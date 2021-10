Dabrowa Górnicza zbuduje fragment obwodnicy centrum – wzdłuż linii kolejowej

Samorząd Dąbrowy przy rządowej dotacji dokończy przebudowę Alei Zagłębia i zbuduje nową drogę, łączącą ul. Kolejową z wiaduktem nad linią kolejową w rejonie ul. Granicznej. Inwestycje te dadzą alternatywną możliwość przejazdu przez śródmieście wobec głównej osi komunikacyjnej miasta.

"Mamy szansę na dokończenie przebudowy Alei Zagłębia, a także dobudowę nowej drogi łączącej ul. Kolejową z wiaduktem nad torami w rejonie ul. Granicznej. Realizacja tej inwestycji (…) uspokoi ruch na ul. Kraszewskiego, Kotarbińskiego oraz Konarskiego, a także pozwoli dojechać z Gołonoga w kierunku Będzina z pominięciem ścisłego centrum" - napisał w poniedziałek na swoim facebookowym profilu prezydent miasta Marcin Bazylak.

"Mamy zapowiedź dofinansowania, teraz czekamy na środki i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o szczegółach realizacji" - dodał Bazylak, nawiązując do umieszczenia w poniedziałek jednej z miejskich inwestycji, zgłoszonych do dofinansowania z Polskiego Ładu, na liście ponad 260 samorządowych projektów, jakie w woj. śląskim otrzymają to wsparcie.

Zgodnie z tą listą dąbrowski samorząd otrzyma 20 mln zł dotacji do projektu "modernizacji i przebudowy alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej". Będą to w zasadzie dwie inwestycje: drugi etap przebudowy alei Zagłębia Dąbrowskiego oraz budowa łącznika alei z ulicą Kolejową.

Pierwszy etap przebudowy dwujezdniowej al. Zagłębia Dąbrowskiego został zrealizowany w 2020 r. Efektem wartej ponad 9,3 mln zł inwestycji było m.in. powstanie rond na skrzyżowaniach z ulicami Graniczną i Tysiąclecia. Dofinansowany teraz drugi etap - od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia w rejon centrum przesiadkowego w Gołonogu - zakłada rondo na skrzyżowaniu przy ul. Wybickiego.

Oba etapy mają podobne założenia. Zmienia się geometria jezdni, z powiększeniem pasa zieleni. Po obu stronach alei powstają chodniki, drogi rowerowe oraz ciąg pieszo-rowerowy. W rejonie przejść dla pieszych jezdnie są zwężane do jednego pasa, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.

Budowa łącznika ul. Kolejowej z aleją Zagłębia Dąbrowskiego będzie oznaczała częściową przebudowę istniejącego ronda przy ul. Konopnickiej oraz skierowanie ruchu na nową drogę wzdłuż linii kolejowej. Dzięki temu będzie można ominąć wąskie ulice Kraszewskiego i Kotarbińskiego oraz ciasną aleję Poniatowskiego i zatłoczone skrzyżowanie z aleją Majakowskiego.

Nowa droga połączy się z istniejącym wiaduktem w ciągu ul. Granicznej. Pierwszeństwo w tym miejscu będą mieli kierowcy jadący wzdłuż nowej "obwodnicy".

"Poprzez trwającą już budowę przedłużenia ul. Kolejowej do ul. Perla tworzymy alternatywę dla przejazdu przez śródmieście. Ta alternatywa będzie miała uzasadnienie właśnie dzięki budowie łącznika ul. Kolejowej z aleją Zagłębia Dąbrowskiego, bo obecnie ulice Kraszewskiego, Kotarbińskiego i Konarskiego nie są przygotowane na obsługę takiego ruchu" - podkreślił Bazylak.

Trwająca budowa przedłużenia ul. Kolejowej do ul. Perla to część jednego z głównych zadań rozpoczętego kilka lat temu programu "Promowanie zielonej mobilności...", zakładającego ofertę komunikacji zbiorowej konkurencyjną dla transportu indywidualnego. Kluczowym założeniem stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice.

Prace w Ząbkowicach już wykonano, w Gołonogu i w centrum trwają. Ten ostatni zakłada budowę przy głównym dworcu w mieście centrum przesiadkowego z bezkolizyjnym połączeniem do ul. Kościuszki. Zaplanowano przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i nowymi parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz przebudowę peronów i układu torów stacji, który w przyszłości ma umożliwić rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego.

Przewidziano też nową drogę łączącą ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego poprzez ul. Perla (to właśnie część nowej obwodnicy centrum) i zastąpienie tunelem drogowym na przedłużeniu ul. Kościuszki (do ul. Limanowskiego) przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej; w miejsce przejazdu założono podziemne przejście dla pieszych i rowerzystów. Przebudowywana jest ul. Kolejowa - od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej.

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, program "Promowania zielonej mobilności...", zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowywaną tam przez spółkę Tramwaje Śląskie.

