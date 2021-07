Czy zapłacimy za trzymanie pieniędzy na kontach?

Możliwe, że będziemy płacić za trzymanie dużych kwot na swoich kontach. W przypadku kont firmowych już to się dzieje... Pamiętajmy, że im więcej środków na rachunku, które nie pracują, tym większy koszt ich utrzymywania dla banku. Zwróćmy uwagę, że utrzymywanie depozytów w pandemicznych uwarunkowaniach jest bardzo kosztowne, z czego klienci często nie zdają sobie sprawy - mówi w rozmowie z WNP.PL Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mamy jednak pandemię, mniejszą liczbę kredytów i większą liczbę depozytów - m.in. z uwagi na programy pomocowe. Tak jak już wskazałem: utrzymanie tych depozytów, które nie pracują, stanowi dla banków realny koszt.– Absolutnie nie ma żadnych uwarunkowań, które uniemożliwiałyby wprowadzenie oprocentowania o charakterze ujemnym. W tej mierze nie zgadzamy się w prezesem UOKiK, który zresztą w tym zakresie wykazuje się skrajną niekonsekwencją, oczekując od banków stosowania ujemnego oprocentowania kredytów, ale depozytów już nie - choć w jednym i w drugim przypadku wektor płatności może przybierać postać dodatnią i ujemną.– Od dłuższego czasu podnosimy, że - poza Węgrami - konstrukcja podatku bankowego w takim kształcie jak w Polsce i płaconego od aktywów, nie ma zastosowania w innych krajach UE.Po drugie: zwłaszcza w uwarunkowaniach pandemicznych banki powinny być zwolnione z podatku bankowego - przynajmniej w zakresie finansowania nowych inwestycji, które niezbędne są dla sprawnego wychodzenia Polski z kryzysu pandemicznego.Cyklicznie uczestniczymy w rozmowach w Ministerstwie Finansów na ten temat, ale na razie nie ma żadnych propozycji legislacyjnych.– Zawsze głównym źródłem dochodów banków były odsetki... Dlatego w sytuacji, kiedy mamy rekordowo niski poziom stóp procentowych, trudno się dziwić, że banki poszukują alternatywnych źródeł zarobkowania.Jeżeli będziemy nadal pozostawać w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych, trend ten pozostanie aktualny.– Radziłbym, by zainteresował się kwestiami wypracowywanych przez banki postępowań ugodowych. Obie strony czekają na finalne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i wstrzymują się z ostatecznymi decyzjami.Moim zdaniem ugody są najlepszą metodą rozwiązania tego problemu na większą skalę. Postępowania sądowe trwają kilka lat i związane są z koniecznością poniesienia wysokich kosztów obsługi prawnej.Poza tym nawet jeżeli po 3-4 latach klient uzyska stwierdzenie nieważności, pojawia się konieczność prowadzenia dalszych procesów o rozliczenia nieważności.– Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym wskazał, że jeżeli zastosujemy teorię dwóch kondykcji i klient nie zwróci bankowi kapitału na żądanie, bank będzie mógł pozwać klienta o zwrot kapitału, ale także pojawia się kwestia zwrotu kosztów kapitału, czyli kosztów korzystania przez klienta z oddanego mu przez bank kapitału.Dzięki ugodom obie strony uzyskują korzyść. Banki "odrezerwują" pewne portfele, a klienci będą płacić mniej bez konieczności kilkuletniego procesu sądowego i wysokich kosztów obsługi.– Rzeczywiście, sytuacja w poszczególnych bankach jest różna. Niektóre z nich zapowiadają, że będą proponować ugody na masową skalę. Inne proponują odmienne formuły postępowania ugodowego, a w niektórych przypadkach te kwestie są rozstrzygane indywidualnie.Jeżeli z banku nie przychodzi propozycja rozwiązania ugodowego, rekomendujemy klientowi kontakt z nim i indywidualne rozmowy.– Nie spodziewam się, by ta uchwała w ogóle nie zapadła - wcześniej czy później to nastąpi. Pierwsza prezes SN sygnalizowała, że jeżeli nie dojdzie do wydania uchwały w składzie całej izby cywilnej, może się to zrealizować w innym składzie, np. "siódemkowym".Spodziewamy się takiego rozstrzygnięcia w drugiej połowie roku.– Wszystko będzie zależeć od treści uchwały Sądu Najwyższego. Jeżeli będzie ona kontynuowała zdroworozsądkowe spojrzenie, jakie wyrażały TSUE i skład siedmiu sędziów SN, to z pewnością liczba tych ugód będzie większa. Jeżeli zaś byłaby to formuła rozstrzygnięcia, która zmierzałaby w kierunku preferencji nieważności kredytów, to skłonność klientów do postępowań ugodowych będzie mniejsza.Ostatni scenariusz miałby bardzo destrukcyjny wpływ na całość obrotu; spowodowałby rosnące komplikacje związane z koniecznością prowadzenia wieloletnich sporów sądowych pomiędzy bankami i klientami.– Bardzo negatywnie. Celem działania kancelarii frankowych nie jest zachęcanie do postępowań ugodowych, tylko sądowych.Przedstawiciele "kancelarii frankowych" często występują jako eksperci, lecz ich głos nie ma charakteru eksperckiego ani obiektywnego, bo ich celem jest zachęcanie do postepowań sądowych - niezależnie od rzeczywistego interesu klienta, jakim - w mojej ocenie - byłaby możliwość uzyskania w szybszym trybie rozstrzygnięcia ugodowego.Paradoksem jest to, że UOKiK w umowach kancelarii frankowych dopatrywał się klauzul abuzywnych, czyli dokładnie tego, w związku z czym te kancelarie zajmują się w sporach klientów z bankami...