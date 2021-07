Czy zaszczepieni będą mieli łatwiej? Premier: poczekajmy do połowy lipca

Czekamy do drugiej połowy lipca z podjęciem ostatecznych decyzji; będzie to zależne od poziomu zaszczepienia - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, pytany o ewentualne zróżnicowanie obostrzeń dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych.

Premier był pytany podczas konferencji prasowej, czy w przypadku pojawienia się kolejnej fali zakażeń na jesieni, zostaną wprowadzone zróżnicowane obostrzenia - dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych.



"Zbieramy teraz wiele różnych doświadczeń, którymi wymieniamy się z premierami różnych państw Unii Europejskiej i nie tylko. Tworzymy listę hipotetycznych nakazów, zakazów i rekomendacji. Ich wdrożenie będzie uzależnione z jednej strony od decyzji epidemicznych, gremiów specjalistów, politycznych, ale w szczególności będzie zależne od poziomu zaszczepienia" - przekazał Morawiecki.



"Czekamy do drugiej połowy lipca z podjęciem ostatecznych decyzji w tym zakresie" - zapowiedział premier.

Musimy być przygotowani na ewentualną kolejną falę zachorowań na Covid-19. Narodowy program szczepień to wciąż najskuteczniejsza metoda ochrony przed wirusem i jego kolejnymi nawrotami - podkreślił premier.

Morawiecki poinformował, że na posiedzeniu rządowego sztabu dotyczącego sytuacji epidemicznej w Polsce nad zagrożeniem, jakie niesie ze sobą wariant Delta SARS-CoV-2, została podjęta decyzja o należności utrzymywania rezerwowej infrastruktury krytycznej na wypadek rozwoju epidemii.



"To odpowiedzialne podejście. Musimy być przygotowani na ewentualną kolejną falę zachorowań" - dodał.



Zaznaczył również, że trwają przygotowania do sekwencjonowania mutacji wirusa w dużej skali.



Ponadto premier potwierdził, że narodowy program szczepień przeciw Covid-19 to wciąż najskuteczniejsza metoda ochrony przed wirusem Covid-19. "99,2 proc osób, które w USA umiera na COVID-19 to osoby niezaszczepione. W Holandii czy Francji te wskaźniki są bardzo podobne. Wniosek jest oczywisty - zaszczepieni są znacząco bezpieczniejsi" - napisał premier na FB.



Powinniśmy wszyscy uświadamiać innych o możliwym zagrożeniu. "Bądźmy odpowiedzialni i myślmy o przyszłości" - dodał Morawiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl