Dalszy spadek rejestracji nowych ciągników i przyczep rolniczych

O 29 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku nowych ciągników zarejestrowali ich użytkownicy w styczniu i lutym 2023 r. W liczbach bezwzględnych było to 1494. To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat – podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W styczniu i lutym tego roku doszło też do zmiany na podium wśród rolniczych ciągników.

W rejestracji tych pojazdów prym nadal wiodą województwa mazowieckie i wielkopolskie.

Spadków tych PIGMiUR upatrywałaby w ogólnej sytuacji ekonomicznej, która nie zachęca do inwestycji i zakupów.

Spadek rejestracji miał także miejsce w przypadku nowych rolniczych przyczep. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku, w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, wyniósł on prawie 16 proc.

Wciągu dwóch pierwszych miesięcy br. zarejestrowano w sumie 1494 szt. nowych ciągników - wynika ze zgromadzonych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) na podstawie danych CEPiK informacji. To o 29 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. W samym lutym tego roku użytkownicy, czyli głównie producenci rolni, zarejestrowali 782 szt. nowych ciągników.

Najmniej kupionych nowych ciągników w porównaniu z ostatnimi dwoma latami. Zmiana lidera

To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat, kiedy to rejestrowali odpowiednio 848 szt. i 804 szt. Rejestracja oznacza de facto kupno pojazdu.

- Z jednej na początku roku zawsze jest mniej rejestracji. Ale rzeczywiście w tym roku notujemy spadki w stosunku do ostatniego roku i dwóch lat wcześniej - zauważa Hubert Seliwiak z PIGMiUR, zaznaczając, że tendencję spadkową w sprzedaży czyli rejestracji dwóch podstawowych kategorii maszyn rolniczych, jakim i są ciągniki i przyczepy, dało się już zauważyć w całym 2022 roku. Liderem rynku po pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku jest marka New Holland, która wraca na fotel lidera po miesięcznej przerwie.

Zarejestrowano 234 ciągniki tej marki, czyli o 52 szt. mniej niż przed rokiem. Jej udziały rynkowe na koniec lutego to 15,7 proc. - o 3,1 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu plasuje się marka John Deere z ilością 228 szt (15,3 proc. udziału, o ponad 2 proc. więcej niż rok temu). To z kolei o 27 szt. więcej niż w 2022 roku. Podium zamka Kubota ze sprzedanymi 182 ciągnikami. To o 6 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 12,2 proc. Dalej plasują się Deutz Fahr i Case IH.

Województwo mazowieckie: liderzy geograficzni i na rynku wtórnym

Pod względem geograficznym pozycję lidera w lutym tego roku utrzymuje województwo mazowieckie. W regionie tym w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku użytkownicy zarejestrowali czyli zakupili 231 nowych ciągników, (o 39 szt. mniej niż przed rokiem), a na drugie miejsce pod tym względem przypada województwu wielkopolskiemu z ilością 166 szt. Rynek ciągników używanych

Na rynku wtórnym w na koniec lutego 2023 roku notujemy 4182 szt. ciągników używanych. To o 554 szt. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Wzrost jest znaczący i wynosi 15,2 proc

Liderem rynku wtórnego w lutym 2023 roku jest marka John Deere. Zarejestrowano 680 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 16,3 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest liderem w trzech kategoriach wiekowych: 3-5, 6-10 i 11-20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, liderem jest Ursus z udziałami (w tej kategorii wiekowej) na poziomie 16,8 proc.

Przyczepy rolnicze: spadek rejestracji nowych i wzrost używanych

W lutym br. użytkownicy, a więc głównie producenci rolni, zarejestrowali 454 szt. nowych przyczep rolniczych. To o 134 szt. mniej niż w lutym przed rokiem. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku zarejestrowali oni ogółem 956 szt. nowych przyczep rolniczych. To o 178 szt. mniej niż w tym samych okresie w 2022 roku. Wynik ten oznacza spadek rok do roku o 15,7proc. - podaje PIGMiUR. - Spadków tych upatrywałbym w ogólnej sytuacji ekonomicznej, która nie zachęca do inwestycji i zakupów - komentuje Hubert Seliwiak z Izby, według którego przyszłość jest niepewna i utrzymanie tego samego poziomu rejestracji może być uznane za dobry wynik.

Zaznacza też, że wyniki zakupu dwóch podstawowych rodzajów w styczniu i lutym tego roku mogą potwierdzać pewien trend, jaki dał się zauważyć w całym 2022.

- Już pod koniec roku mieliśmy informacje od dealerów maszyn, że zmniejsza się ilość zamówień na przyszłość i teraz ma to odbicie w ilości rejestracji - wnioskuje Hubert Seliwiak.

Wzrost miał natomiast miejsce w rejestracji rolniczych przyczep używanych. W styczniu i lutym 2023 roku użytkownicy zarejestrowali ich 1047 szt. To o 75 szt. więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że obecnie notujemy wzrost na rynku wtórnym o 7,7 proc.

W 2022 roku PIGMiUR zanotowała ponad 17 proc. spadek sprzedaży nowych ciągników w stosunku do 2021 Podobnie było z inną podstawową kategorią maszyn rolniczych - z przyczepami. Tu spadek sprzedaży wyniósł 6,5 procenta.

