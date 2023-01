Czy złoto w 2023 roku odzyska swój blask?

W tym roku otoczenie rynkowe prawdopodobnie będzie dla złota bardziej sprzyjające niż w 2022 r. To powinno przełożyć się na wzrost wartości kruszcu, uważa Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji w Investors TFI.

W opinii Niedzielewskiego wzrost wartości złota w 2023 roku to najbardziej prawdopodobny scenariusz. A co spowodowało, że w 2022 roku - pomimo sprzyjających okoliczności makroekonomicznych - inwestycja dolarowa w złoto przyniosła jedynie niewielki, wręcz symboliczny zysk?

Drogi dolar, obligacyjna alternatywa, niedoszacowanie inflacji

- Po pierwsze, po marcowej zmianie narracji przez Fed, długoterminowe oczekiwania inflacyjne w USA zakotwiczyły się na poziomie niewiele wyższym od celu inflacyjnego, wskazując, że rynek postrzega problem inflacji jako przejściowy. Po drugie, istotnie wzrosła realna rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, stanowiących alternatywę dla złota wśród inwestorów poszukujących sposobu na zachowanie siły nabywczej kapitału. Po trzecie, mieliśmy do czynienia z dynamiczną aprecjacją dolara powodującą między innymi, że kruszec był drogi w innych walutach i tym samym kompresował się popyt na niego - tłumaczy analityk.

Delikatny przełom nastąpił w listopadzie 2022 roku, głównie za sprawą odwrócenia trendu umacniania się dolara oraz dzięki wyhamowaniu wzrostów długoterminowych realnych stóp procentowych w USA.

Osłabienie dolara sprawia, że sytuacja złota wygląda lepiej

- Oczekujemy, że tendencje te zostaną utrzymane w średnim terminie, uzasadniając - w połączeniu ze sprzyjającym środowiskiem makroekonomicznym - kontynuację dynamicznego odbicia na złocie, jakie obserwujemy od dwóch miesięcy - prognozuje Niedzielewski.

Wskazuje przy tym, że kluczowe dla rynku złota w 2023 roku pozostaną kwestie związane z polityką monetarną, a przede wszystkim słabnący dolar.

- W 2023 rok wchodzimy natomiast przede wszystkim bez bagażu aprecjacji dolara. Inne banki centralne również rozpoczęły już swoje cykle podwyżek stóp procentowych, w związku z czym relatywna atrakcyjność lokowania w aktywa dolarowe zmalała i ograniczyła popyt na amerykańską walutę. Poza tym, odczyty rocznej inflacji w USA, mimo że dalej wysokie, zaczęły się w drugiej połowie 2022 roku obniżać. W związku z tym rynek złagodził swoje oczekiwania co do poziomu restrykcyjności polityki monetarnej Fed w przyszłości. To przełożyło się na zahamowanie wzrostu realnych rentowności skarbowych obligacji długoterminowych i sprawiło, że sytuacja konkurencyjna kruszcu wygląda obecnie lepiej - podkreśla ekspert.

W środę, 11 stycznia uncja złota wyceniana jest na około 1870 dolarów, co przy kursie dolara na poziomie 4,36 zł , daje cenę kruszu w polskiej walucie w wysokości około 8 160 zł.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl