D.Tusk: państwo musi umieć dbać o ludzi, którzy chcą wykonać pewną misję

Jak się wybiera zawód nauczycielki, nauczyciela to nie dla dużych pieniędzy; tym bardziej państwo musi umieć dbać o takich ludzi, którzy chcą wykonać pewną misję, zadbać, by zarabiali godnie - mówił w niedzielę w Mińsku Mazowieckim lider PO Donald Tusk.

"Lepiej zarabiający nauczyciel to są zupełnie inne relacje nie tylko w szkole, ale i w domu" - podkreślił na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego były premier Donald Tusk. Jak wskazał, "szkoła może być naprawdę uśmiechnięta i przyjazna, pod warunkiem, że ludzie, którzy swoje serce, całe swoje życie angażują w szkołę (...), będą też czuli satysfakcję, że ktoś ich docenia".

Zdaniem Tuska "szkoła może być i nowoczesna, i przygotowywać nasze dzieci do życia - nie żeby wkuwać". "Dlatego zaproponowaliśmy rezygnację z pracy domowej. Po wygranych wyborach szkoła będzie miejscem do nauki, a dom będzie miejscem do relacji z rodzicami, do zabawy, do rekreacji - nie będzie przymusowych prac domowych" - zadeklarował.

"Jak się wybiera zawód nauczycielki, nauczyciela to nie dla dużych pieniędzy. Tym bardziej państwo musi o takich ludzi, którzy chcą wykonać pewną misję, (zadbać), żeby oni zarabiali godnie" - podkreślił Tusk. W jego ocenie nikt z nich nie chce być milionerem. "Jest w szkole po to, by uczyć dzieci, żeby życie w Polsce wyglądało lepiej, żeby przygotować szansę na szczęście dla naszych najmłodszych" - zaznaczył.

Według Tuska, by szkoła dobrze uczyła "nauczyciele - i to jest jeden ze 100 konkretów na 100 pierwszych dni - otrzymają podwyżkę 30 proc., minimum 1,5 tys. zł od każdego podstawowego wynagrodzenia dla nauczycielek i nauczycieli". Jak wskazał, to co nauczyciele dostają z jednego miejsca pracy na rękę, "to jest po prostu bieda".

Podkreślił, że szkoła to nie jest system edukacji, szkoła to setki tysięcy konkretnych ludzi. "Mogą zbudować wielką wspólnotę na rzecz edukacji, jeśli są każdy i każda bez wyjątku szanowani" - stwierdził.

Lider PO odniósł się do listu, który otrzymał od kobiety, której 13-letni syn, Łukasz, ma zespół Aspergera i boi się pójść na terapię, bo będzie napiętnowany. "Od kilku lat żyjemy w rzeczywistości, że każdy i każda kto jest inny niż jakiś państwowy wzór, jest narażony na pogardę, czasami na represje, na brak zrozumienia ze strony tych, którzy bez względnie powinni to zrozumienie i tę empatię nie tylko prezentować, ale wręcz pobudzać i organizować" - zaznaczył.

Jak mówił, "dobra władza to jest władza, która pomaga ludziom wyjść z samotności". "Szczególnie wtedy, gdy lękają się, że ktoś może uznać, że ich słabość, ich odmienność jest czymś groźnym" - wskazał. "Każdy z nas potrzebuje terapii w jakiejś dziedzinie" - powiedział lider PO, zwracając się do Łukasza.

Dodał, że Łukasz po raz kolejny uświadomił wszystkim, "jak ważne jest, żeby w Polsce już nigdy nie rządzili ludzie, którzy z odmienności, ze słabości innych poglądów nie robili piętna, nie naznaczali ludzi o innych poglądach". W ocenie Tuska, ostatnio "przekroczyli wszystkie granice". "Żeby Polski i Polaków, którzy do kina chcą iść od świń wyzywać, i to będąc najwyższym urzędnikiem państwowym" - wskazywał Tusk.

Według niego ludzie, którzy sprawują władzę "na naszych oczach upadają, upadają z wielkim hukiem, właśnie dlatego, że kompletnie nie zrozumieli na czym polega misja polityki, misja władzy".

Tusk zaapelował o udział 1 października w marszu miliona serc w Warszawie. "To nie jest ot, po prostu manifestacja polityczna. Dobrze wiem, gdy milion serc bije w tym samym rytmie i to jeszcze dwa tygodnie przed wyborami - to jest wielka rzecz jak Polska zobaczy, zobaczycie, jak jesteśmy razem, uśmiechnięci - że to jest nie mrzonka, ale realne marzenie o Polsce słonecznej, uśmiechniętej z ludźmi dobrej woli i z władzą, która ludzi szanuje" - wskazał szef PO.