Czy zmiany w spółkach Skarbu Państwa zablokują realizowane projekty?

Zmiany personalne w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa nastąpią za kilkanaście tygodni. Otwarte pozostaje pytanie, które realizowane projekty inwestycyjne będą kontynuowane i jakie będą teraz priorytety w polskiej polityce gospodarczej?

Zmiany w radach nadzorczych i zarządach spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa nastąpią najwcześniej na początku 2024 roku.

Bilans otwarcia pozwoli ocenić rentowność poszczególnych projektów biznesowych i ich przydatność dla gospodarki narodowej.

NABE i CPK raczej nie będą miały ciągu dalszego (przynajmniej w znanej dziś postaci)... Co to może oznaczać dla rozwoju Polski?

Wszystko wskazuje na to, że po wyborach parlamentarnych to dotychczasowe partie opozycyjne będą kreowały politykę gospodarczą. Będą również decydować o polityce spółek Skarbu Państwa.

Banki jako pierwsze znalazły się na liście beneficjentów zmian, przewidywanych w najbliższych tygodniach

Na nową sytuacje zareagowali od razu inwestorzy na giełdzie. Najważniejszy indeks giełdowy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych WIG20 w ciągu zaledwie dwóch dni urósł o kilka procent - przy czym najbardziej rosły notowania banków (zwłaszcza tych kontrolowanych przez państwo) oraz Orlenu.

Największe jednodniowe wzrosty odnotowały: Bank Pekao - o 13,2 procent, PKO BP - o 11,2 procent, ale także Millennium (+9,1 procent), mBank (+8,5 procent), Santander Bank Polska (+ 7,7 procent) oraz ING Bank Śląski (+ 6,7 procent).

Takie zainteresowanie wynika z założenia, że banki zyskają na transferach związanych z wykorzystaniem ponad 280 miliardów złotych ze środków unijnych, a także na spodziewanej zmianie nastawienia NBP (Narodowego Banku Polskiego) w sprawie prowadzenia polityki pieniężnej. Oznaczać to może osłabienie presji na kolejne obniżki stóp procentowych.

Oba te czynniki plus odejście rządu od planów przedłużenia wakacji kredytowych dla posiadaczy pożyczek hipotecznych w oczywisty sposób wpłyną na wzrost zysków całego sektora bankowego.

Jeśli już mowa o bankach, to oczywiste są zmiany, które zostaną przeprowadzone w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Mowa o Banku Pekao, PKO BP, Alior Banku oraz największym polskim towarzystwie ubezpieczeniowym - PZU.

Dla pełnego obrazu warto dodać, że nie za duże szanse na pozostanie na dotychczasowych stanowiskach mają prezesi i zarządy BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju).

Polski Fundusz Rozwoju być może zmieni swoją strategię działania

Otwarte pozostaje pytanie, dotyczące programów i aktywności dotyczących wsparcia dla polskich firm, zaangażowania kapitałowego PFR w spółkach takich, jak Pesa, Rafako czy Creotech. Ważne będzie kontynuowanie działalności funduszy wspierających start-upy i projekty z innowacyjnych działów gospodarki.

W przypadku BGK mamy do czynienia ze strumieniem środków płynących do samorządów, firm, projektów związanych z Funduszem Trójmorza, a także strategicznymi inwestycjami, w których państwo jest konsorcjantem pożyczek rozwojowych.

W tle planowanych przetasowań personalnych widać dziesiątki agend i funduszy, w tym dysponujący miliardami na dotacje na rzecz ekologii i odnawialnych źródeł energii NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a także NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Spółki o podstawowym znaczeniu dla Polski też zostaną "przewietrzone". Mowa rzecz jasna o trzech czempionach: Orlenie, KGHM i Grupie Azoty. Programy inwestycyjne obecnie realizowany przez te firmy, ale także planowany na najbliższe lata to setki miliardów złotych.

Orlen, KGHM i Grupa Azoty - w tych spółkach zapewne zostaną przeprowadzone audyty na zlecenie nowych zarządów

W trybie pilnym będą musiały zapaść decyzje korporacyjne związane z tym, czy Orlen ma ostatecznie przejąć zadłużone zakłady chemiczne, notowane na giełdzie, czyli Azoty Puławy. Wydaje się, że konieczne będzie powołanie w tych spółkach zewnętrznych audytorów, aby mogli opracować bilanse otwarcia, ocenić zdolności finansowe i przygotować zweryfikowane strategie.

Być może okaże się, że jednak dla celów marketingowych Orlenowi nie są potrzebne dziesiątki lokalnych gazet i całe wydawnictwo Polska Press wraz z portalem internetowym. Biznes paczkowy może trafić pod skrzydła Poczty Polskiej, która - zamiast oferować cukierki, znicze, książki i sztuczne kwiaty - będzie zajmowała się konkurencją z InPostem na rynku przesyłek, usług dla internetu i szybkich płatności. Otwarta pozostaje sprawa wydatków marketingowych i sponsoringu, w tym udziału obecności Orlenu w wyścigach Formuły 1 .

Już wiadomo, że powstanie komisja specjalna ds. wyjaśnienia szczegółów związanych z transakcją przejęcia Lotosu i sprzedaży części Rafinerii Gdańskiej, produkcji asfaltów i detalicznej sprzedaży paliw, lecz jej prace nie będą wpływały na bieżącą działalność całej grupy. Takie były zapowiedzi w prowadzonej kampanii wyborczej.

