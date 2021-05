Czysta energia i czyste powietrze w Polskim Ładzie

Usprawnienie programu Czyste powietrze, zazielenienie centrów miast, nowe parki narodowe znalazły się w „Polskim Ładzie” - nowym programie społeczno-gospodarczym Zjednoczonej Prawicy. Inne elementy programu to energetyka jądrowa, rozwój fotowoltaiki czy walka z suszą.

Jak stwierdza się w przedstawionym w sobotę programie, inwestycje i programy wspierające obywateli prowadzić będą do ograniczenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Z kolei uniezależnienie się od importu ropy i gazu ma pozwolić zachować́ ponad 74 mld zł, wydawane na to przez polskie firmy i Polaków.

W "Polskim Ładzie" pojawia się obietnica całkowitego odejścia od finansowania nowych kotłów węglowych, oraz wsparcia dla powszechnego stosowania pomp ciepła w ramach nowej odsłony programu Czyste powietrze.

Program Mój Prąd ma zostać poszerzony m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu.

W ramach walki z suszą zapowiada się stworzenie instytucji instytucję agregatora wniosków na poziomie samorządów oraz zachęty systemowe i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich.

"Polski Ład" wspomina także o gazyfikacji wyspowej, rozwoju technologii wodorowej, farmach wiatrowych na morzu, oraz o rozpoczęciu przygotowań do inwestycji w elektrownię jądrową po wybraniu bezpieczne i zaawansowanego technologicznie partnera.

Pojawia się też obietnica zwalczania wysp ciepła w miastach, likwidacji betonu i asfaltu, tam gdzie jest to możliwe, i zazieleniania obszarów miejskich. Ustanowiony ma zostać minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach. Zapowiada się także wzrost od 2021 r. budżetu obywatelskiego do 1 proc., przy czym to dodatkowe 0,5 proc. ma być przeznaczone wyłącznie na miejskie rozwiązania ekologiczne.

Jedną z recept na ograniczenie ilości odpadów ma być rozszerzona odpowiedzialność producenta. Jednym z narzędzi gospodarki obiegu zamkniętego ma być z kolei system kaucyjny.

W ramach Narodowego Instytutu Wolności ma powstać fundusz, który będzie promował edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

Pada też zapowiedź wdrożenia certyfikowania energetycznego budynków przez państwo. Obiecuje się też dodatkowe wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania, oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych.

