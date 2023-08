Czy warto prywatyzować spółki Skarbu Państwa?

Wśród polityków słowo "prywatyzacja" od zawsze wywoływało sporo emocji. Teraz trafiło w sam środek wyborczego sporu, stając się elementem referendalnej układanki Zjednoczonej Prawicy.

Ekonomiści, z którymi rozmawiamy, widzą w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa szansę na uzdrowienie wielu firm… z pożytkiem dla całej naszej gospodarki.

Ważne jest jednak zachowanie elementu publicznej kontroli, co w praktyce nie oznacza wcale większościowego udziału w akcjach przedsiębiorstw.

Poczta Polska, CPK i PLL LOT - te trzy spółki prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl zakwalifikował jako możliwe do sprywatyzowania.

Miesiąc temu, jeszcze przed szczytem politycznych potyczek nad pytaniami referendum zaplanowanego podczas wyborów do parlamentu, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, w wywiadzie dla naszego portalu stwierdził, że spółkom CPK i PLL LOT "na zdrowie" wyszłoby wejście na giełdę i pozyskanie w ten sposób prywatnego kapitału.

- W Polsce jest niewiele przedsiębiorstw, które wciąż mogą być sprywatyzowane. Można sobie wyobrazić głęboką restrukturyzację Poczty Polskiej, gdzie komercyjna część przedsiębiorstwa mogłaby zostać wydzielona i wprowadzona na giełdę. Ciekawe spółki, w których mogłaby pozyskać kapitał, to byłyby LOT i Centralny Port Komunikacyjny - powiedział prezes GPW.

Wytłumaczył, że CPK-owi zapewniłoby to sprawną realizację planów dzięki "odpowiedniemu montażowi finansowemu składającemu się z palety instrumentów dłużnych i kapitałowych".

Natomiast LOT, ewentualnie wchodząc na giełdę, mógłby zwiększyć skalę działania m.in. w związku z otwarciem CPK i oczekiwaniami projektodawców tej megainwestycji, że to nasz narodowy przewoźnik w większości wypełni nowe lotnisko ruchem.

Prezes Giełdy chce, ale zupełnie czego innego oczekuje prezes największej partii

Po kilku tygodniach od tej rozmowy środowisko, z którym kojarzony jest prezes Dietl, postanowiło, że w jednym z pytań w październikowym referendum będzie rozstrzygana kwestia ogólnonarodowej zgody na prywatyzację największych państwowych przedsiębiorstw.

"Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?" - autorem tego pytania jest sam Jarosław Kaczyński, więc kurs PiS w tej sprawie też wydaje się już niedyskutowalny.

- Uważam, że wprowadzanie na GPW spółek Skarbu Państwa jest kierunkiem właściwym pod warunkiem, że zostanie zachowana jakaś forma kontroli państwa, która nie będzie burzyła ekonomicznego sensu ich prywatyzowania - mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

- Myślę, że tylko nieliczne spółki powinny być kontrolowane przez Skarb Państwa. Ta kontrola może odbywać się na wiele sposobów i nie zawsze musi to być nadzór właścicielski czy większościowy udział. Mogą to być złota akcja czy odpowiednie regulacje. Są kraje, gdzie nawet spółki energetyczne nie są państwowe - dodaje Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, a zarazem wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.

Infrastruktura krytyczna z nadzorem państwa. Resztę uwolnić?

Dudek przekonuje, że np. w spółkach paliwowych państwo nie powinno mieć większościowych udziałów.

- Państwo powinno mieć nadzór nad infrastrukturą, w tym krytyczną. Spółki z pozostałych branż powinny być w większym stopniu ugiełdowione, a być może nawet powszechnie sprywatyzowane. Mamy coraz więcej oszczędności krajowych i być może prywatyzacja nie musi być sprzedażą dla właściciela zagranicznego. Mamy też w kraju prywatne, duże spółki, które chętnie by zainwestowały - zauważa ekonomista IFP.

Zdaniem głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu nieobecność części spółek Skarbu Państwa na giełdzie wynika głównie z tego, że te spółki są słabe finansowo.

- Podmioty prywatne inwestują swój kapitał w dochodowe formy działalności. Nie jest ważny sam fakt posiadania, ale istotna jest płynność finansowa, możliwość wypłaty dywidendy, by był zwrot z inwestycji - podkreśla Jankowiak.

Prywatyzacyjne bujanie w obłokach, czyli lotnicze spółki na wyprzedaży

A co z lotniczymi spółkami, które chętnie widziałby na polskim parkiecie prezes Giełdy Papierów Wartościowych? Prof. Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego uważa, że CPK i giełda to jak ogień i woda - tu nie ma szans na sukces, gdyż mowa jest o politycznym projekcie, a nie 0 biznesie projektowanym na osiągnięciu zysku.

Zupełnie inaczej ekspertka ocenia giełdowe możliwości naszego narodowego przewoźnika. Łukaszewicz wylicza, że zaletą firmy jest to, że istnieje już od blisko 100 lat i że w większości dobrze jest odbierana przez klientów.

- Wprowadzenie LOT na giełdę celem pozyskania kapitału wydaje się znacznie lepszym pomysłem niż w przypadku CPK. Być może ma szanse powodzenia - przekonuje.

Wejście nowych udziałowców to przede wszystkim ryzyko utracenia narodowego statusu przez PLL LOT.

- Giełda wymaga pełnej sprawozdawczości, o co już łatwiej w przypadku LOT. Zagrożenie: standing LOT w odniesieniu do pomocy publicznej. Czy firma, która ma gigantyczne zobowiązania finansowe przed sobą, które mogą ją wykończyć, nadaje się do wprowadzania na giełdę? W każdym prospekcie emisyjnym informacja o konieczności zwrotu miliardów złotych pomocy publicznej będzie wpisana w punkcie „ryzyka” i będzie redukować szanse na wprowadzenie spółki na giełdę - analizuje prof. Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego.

