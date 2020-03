Dąbrowa Górnicza: Unieważniony przetarg na centrum przesiadkowe przy dworcu

Z powodu zbyt wysokich cen ofert samorząd Dąbrowy Górniczej unieważnił przetarg na budowę centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym. To ważny element wspólnych inwestycji dąbrowskiego magistratu i spółki PKP PLK.

W trwającym od 19 listopada przetargu zamawiano prace związane z budową centrum przesiadkowego, okolicznego układu komunikacyjnego, jak i przebudową stacji kolejowej, wraz z budową nowych przejść i przejazdów pod linią kolejową. Termin realizacji całości robót przewidziano na wiosnę 2023 r.

Do przetargu, jak okazało się w połowie lutego br., zgłosiło się dwóch wykonawców. Przy budżecie zamówienia 250 mln zł brutto, konsorcjum Budimeksu i spółki PRB Tor zaproponowało cenę 269,5 mln zł brutto, a konsorcjum firm Nowak Mosty i Gretasport - 317,6 mln zł brutto. Po analizie ofert magistrat opublikował ogłoszenie o unieważnieniu przetargu, z powodu przekroczenia budżetu.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program "Promowanie zielonej mobilności...", zakładający stworzenie kompleksowej oferty komunikacji zbiorowej konkurencyjnej dla transportu indywidualnego.

Miastu udało się nawiązać ścisłą współpracę ws. jego założeń i realizacji z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem "Promowania zielonej mobilności..." jest poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice.

PLK i miasto w uzgodnieniu przygotowały projekty przebudowy układów torowo-peronowych stacji kolejowej w centrum miasta i przystanku Gołonogu. Wokół zaprojektowano m.in. tunele pod torami i centra przesiadkowe; miasto będzie budowało też kolejne drogi rowerowe.

Zamawiany w unieważnionym przetargu etap prac dotyczył rejonu dworca w centrum, gdzie m.in. założono budowę centrum przesiadkowego - z parkingami typu Park & Ride oraz dla rowerów i bezkolizyjnym połączeniem do ul. Kościuszki. Zaplanowano przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i nowymi parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz przebudowę peronów i układu torów stacji, który docelowo ma umożliwić rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego.

Przewidziano też nową drogę łączącą ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego i zastąpienie tunelem drogowym na przedłużeniu ul. Kościuszki (do ul. Limanowskiego) przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej; w miejsce przejazdu założono podziemne przejście dla pieszych i rowerzystów. Postępowaniem objęto też przebudowę ul. Kolejowej - od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej.

W kolejnym etapie miasto deklarowało ogłoszenie przetargu na budowę centrum przesiadkowego w dzielnicy Gołonóg wraz z przebudową okolicznej infrastruktury.

Jednym z pierwszych zadań "Promowania zielonej mobilności..." stała się budowa przejścia podziemnego pod stacją Ząbkowice, które w lutym ub. roku zastąpiło wcześniejszą, nielubianą przez mieszkańców kładkę nad torami. Wykonana przez PLK, współfinansowana przez miasto inwestycja prowadzi sprzed dworca na perony stacji Ząbkowice, ale też łączy dwie części dzielnicy. W październiku ub. roku w rejonie dworca w Ząbkowicach miasto oddało przebudowany układ komunikacyjny wraz z niewielkim węzłem przesiadkowym.

Do dwóch etapów unijnego projektu dotyczącego "Promowania zielonej mobilności..." dąbrowski samorząd otrzymał m.in. dofinansowanie w dwóch naborach konkursu dot. transportu niskoemisyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20: w wysokości 23,7 mln zł - do szacowanego na 28,1 mln zł I etapu swojego projektu oraz w wysokości 56,6 mln zł do II etapu, szacowanego na 67,3 mln zł.

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, cały program zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowywaną tam przez spółkę Tramwaje Śląskie.