Dąbrowa Górnicza dostała trzy oferty na centrum przesiadkowe przy dworcu

Trzy oferty dostał samorząd Dąbrowy Górniczej w ponowionym przetargu na budowę centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym w tym mieście.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny. Także w obecnym przetargu, w którym budżet określono na 200 mln zł brutto, oferty opiewają na kwoty od 286,2 mln zł brutto do 315,9 mln zł brutto. W obecnej procedurze przewidziano jeszcze aukcję elektroniczną.

Zamawiana w jednym postępowaniu budowa centrum przesiadkowego wraz z przebudową układu torowego głównej stacji w Dąbrowie Górniczej to ważny element wspólnych inwestycji dąbrowskiego magistratu i spółki PKP PLK.

W trwającym od 19 listopada ub. roku pierwszym przetargu zamawiano prace związane z budową centrum przesiadkowego, okolicznego układu komunikacyjnego, jak i przebudową stacji kolejowej, wraz z budową nowych przejść i przejazdów pod linią kolejową. Termin realizacji całości robót przewidziano na wiosnę 2023 r.

Do przetargu, jak okazało się w połowie lutego br., zgłosiło się dwóch wykonawców. Przy budżecie zamówienia 250 mln zł brutto, konsorcjum Budimeksu i spółki PRB Tor zaproponowało cenę 269,5 mln zł brutto, a konsorcjum firm Nowak Mosty i Gretasport - 317,6 mln zł brutto. Po analizie ofert magistrat opublikował ogłoszenie o unieważnieniu przetargu, z powodu przekroczenia budżetu.

W ponowionym przetargu, opublikowanym 3 kwietnia br., m.in. skrócono część wymaganych okresów gwarancji i wydłużono okres realizacji jednej z drogowych części zamówienia. Otwarte w piątek oferty złożyły w nim: konsorcjum BPBP, Primost Południe i PRB Tor (286,2 mln zł brutto), konsorcjum Nowak Mosty i Complex (309,6 mln zł brutto) oraz Budimex (315,9 mln zł brutto). Przewidziano jeszcze aukcję elektroniczną - na platformie zamówień PKP PLK.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program "Promowanie zielonej mobilności...", zakładający stworzenie kompleksowej oferty komunikacji zbiorowej konkurencyjnej dla transportu indywidualnego.

Miasto nawiązało ścisłą współpracę ws. jego założeń i realizacji z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem "Promowania zielonej mobilności..." jest poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice.

PLK i miasto w uzgodnieniu przygotowały projekty przebudowy układów torowo-peronowych stacji kolejowej w centrum miasta i przystanku Gołonogu. Wokół zaprojektowano m.in. tunele pod torami i centra przesiadkowe; miasto będzie budowało też kolejne drogi rowerowe.

Zamawiany w pierwotnym oraz powtórzonym teraz przetargu etap prac dotyczy rejonu dworca w centrum, gdzie m.in. założono budowę centrum przesiadkowego - z parkingami typu Park & Ride oraz dla rowerów i bezkolizyjnym połączeniem do ul. Kościuszki. Zaplanowano przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i nowymi parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz przebudowę peronów i układu torów stacji, który przyszłościowo ma umożliwić rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego.

Przewidziano też nową drogę łączącą ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego i zastąpienie tunelem drogowym na przedłużeniu ul. Kościuszki (do ul. Limanowskiego) przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej; w miejsce przejazdu założono podziemne przejście dla pieszych i rowerzystów. Postępowaniem objęto też przebudowę ul. Kolejowej - od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej.

W kolejnym etapie całego przedsięwzięcia miasto deklarowało ogłoszenie przetargu na budowę centrum przesiadkowego w dzielnicy Gołonóg wraz z przebudową okolicznej infrastruktury.

Do dwóch etapów unijnego projektu dotyczącego "Promowania zielonej mobilności..." dąbrowski samorząd otrzymał m.in. dofinansowanie w dwóch naborach konkursu dot. transportu niskoemisyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20: w wysokości 23,7 mln zł - do szacowanego na 28,1 mln zł I etapu swojego projektu oraz w wysokości 56,6 mln zł do II etapu, szacowanego na 67,3 mln zł.

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, cały program zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowywaną tam przez spółkę Tramwaje Śląskie.