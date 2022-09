Damian Wieczorek nowym wiceprezesem PERN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN powołało Damiana Wieczorka na członka zarządu spółki i powierzyło mu funkcję wiceprezesa. Wieczorek, wcześniej m.in. zasiadający w zarządzie WUZETEM z grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, objął nowe stanowisko we wtorek - podał PERN.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. w dniu 5 września 2022 r. powołało Pana Damiana Wieczorka na członka zarządu z dniem 6 września 2022 r. i powierzyło mu funkcję wiceprezesa zarządu" - ogłosiła we wtorkowym komunikacie spółka.

Jak podał PERN, Damian Wieczorek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, ukończył także Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku Akademia Psychologii Przywództwa; posiada kwalifikację ACCA oraz licencję finansową CFA Chartered Financial Analyst, a obecnie kontynuuje edukację na poziomie Executive MBA w IESE Business School University of Navarra.

"Damian Wieczorek posiada 10-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu obszarem finansów, budowaniu strategii, przeprowadzaniu działań restrukturyzacyjnych i zarządzaniu obszarem rozwoju. Posiada także doświadczenie w sektorze produkcyjnym m.in. w branży paliwowej, petrochemicznej, chemicznej oraz energetycznej" - podkreślił PERN, prezentując sylwetkę nowego członka zarządu i wiceprezesa tej spółki.

Jak wspomniano w informacji, Wieczorek od sierpnia 2020 r. pełnił funkcję członka zarządu WUZETEM S.A. z grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadał za obszar sprzedaży, finansów, IT oraz zakupów, a wcześniej, przez ponad 10 lat, związany był z grupą kapitałową PKN Orlen, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora wykonawczego ds. rozwoju i technologii, dyrektora biura kontrolingu energetyki i rozwoju, jak również członka zarządu spółki Orlen Eko.

PERN poinformował, że Wieczorek jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polregio SA, natomiast wcześniej był przewodniczącym rady nadzorczej Basell Orlen Polyolefins oraz członkiem rady nadzorczej Anwil SA z Grupy Orlen.

Według danych publikowanych przez spółkę, po nominacji Wieczorka, skład zarządu jest tam 6-osobowy, w tym prezes - Igor Wasilewski, wiceprezesi - Rafał Miland, Mateusz Radecki i Krzysztof Rogala oraz Zdzisław Koper - jako członek zarządu.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

