trudną drogę, która zakończyła się blisko 20-proc. spadkami wartości kluczowych benchmarków. Przecena na rynku dotknęła spółki zarówno mocne fundamentalnie, jak i te, których rentowność w otoczeniu inflacyjnym istotnie cierpi. Jak w tych nadzwyczajnych warunkach i wobec recesyjnej narracji rynek kapitałowy ma wspierać innowacyjność i pobudzać inwestycje w polskiej gospodarce? Jak uleczyć główną bolączkę polskiego rynku kapitałowego w postaci jego wciąż znikomej kontrybucji do wzrostu PKB?

Czy powszechna drożyzna, walka o przywrócenie równowagi w łańcuchach dostaw, zawirowania regulacyjne nie są zagrożeniem dla dalszego, niezakłóconego rozwoju gospodarczego? Czy jesteśmy w stanie stale poprawiać klimat inwestycyjny w kraju bezpośrednio sąsiadujący z terytorium działań wojennych, tak aby zagraniczny kapitał widział w nas potencjał przewyższający ryzyka geopolityczne?

Jak w dzisiejszych czasach finansować inwestycje? Poprzez pożyczki dedykowane, emisje papierów dłużnych, drogie kredyty czy poleganie na dotacjach i unijnych programach wsparcia? To tylko niektóre z kluczowych zagadnień, z jakimi zmierzą się eksperci z sektora finansowego. Ich wiedza, dyskusja i konfrontacja często różnych perspektyw mogą okazać się pomocne w podejmowaniu odpowiedzialnych i trafnych decyzji inwestycyjnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Krajowy Plan Odbudowy. Element niezbędny czy tylko pomocny w rozwoju Polski?

Podczas sesji nie zabraknie także tematu niezwykle ważnego dla przyszłości rozwoju gospodarczego. Krajowy Plan Odbudowy a Polska - dlaczego jest to tak trudna relacja? Na co i przede wszystkim, kiedy może liczyć gospodarka i biznes?

Jak nadać priorytetowe znaczenie kluczowym z punktu widzenia nie tylko rozwoju, ale także stabilności gospodarczej przedsięwzięciom, które chce wspierać Unia Europejska w ramach nowej perspektywy finansowej?

A może poradzimy sobie bez środków z KPO? Czy musimy obawiać się turbulencji w sytuacji, gdyby dialog na linii Warszawa - Bruksela okazał się nieskuteczny? Czy po pandemii, wobec skutków toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą i w czasie kampanii wyborczej możemy liczyć tylko na siebie?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukają nasi paneliści. Co bardzo istotne, dyskutować w ramach EEC Trends będą praktycy biznesu i przedstawiciele sektora prywatnego. Można więc być pewnym dynamicznej i merytorycznej debaty nastawionej na wynik.

6 lutego w hotelu Sheraton na sesji "Finansowanie gospodarki. Fundusze unijne" będą z nami: Zbigniew Jagiełło, były wieloletni prezes zarządu PKO Banku Polskiego, obecnie członek rad nadzorczych BLIK-a, Asseco, Eko Energetyki, MCI; Piotr Kamiński, wiceprezes zarządu ds. finansowych Pracodawców RP oraz wiceprezes zarządu giełdowej spółki Wielton; Marcin Kościński, dyrektor zarządzający pionem klientów biznesowych w ING Banku Śląskim; Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Ksenia Wójcik-Karasiewicz, dyrektor Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

