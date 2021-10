W Polsce uruchomiono fabrykę części do akumulatorów do elektryków. Całość ma kosztować 7 mld zł

Należąca do koreańskiej Grupy SK spółka SK Hi-tech Battery Materials Poland oficjalnie uruchomiła w środę w Dąbrowie Górniczej swoją pierwszą europejską fabrykę, gdzie wytwarzane są separatory do akumulatorów litowo-jonowych. Cała podzielona na cztery etapy inwestycja ma kosztować prawie 7 mld zł.

Wielka inwestycja Dąbrowy Górniczej

Prezes Strefy wyraził nadzieję, że na jej terenie powstanie również fabryka akumulatorów litowo-jonowych.

Zakłady Grupy SK powstają w dzielnicy Tucznawa, na wielohektarowym terenie inwestycyjnym, włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak przypomniał w środę prezydent Dąbrowy Górniczej Wojciech Bazylak, w stworzenie w Tucznawie infrastruktury na potrzeby inwestorów miasto zainwestowało ok. 200 mln zł, co stało się fundamentem przyciągającym zaawansowane technologicznie firmy, tworzące nowe miejsca pracy.



Jak poinformowała ambasador Republiki Korei w Polsce Sun Mira, w Polsce działa obecnie ponad 260 działających w Polsce koreańskich firm, a inwestycja SK - jak oceniła - umacnia polsko-koreańską współpracę gospodarczą, czyniąc również z Polski wiodącego eksportera separatorów. Z fabryki w Dąbrowie Górniczej mają one trafiać nie tylko na rynki europejskie, ale także do USA oraz na inne kontynenty.



Grupa SK jest jedną z największych południowokoreańskich firm ,z rocznymi przychodami powyżej 100 mld dolarów. Zajmuje się m.in. przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty. Ze względu na rozwój rynku elektromobilności, firma zdecydowała się stworzyć globalną sieć produkcyjną separatorów do baterii elektrycznych i umiejscowić ją zarówno w Azji (w Korei Południowej i Chinach), jak i w Europie.



W przyciągnięciu koreańskiej inwestycji do Polski od początku uczestniczyła Polska Agencja Inwestycji i Handlu.