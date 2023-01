Dąbrowa Górnicza: Od soboty zmiany nazw 80 przystanków autobusowych

Od soboty (14 stycznia br.) w Dąbrowie Górniczej zmienione zostaną nazwy 80 przystanków autobusowych – wynika z informacji Zarządu Transportu Metropolitalnego. O zmianie zdecydowali dąbrowscy radni.

Jak zaznaczono w bieżących informacjach ZTM, 14 stycznia 2023 r., w związku z przyjętą uchwałą rady miejskiej w Dąbrowie Górniczej w mieście zmienione zostaną nazwy łącznie 80 przystanków obsługiwanych przez 39 linii autobusowych (w tym trzy nocne, dwie metropolitalne i jedną komunikacji zastępczej - za tramwaj).

ZTM przekazał, że nazwę zmieni m.in. przystanek Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury (od pobliskiego Pałacu Kultury Zagłębia) - na: Dąbrowa Górnicza Fabryka Pełna Życia (od tworzonego obok na pofabrycznym terenie nowego centrum miasta). Z kolei Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski zostanie przemianowana na Reden Centrum Administracyjne (w gmachu prócz magistratu działają sąd i prokuratura).

W informacji zastrzeżono, że w związku z dużym zakresem zmian w systemach teleinformatycznych oraz na przystankach do 28 lutego br. mogą występować zarówno stare, jak i nowe nazwy przystanków.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program "Promowanie zielonej mobilności" zakładający ofertę komunikacji zbiorowej konkurencyjną dla transportu indywidualnego.

Miasto nawiązało współpracę w sprawie jego założeń i realizacji z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem "Promowania zielonej mobilności" stała się poprawa dostępności i skomunikowania dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice. W dwóch pierwszych miejscach trwają inwestycje, w trzecim została ona ukończona w poprzednich latach.

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych dąbrowski program obejmuje m.in. trwającą budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego - równolegle z inwestycją spółki Tramwaje Śląskie.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin wchodzących w skład GZM oraz kilkunastu z nią sąsiadujących ZTM wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

