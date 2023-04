Dane o zadłużeniu nie pozostawiają złudzeń. Inflacja ratuje polski budżet

Dług sektora finansów publicznych wzrósł w ujęciu nominalnym w 2022 roku, ale w relacji do PKB obniżył się poniżej poziomu 50 procent. Wynika to m. in. z bardzo wysokiej inflacji, która "podratowała" budżet Polski w minionym roku.

W 2022 roku w Polsce rósł zarówno Produkt Krajowy Brutto jak i dług, ale PKB rósł nieco szybciej, więc relatywny dług całego sektora finansów publicznych jest niższy niż w poprzednich latach, wyjaśnia Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

Sam poziom naszego zadłużenia (49,1 proc. PKB) określa on jako relatywnie bezpieczny.

Ekonomiści Banku Pekao natomiast poziom deficytu sektora finansów publicznych (wzrósł do 3,4 proc. PKB) określają jako umiarkowany.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, zadłużenie sektora rządowego i samorządowego sięgnęło na koniec 2022 roku 49,1 proc. PKB, wobec 53,8 proc. PKB rok wcześniej i 57,1 proc. w roku 2020. Sam dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł na koniec IV kwartału 2022 roku 1 bln 512 mld zł, co oznacza wzrost o 101,7 mld zł (o 7,2 proc.) w porównaniu z końcem 2021 roku.

Sam spadek zeszłorocznego zadłużenia sektora finansów publicznych w relacji do PKB wynika z bardzo wysokiej inflacji w 2022 roku.

- Patrząc na relację zadłużenia sektora finansów publicznych do PKB - mamy spadek poniżej 50 proc., po raz pierwszy od dwóch lat. Należy jednak pamiętać, że spadek w relacji do PKB wynika z wysokiej inflacji. Rośnie PKB i mocno rośnie dług, ale PKB rośnie nieco szybciej, więc relatywny dług całego sektora finansów publicznych (w stosunku do PKB) maleje i jest niższy właśnie od 50 proc. PKB. Sam poziom naszego zadłużenia jest więc relatywnie bezpieczny - nie jest wysoki, biorąc pod uwagę średnią unijną na poziomie około 85 procent - mówi WNP.PL Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

Inflacja ratuje budżet; reguła wydatkowa praktycznie nie istnieje

Kuczyński wskazuje, że gdyby gdyby inflacja była na zakładanym poziomie, to deficyt rządowy przekroczyłby o ponad 35 proc. założenia rządu.

- Jeśli zaś chodzi o deficyt rządowy (nie całego sektora finansów publicznych), to w budżecie na 2022 rok zakładana była inflacja na poziomie 3,3 proc. i deficyt 30 mld zł (wyniósł 12,4 mld zł). Jednak inflacja finalnie wyniosła średnio aż 14,4 proc. A to - według wyliczeń rządu - daje około 30 miliardów złotych dodatkowych wpływów do budżetu. Czyli gdyby inflacja była na zakładanym poziomie, to deficyt rządowy przekroczyłby o ponad 35 proc. założenia - tłumaczy analityk.

I zwraca uwagę, gdzie leży główny problem finansów publicznych.

- Problem leży jednak gdzie indziej: znacząca część długu finansów publicznych znajduje się de facto poza kontrolą Sejmu, w rękach instytucji bezpośrednio podległych rządzącym. Powoduje to, że reguła wydatkowa jest tak naprawdę tworem widmo, a faktyczny deficyt, a może i zadłużenie, może być dużo wyższe niż to wynikające z wyliczeń GUS. Zarządzanie finansami publicznymi jest u nas całkowicie nietransparentne, co nie wróży dobrze stabilności finansów państwa - mówi Kuczyński.

Deficyt finansów publicznych wzrósł, ale pozostaje "umiarkowany"

Jeżeli chodzi o poziom deficytu, ekonomiści Banku Pekao określają go jako umiarkowany i prognozują jego delikatny wzrost w roku bieżącym. Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2022 roku 3,4 proc. PKB (wobec 1,8 proc. rok wcześniej).

- W 2022 r. deficyt finansów publicznych wyniósł 3,4 proc. PKB. Przed pandemią byłoby to dużo. W roku kryzysu energetycznego oceniamy go jako umiarkowany. Na 2023 prognozujemy lekki wzrost deficytu do 3,7 proc. PKB, mniej niż ostatnio prognozował konsensus (5 proc.) - komentują ekonomiści.

