Dąbrowa Górnicza i Tramwaje Śląskie z ofertami na przebudowę głównej arterii miasta

Po sześć ofert otrzymały samorząd Dąbrowy Górniczej oraz spółka Tramwaje Śląskie w dwóch przetargach na przebudowę głównej śródmiejskiej arterii tego miasta. Wszystkie oferty znacznie przekraczają przewidziane łączne budżety; najtańsze – łącznie o ponad 60 mln zł.

Plany dąbrowskiego samorządu zakładają m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu tworzących główną oś komunikacyjną miasta ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi oraz Piłsudskiego. Tramwaje Śląskie chcą przebudować tam ok. 5 km trasy tramwajowej.

Inwestycja jest głównym elementem zapoczątkowanego kilka lat temu wspólnego przedsięwzięcia magistratu i operatora tramwajów, przygotowywanego pod kątem wykorzystania funduszy unijnych obecnej perspektywy finansowej. W poprzednich latach wykonano skoordynowane prace projektowe - pod kątem prac zamawianych obecnie wspólnie przez miasto i Tramwaje Śląskie.

Prace te podzielono w dwóch przetargach na dwa odcinki przecinające ścisłe centrum miasta: od pętli na ul. Sobieskiego przy dawnej kopalni Paryż do Alei Róż (wraz z pętlą) oraz od Alei Róż do ul. Kasprzaka (wzdłuż której kolejny odcinek został już wyremontowany). Termin wykonania prac założono do końca marca 2023 r.

Przetargi ruszyły w połowie grudnia ub. roku. Po kilkakrotnych przesunięciach terminów oferty otwarto w poniedziałek: w obu postępowaniach oferty złożyli ci sami wykonawcy. W pierwszym, przy założonym budżecie 55,7 mln zł brutto, najtańszą ofertę złożyła spółka ZUE - za 85 mln zł; w drugim - przy budżecie 51,1 mln zł najtańszy okazał się ten sam wykonawca; z ceną 84,3 mln zł brutto.

Najdroższe oferty w obu przetargach opiewają odpowiednio na 172 mln zł i 160,3 mln zł brutto. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zamawiających, planowane są jeszcze aukcje elektroniczne.

Jak wynika z dokumentacji zamieszczonych na platformie zamówień publicznych Tramwajów Śląskich, spółka ta w obu przetargach zaplanowała modernizację łącznie ok. 5 km torowiska (10 km toru pojedynczego) - z wyłączeniem już zmodernizowanych przejazdów drogowo-tramwajowych.

Samorząd Dąbrowy Górniczej zmierza do budowy i przebudowy infrastruktury pieszo-rowerowej oraz częściowej zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, pod kątem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego dla nowej infrastruktury pieszej, rowerowej i zbiorowej.

Miasto chce przebudować istniejące skrzyżowania (niektóre zmienić na ronda) oraz przystanki (powstać mają m.in. dwa zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe), zmienić układ przejść (zaplanowano m.in. rozbiórkę części istniejących przejść podziemnych; inne przejścia podziemne mają zostać przebudowane) i zmodernizować oświetlenie.

Miasto zgłosiło swoje przedsięwzięcie - jako część zadania "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza" - do dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach "Promowania zielonej mobilności…" lokalny samorząd m.in. buduje już nowe węzły przesiadkowe przy głównych stacjach i przystankach kolejowych i realizuje nowe połączenia rowerowe.

Tramwaje Śląskie chcą wykonać modernizację torowisk w Dąbrowie Górniczej w drugim etapie "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" o wartości ponad miliarda złotych - dofinansowanego środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.