Dąbrowa Górnicza: Tauron Ciepło usunął awarię ciepłowniczą

O dzień krócej, niż zapowiadano, trwało planowe wyłączenie ciepła dla ok. 14 tys. mieszkań w Dąbrowie Górniczej na czas usuwania awarii. Ciepłownikom udało się uszczelnić główny rurociąg magistralny w ciągu doby.

We wtorek spółka Tauron Ciepło zapowiadała usuwanie awarii i przerwę w dostawach ciepła w tym mieście na środę i czwartek. Jak jednak poinformowała w czwartek rano PAP rzeczniczka spółki Małgorzata Kuś, prace naprawcze zakończono już tego dnia o godz. 7. O tej porze rozpoczęło się też napełnianie sieci.

Aby złagodzić uciążliwości wynikające z przerwy w dostawach, z naprawą czekano na ocieplenie. "Awaria powstała kilka dni temu, jednak z myślą o mieszkańcach celowo przesunęliśmy termin jej usunięcia na dni, kiedy prognozy pogody zapowiadają dodatnie temperatury zewnętrzne" - sygnalizowała we wtorek rzeczniczka Tauronu Ciepło.

Zapewniała jednocześnie, że służby spółki tak przygotowały harmonogram prac naprawczych, żeby przerwa w dostawach ciepła i związane z tym uciążliwości były jak najkrótsze. Dzień wcześniej, zapobiegawczo zastosowano metodę maksymalnego wygrzania sieci ciepłowniczej. W efekcie - dzięki wykorzystaniu bezwładności cieplnej budynków - po opróżnieniu sieci ciepło dłużej pozostało w domach.

Nieszczelność wykryta na głównym rurociągu magistralnym w mieście była poważna - wymagała użycia zarówno ciężkiego, jak i specjalistycznego sprzętu. Brygady naprawcze pracowały zmianowo, w trybie ciągłym. Przerwa w dostawach ciepła dotyczyła ok. 14 tys. mieszkań w dzielnicach i osiedlach Dąbrowy Górniczej: Łęknice, Morcinka, Stary Gołonóg, Korczaka oraz części centrum miasta.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Firma ma ok. 1 tys. km sieci ciepłowniczych. Dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców regionu. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4 tys. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ogrzewając w sezonie blisko 9 tys. budynków w aglomeracji.

