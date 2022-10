Dąbrowa Górnicza: Otarto nowy tunel przy głównym dworcu kolejowym

Nowy tunel samochodowy przy głównym dworcu kolejowym w Dąbrowie Górniczej udostępniono już kierowcom – wynika z informacji lokalnego samorządu. Tunel, który zastąpił dotychczasowy przejazd przez tory, jest elementem wartej 230 mln zł budowy centrum przesiadkowego przy głównym dworcu.

Umowę na budowę centrum przesiadkowego miejscowy samorząd i spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w sierpniu 2020 r. - z terminem realizacji w ciągu niespełna trzech lat. Wart 229 mln zł brutto kontrakt zakłada budowę centrum przesiadkowego i przebudowę układu komunikacyjnego, budowę 2 tuneli, 2 odcinków dróg, 3 rond i 375 miejsc parkingowych.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program "Promowanie zielonej mobilności...", zakładający ofertę komunikacji zbiorowej konkurencyjną dla transportu indywidualnego.

Miasto nawiązało współpracę ws. jego założeń i realizacji z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem "Promowania zielonej mobilności..." stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice. Następnie PLK i miasto w uzgodnieniu przygotowały projekty.

Przy głównym dworcu założono budowę centrum przesiadkowego - z parkingami typu Park & Ride oraz dla rowerów i bezkolizyjnym połączeniem do ul. Kościuszki. Zaplanowano przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i nowymi parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz przebudowę peronów i układu torów stacji, który w przyszłości ma umożliwić rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego.

Przewidziano też przebudowę ul. Kolejowej - od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej, nową drogę łączącą ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego i zastąpienie tunelem drogowym na przedłużeniu ul. Kościuszki (do ul. Limanowskiego) przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej. Jak wynika z informacji miasta, to właśnie ten tunel udostępniono już kierowcom.

"Tunel przy stacji Dąbrowa Górnicza Centrum umożliwia sprawny i wygodny przejazd i przejście między dwiema częściami miasta. Wraz z tunelem otworzyliśmy: przebudowane ulice Kolejową, Limanowskiego w kierunku Konopnickiej, a także nową drogę do skrzyżowania ulic Korzeniec i Robotniczej. Na ich styku powstały ronda, która upłynnią ruch w kierunku parku Zielona, Pogorii III czy Łęknic" - podało miasto.

Wraz z otwarciem tunelu od soboty na stałe trasy powrócą linie autobusowe nr 604, 644, 716 i 903N, które w kursach przez Łęknice pojadą przez tunel z obsługą przystanków przy ul. Konopnickiej z jednej i Kościuszki z drugiej strony. Bez zmian pozostają jeszcze trasy linii 16, 79 i 242. Docelowo wszystkie będą obsługiwały centrum przesiadkowe przy przebudowywanym dworcu kolejowym.

Kolejnym etapem będzie udostępnienie miejsc do parkowania w rejonie stacji kolejowej. Zamknięte pozostają jeszcze nowa droga za Hutą Bankową, łącząca ul. Kolejową z Sobieskiego, która będzie alternatywą dla przejazdu przez centrum, a także duży parking przed dworcem.

Warta 229 mln zł inwestycja - realizowana przez konsorcjum miejscowych spółek Nowak-Mosty i Complex Dąbrowy Górniczej - zyskała 82,5 mln zł dofinansowania: 56,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego oraz z 16 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dodatkowo - w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 - przebudowywany jest także dworzec w centrum. PKP zleciły te prace firmie Berger Bau Polska, która inwestycję ma zakończyć w pierwszej połowie 2023 roku.

W innym etapie "Promowania zielonej mobilności..." trwa budowa centrum przesiadkowego w dzielnicy Gołonóg wraz z likwidacją tamtejszego przejazdu kolejowego, który - podobnie jak w centrum - jest zastępowany tunelem. Uwzględniono przejście podziemne łączące budynek dworca z peronami oraz parkingami w rejonie ul. Piecucha i Parkowej. Tak jak w centrum, w Gołonogu przebudowane są tory i perony.

Jednym z pierwszych zadań "Promowania zielonej mobilności..." była budowa przejścia podziemnego pod stacją Ząbkowice, które w 2019 r. zastąpiło wcześniejszą kładkę nad torami. Wykonana przez PLK, współfinansowana przez miasto inwestycja prowadzi sprzed dworca na perony stacji Ząbkowice, ale też łączy dwie części dzielnicy. W 2019 r. w rejonie dworca w Ząbkowicach miasto oddało przebudowany układ komunikacyjny z niewielkim węzłem przesiadkowym.

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, miejski program zakłada m.in. trwającą budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowywaną tam przez spółkę Tramwaje Śląskie.