A co będzie raczej kontynuowane w Grupie Orlen? Zakup nowych aktywów produkujących ropę naftową i gaz ziemny na szelfie norweskim, a także w innych lokalizacjach, a także inwestycje w krajowe złoża oraz projekty energetyczne, w tym budowa nowych bloków gazowych między innymi w Ostrołęce; do tego dochodzą biokomponenty do paliw i produkty petrochemiczne.

Przejęcia aktywów zagranicznych przez Orlen plus budowa nowych stacji paliw - to zapewne także pozostanie. Dla takiej grupy kapitałowej liczy się bowiem efekt skali i - co za tym idzie - generowanie wielomiliardowych przepływów gotówkowych.

W tle są jeszcze projekty jądrowe realizowane wspólnie z najbogatszym Polakiem Michałem Sołowowem. Lokalizacje pod małe reaktory atomowe są już wyznaczone i teraz pozostaje pytanie, czy dalej kontynuujemy wspomniane projekty, czy zmieniamy strategię o 180 stopni. O tym zadecyduje już nowy zarząd.

Dla KGHM wyzwaniem pozostaje zielona rewolucja i produkcja miedzi z wykorzystaniem dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Idzie też o pozyskiwanie surowca z recyklingu, zagospodarowanie nowych złóż w Polsce i decyzja dotycząca rozbudowy chilijskiej kopalni Sierra Gorda, a także przyszłość aktywów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Energetyka jest kontrolowana przez Skarb Państwa, dlatego zmiany personalne są czymś oczywistym. Powoli można się żegnać z zarządami Enei, PGE, Taurona i Energii, która jest częścią grupy Orlen.

Sprawą, która nie została (i już nie zostanie) rozwiązana, pozostaje wydzielenie aktywów węglowych i elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny i kamienny jako "surowiec" do osobnego podmiotu. NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego) nie powstała - i raczej jej los jest przesądzony.

Chcemy rozwijać energetykę jądrową, tylko nadal nikt nie wie, za czyje pieniądze

Co dalej? Jak ma się rozwijać energetyka zawodowa i czy decyzja o wolniejszym lub - przeciwnie - szybszym odchodzeniu od węgla będzie miała na to wielki wpływ. I znów pojawia się atom - ten duży i ten mały. Mamy podpisane umowy z Amerykanami i Koreańczykami, wskazania lokalizacyjne, tylko nadal nie wiemy, kto i ile ma za to zapłacić...

Państwowe spółki energetyczne zawarły porozumienia o współpracy z prywatnym biznesem. PGE i Cyfrowy Polsat będą budować bloki jądrowy. Czy jednak tak się stanie w praktyce? Jakie mają źródła finansowania tych przedsięwzięć?

Skarb Państwa zaproponował przed kilkoma dniami przejęcie notowanej na giełdzie kopalni Bogdanka oraz zaoferował Enei odkupienie od niej pakietu większościowego akcji. Ale nadal nikt nie wytłumaczył po co, skoro do tej pory spółka bardzo dobrze sobie radzi, ma przygotowaną strategię, a ostatnia umowa z KGHM w sprawie wspólnego poszukiwania i eksploatacji surowców ukazuje, że termin dywersyfikacja działalności jest tam dobrze rozumiany.

JSW także dotkną zmiany personalne, ale wydaje się, że - dzięki sprawnie przeprowadzonym inwestycjom - w kolejnych latach wydobycie węgla koksowego będzie przynosiło zyski (zastrzeżenie: zależeć to będzie w dużej mierze od światowej koniunktury i zapotrzebowania na wyroby hutnicze).

W ten kontekst wpisuje się Węglokoks, który ma realizować budowę nowej polskiej huty. Zadanie odważne i bardzo kosztowne... Kilka tygodni temu spółka nabyła także nabrzeże portowe i być może bardziej się zaangażuje w handel zagraniczny.

Pozostaje jeszcze wiele spółek, funduszy, agencji, gdzie można się spodziewać w najbliższych tygodniach zmian lub nawet decyzji o zamknięciu ich aktywności gospodarczej bądź zmianie profilu działalności.

Wiele wskazuje na to, że Centralny Port Komunikacyjny będzie musiał chwilę poczekać na swoją realizację

Jedną z nich jest podmiot odpowiedzialny za budowę gigalotniska w Baranowie, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sens tego przedsięwzięcia poddany zostanie, zgodnie z deklaracjami przedwyborczymi, głębokiej analizie. W najbliższym czasie nie będzie kolejnych wywłaszczeń rolników i przymusowego wykupu ziemi. A co potem - zobaczymy.

Omówione przykłady dotyczące przewidywanych zmian personalnych, przetasowań w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa nie nastąpią natychmiast, z dnia na dzień. Podobnie jak wytyczenie nowych strategii lub potwierdzenie dotychczasowych zajmie trochę czasu.

Jednak zmiana na szczytach władzy nie oznacza, że gospodarka może czekać; zwłaszcza, że pula wyzwań związanych z globalnym kryzysem politycznym i ekonomicznym jest wciąż ogromna.