Dane o gospodarce odpadami mają być weryfikowane z pomocą JPK VAT

Weryfikację danych o gospodarce odpadami przy pomocy danych z JPK VAT zakłada projekt zmiany ustawy o odpadach, opublikowany przez Ministerstwo Klimatu. Resort ocenia, że w ciągu10 lat przyniesie to finansom publicznym dodatkowe 20 mld zł.

W projekcie, który MK opublikowało oraz przesłało do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, proponuje się, by w związku z wprowadzeniem obowiązku korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie dokumentowania obrotu odpadami, dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową dzięki JPK VAT.

Projektowana regulacja ma umożliwić weryfikację informacji zawartych w dokumentach ewidencyjnych tworzonych na bieżąco w specjalnym module BDO z danymi ewidencjonowanymi przez administrację skarbową w jednolitych plikach kontrolnych. Koszt budowy i wdrożenia tego modułu oszacowano na niemal 15,5 mln zł.

Projekt zakłada, że dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru czy przyjęcia odpadów, będą zintegrowane z odpowiednią fakturą VAT. W BDO mają być gromadzone informacje o fakturze, a KAS będzie miała wgląd do danych w BDO i możliwość ich skonfrontowania z danymi z systemów fiskalnych.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że uszczelnienie w ten sposób systemu gospodarowania odpadami przyniesie sektorowi finansów publicznych dodatkowe 20 mld zł w ciągu 10 lat. W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów do kasy państwa miałoby wpłynąć dodatkowe 2,4 mld zł.

Jak zaznaczono w OSR, w ocenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wartość rynku odpadowej szarej strefy wynosi obecnie około 3,5-4,0 mld zł, zaś poza legalnym obrotem znajduje się około 8 mln ton różnych odpadów. Z kolei wartość szarej strefy zgodnie z szacunkami ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej, wynosi między od 2,7 mld zł do nawet 6 mld zł. W 2018 r. wartość polskiego rynku odpadów komunalnych wyniosła w przybliżeniu 7,2 mld zł, a wartość rynku pozostałych odpadów przekroczyła 7 mld zł. Szacuje się, że do 2023 r. wartość rynku odpadów komunalnych wzrośnie o ok. 14 proc., czyli do ok. 8 mld zł.