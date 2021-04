Daca: spółki komunalne wnioskują o podwyżki cen za wodę i ścieki

Ponad 90 proc. przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wnioskuje o podwyżki cen za wodę i ścieki – poinformował prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Wśród nielicznych, którzy ceny obniżają, jest miasto Chełm (Lubelskie).

Daca podczas wideokonferencji we wtorek przedstawił aktualne dane dotyczące procesu zatwierdzania przez Wody Polskie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. "W sumie do RZGW (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Polsce) wpłynęło dotychczas łącznie 1708 wniosków taryfowych, co stanowi 73 proc. wszystkich wniosków, jakie mają wpłynąć do regulatora w 2021 r." - powiedział Daca.

Prezes Wód Polskich zauważył, że wśród tych wniosków aż 1602 zawiera podwyżki opłat za wodę i ścieki, co stanowi 93,7 proc. wszystkich wniosków, jakie dotychczas wpłynęły do regulatora. W przypadku 67 wniosków (czyli 3,9 proc wszystkich) ceny są bez zmian, a w 39 wnioskach (2,4 proc.) zaproponowano obniżenie dotychczasowych stawek opłat za wodę i ścieki. Takie obniżki, o 10 proc., będą m.in. w Chełmie.

Daca przypomniał, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków to samorządy są odpowiedzialne za ten proces i realizują go poprzez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, którego najczęściej są właścicielami. "W przypadku Chełma mamy do czynienia z bardzo pozytywnym zaangażowaniem władz miasta i prezydenta w proces ustalania taryf, co skutkuje tym, że doszło do racjonalizacji kosztów" - podkreślił Daca.

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie o obniżenie taryf za wodę i ścieki o 10 proc. został już zatwierdzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowa cena za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w Chełmie to 9,10 zł, a nie jak obecnie 10,11 zł. Nowe taryfy wejdą w życie po uprawomocnieniu się decyzji Wód Polskich i jej publikacji - prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek powiedział, że obniżki opłat przyniosą kilkusetzłotowe oszczędności przeciętnej rodzinie. Jak podkreślił, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przez lata borykało się z trudnościami wynikającymi ze złego zarządzania i braku odpowiedniej organizacji pracy.

"To przekładało się na ceny i opłaty w zakresie taryfy na wodę i ścieki. Poprzednia taryfa wywindowała ceny bardzo wysoko, ponad wszystkie inne miasta województwa lubelskiego. W ten sposób chciano łatać te wszystkie dziury, które wynikały ze złego zarządzania" - powiedział Banaszek.

Dobre, uczciwe zarządzanie - zaznaczył - pozwala na obniżenie opłat. "Ustalamy je na poziomie minimalnego zysku, po to, żeby obniżać koszty życia mieszkańców, nie obciążać ich błędami złego zarządzania" - podkreślił prezydent Chełma.

Daca zaznaczył, że na wysokość opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków mają wpływ różne czynniki, m.in. gęstość zaludnienia, poziom dostępności wody na danym obszarze, jej jakość, stan infrastruktury przesyłowej.

Prezes podkreślił, że każdy wniosek składany do RZGW jest indywidualnie rozpatrywany, a szczególnie analizowane są wnioski, które zawierają bardzo wysokie podwyżki. "Jeśli ktoś próbuje podnieść ceny o 20, 30, 40 procent, a są tacy, co nawet i o 100 procent w danej gminie, to wtedy jest coś na pewno nie w porządku w zarządzaniu tym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym" - powiedział Daca.

"Dopuszczamy pewne podwyżki wody czy ścieków, bo mamy inflację, zwiększone koszty stałe - jak energia elektryczna, utylizacja osadów pościekowych - i musimy również uwzględnić amortyzację niektórych inwestycji, bo do tego zobowiązuje nas aktualne prawo" - zaznaczył prezes Wód Polskich.

Daca powiedział, że do lubelskiego RZGW wpłynęło dotychczas 171 wniosków taryfowych, w tym 152 dotyczy wzrostu cen, 10 utrzymania ich na obecnym poziomie, a dziewięć obniżenia stawek. Dotychczas wydano 31 decyzji zatwierdzających proponowane taryfy, 21 - decyzji odmownych, w dziewięciu przypadkach zobowiązano przedsiębiorstwa do uzupełnienia braków formalnych. Pozostałe wnioski są analizowane.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl